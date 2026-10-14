Ex-Pro League-topschutter en stadion met gouden randje voor Lukaku: vijf weetjes over Dinamo Zagreb

RSC Anderlecht trekt donderdag naar Dinamo Zagreb voor zijn tweede wedstrijd in de Europa League. Na de thuisnederlaag tegen Olympique Lyon wacht paars-wit meteen een duel waarin punten welkom zijn. Ook de Kroaten kunnen zich na hun eerste Europese match geen nieuwe misstap permitteren.

Dinamo zoekt nog naar regelmaat

Dinamo Zagreb staat voorlopig derde in de Kroatische competitie, op drie punten van leider Hajduk Split. De ploeg uit de hoofdstad heeft wel nog een wedstrijd tegoed. Toch oogt de seizoenstart minder dominant dan vorig jaar, toen Dinamo met liefst achttien punten voorsprong op de eerste achtervolger kampioen werd.

Die achtervolger was toen Hajduk Split, de club waar Dinamo afgelopen weekend met 2-1 verloor. De wedstrijd verliep in moeilijke omstandigheden (zie video).

☔️ En Croacia no suspenden un partido si caen 4 gotas. El Hajduk Split vs Dinamo Zagreb de ayer. Vía @jordicarreras77 https://t.co/lY7rF2Q1PD — GRADA B pro (@GradaBpro) October 11, 2026

Het was al de tweede nederlaag van het seizoen voor de tegenstander van Anderlecht. Eerder ging Dinamo ook met 4-2 onderuit bij Osijek, de huidige nummer vier. De nipte derbyzege tegen Lokomotiva Zagreb (3-2) en het teleurstellende gelijkspel tegen Hapoel Beer-Sheva op de eerste speeldag van de Europa League tonen hetzelfde beeld: Dinamo mist voorlopig vertrouwen en stabiliteit.

Al jaren de maatstaf in Kroatië

Een aarzelende start betekent nog niet dat de machtspositie van GNK Dinamo Zagreb meteen wankelt. De club draagt die officiële naam sinds 2011, toen ze ter gelegenheid van haar honderdjarige bestaan werd aangepast. Dinamo is veruit de succesvolste club van Kroatië met 26 landstitels. Daar komen nog negen Joegoslavische titels bij, waaronder de allereerste uit de geschiedenis in 1923.



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Sinds 2018 moest Dinamo de Kroatische titel slechts één keer aan een andere club laten. In 2025 trok Rijeka aan het langste eind met evenveel punten, maar een beter onderling resultaat. Ook in 2017 was het Rijeka dat een indrukwekkende reeks van elf opeenvolgende Dinamo-titels doorbrak.

Van Eupen naar Zagreb: Prevljak kent het Belgische voetbal

Wie de selectie van Dinamo op Transfermarkt bekijkt, botst op enkele bekende namen. Noah Nsoki is er één van, al is hij niet speelgerechtigd voor de Europa League. De neef van voormalig Club Brugge-verdediger Stanley Nsoki werd net als zijn familielid opgeleid bij PSG, maar speelt als linksbuiten. Hij arriveerde deze zomer en wist zich voorlopig nog niet door te zetten in Kroatië.

Een pak bekender voor Belgische supporters is Smail Prevljak (31). De Bosniër was jarenlang een garantie op doelpunten bij AS Eupen. Na een moeizame periode bij Hertha Berlijn trok hij in 2025 naar NK Istra om zijn carrière nieuw leven in te blazen. Met 15 goals in 34 wedstrijden verdiende hij afgelopen zomer een transfer naar Dinamo Zagreb.

Dit seizoen zit Prevljak aan vier treffers in acht duels. Bij Eupen klokte hij af op 42 doelpunten in 99 wedstrijden. Verschillende clubs uit de Jupiler Pro League hielden hem destijds in de gaten, onder wie volgens Bosnische media ook Anderlecht in 2023. Paars-wit weet trouwens hoe gevaarlijk hij kan zijn: in 2021 bezorgde Prevljak Eupen met twee goals een zege tegen de Brusselaars.

Dion Beljo is de man in vorm

Prevljak is niet de enige aanvaller die Anderlecht nauwlettend zal moeten volgen. Dion Beljo (24) steelt dit seizoen de show bij Dinamo. De Kroatische international, goed voor vier interlands en één goal, maakte al tien doelpunten in zeven competitiewedstrijden. Over alle competities heen staat zijn teller op twaalf goals en zes assists in dertien matchen.

🚨 Manchester United, Tottenham Hotspur and Everton are tracking Dinamo Zagreb striker Dion Beljo ahead of January. All three clubs have recently checked on the 24-year-old, while Brentford have also been monitoring his progress. Beljo has scored 12 goals in his last 14 games, including 10 in seven league appearances. (Source: @TEAMtalk)— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 14, 2026

Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 15 miljoen euro. Sinds zijn komst van Augsburg, waar hij niet helemaal kon doorbreken, scoorde Beljo vijftig keer in 61 wedstrijden voor Dinamo Zagreb. Volgens teamTALK volgen meerdere Engelse clubs de spits met het oog op de transferperiode van januari.

Maksimir brengt Belgische herinneringen boven

Anderlecht speelt donderdag in het Maksimirstadion, een plek die in België vooral warme herinneringen oproept. Op 11 oktober 2013 scoorde Romelu Lukaku er twee keer tegen Kroatië. De Rode Duivels wonnen met 1-2 en plaatsten zich zo voor het WK van 2014, hun eerste wereldkampioenschap sinds 2002.

Afgelopen juni werkte België in Kroatië verder aan de voorbereiding op het WK van 2026. Lukaku trof toen opnieuw raak voor zijn vertrek naar de Verenigde Staten, maar die wedstrijd werd in Rijeka gespeeld. Het Maksimirstadion was door de gevolgen van een aardbeving niet beschikbaar. Donderdag keert een Belgische ploeg dus terug naar de arena waar Lukaku een bijzonder hoofdstuk uit de Belgische voetbalgeschiedenis schreef.