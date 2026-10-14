Ex-Pro League-topschutter en stadion met gouden randje voor Lukaku: vijf weetjes over Dinamo Zagreb

Ex-Pro League-topschutter en stadion met gouden randje voor Lukaku: vijf weetjes over Dinamo Zagreb
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

RSC Anderlecht trekt donderdag naar Dinamo Zagreb voor zijn tweede wedstrijd in de Europa League. Na de thuisnederlaag tegen Olympique Lyon wacht paars-wit meteen een duel waarin punten welkom zijn. Ook de Kroaten kunnen zich na hun eerste Europese match geen nieuwe misstap permitteren.

Dinamo zoekt nog naar regelmaat

Dinamo Zagreb staat voorlopig derde in de Kroatische competitie, op drie punten van leider Hajduk Split. De ploeg uit de hoofdstad heeft wel nog een wedstrijd tegoed. Toch oogt de seizoenstart minder dominant dan vorig jaar, toen Dinamo met liefst achttien punten voorsprong op de eerste achtervolger kampioen werd.

Die achtervolger was toen Hajduk Split, de club waar Dinamo afgelopen weekend met 2-1 verloor. De wedstrijd verliep in moeilijke omstandigheden (zie video).

Het was al de tweede nederlaag van het seizoen voor de tegenstander van Anderlecht. Eerder ging Dinamo ook met 4-2 onderuit bij Osijek, de huidige nummer vier. De nipte derbyzege tegen Lokomotiva Zagreb (3-2) en het teleurstellende gelijkspel tegen Hapoel Beer-Sheva op de eerste speeldag van de Europa League tonen hetzelfde beeld: Dinamo mist voorlopig vertrouwen en stabiliteit.

Al jaren de maatstaf in Kroatië

Een aarzelende start betekent nog niet dat de machtspositie van GNK Dinamo Zagreb meteen wankelt. De club draagt die officiële naam sinds 2011, toen ze ter gelegenheid van haar honderdjarige bestaan werd aangepast. Dinamo is veruit de succesvolste club van Kroatië met 26 landstitels. Daar komen nog negen Joegoslavische titels bij, waaronder de allereerste uit de geschiedenis in 1923.

Lees ook... Anderlecht-fans krijgen verontrustend signaal uit Frankrijk: autoriteiten grijpen in

Sinds 2018 moest Dinamo de Kroatische titel slechts één keer aan een andere club laten. In 2025 trok Rijeka aan het langste eind met evenveel punten, maar een beter onderling resultaat. Ook in 2017 was het Rijeka dat een indrukwekkende reeks van elf opeenvolgende Dinamo-titels doorbrak.

Van Eupen naar Zagreb: Prevljak kent het Belgische voetbal

Wie de selectie van Dinamo op Transfermarkt bekijkt, botst op enkele bekende namen. Noah Nsoki is er één van, al is hij niet speelgerechtigd voor de Europa League. De neef van voormalig Club Brugge-verdediger Stanley Nsoki werd net als zijn familielid opgeleid bij PSG, maar speelt als linksbuiten. Hij arriveerde deze zomer en wist zich voorlopig nog niet door te zetten in Kroatië.

prevljak

Een pak bekender voor Belgische supporters is Smail Prevljak (31). De Bosniër was jarenlang een garantie op doelpunten bij AS Eupen. Na een moeizame periode bij Hertha Berlijn trok hij in 2025 naar NK Istra om zijn carrière nieuw leven in te blazen. Met 15 goals in 34 wedstrijden verdiende hij afgelopen zomer een transfer naar Dinamo Zagreb.

Dit seizoen zit Prevljak aan vier treffers in acht duels. Bij Eupen klokte hij af op 42 doelpunten in 99 wedstrijden. Verschillende clubs uit de Jupiler Pro League hielden hem destijds in de gaten, onder wie volgens Bosnische media ook Anderlecht in 2023. Paars-wit weet trouwens hoe gevaarlijk hij kan zijn: in 2021 bezorgde Prevljak Eupen met twee goals een zege tegen de Brusselaars.

Dion Beljo is de man in vorm

Prevljak is niet de enige aanvaller die Anderlecht nauwlettend zal moeten volgen. Dion Beljo (24) steelt dit seizoen de show bij Dinamo. De Kroatische international, goed voor vier interlands en één goal, maakte al tien doelpunten in zeven competitiewedstrijden. Over alle competities heen staat zijn teller op twaalf goals en zes assists in dertien matchen.

Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 15 miljoen euro. Sinds zijn komst van Augsburg, waar hij niet helemaal kon doorbreken, scoorde Beljo vijftig keer in 61 wedstrijden voor Dinamo Zagreb. Volgens teamTALK volgen meerdere Engelse clubs de spits met het oog op de transferperiode van januari.

Maksimir brengt Belgische herinneringen boven

Anderlecht speelt donderdag in het Maksimirstadion, een plek die in België vooral warme herinneringen oproept. Op 11 oktober 2013 scoorde Romelu Lukaku er twee keer tegen Kroatië. De Rode Duivels wonnen met 1-2 en plaatsten zich zo voor het WK van 2014, hun eerste wereldkampioenschap sinds 2002.

Afgelopen juni werkte België in Kroatië verder aan de voorbereiding op het WK van 2026. Lukaku trof toen opnieuw raak voor zijn vertrek naar de Verenigde Staten, maar die wedstrijd werd in Rijeka gespeeld. Het Maksimirstadion was door de gevolgen van een aardbeving niet beschikbaar. Donderdag keert een Belgische ploeg dus terug naar de arena waar Lukaku een bijzonder hoofdstuk uit de Belgische voetbalgeschiedenis schreef.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nations League A
Nations League A Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Anderlecht
België

Meer nieuws

Anderlecht-fans krijgen verontrustend signaal uit Frankrijk: autoriteiten grijpen in

Anderlecht-fans krijgen verontrustend signaal uit Frankrijk: autoriteiten grijpen in

15:00
3
Voormalige Anderlecht-speler kan gratis vertrekken: Europese topclub ziet zijn kans

Voormalige Anderlecht-speler kan gratis vertrekken: Europese topclub ziet zijn kans

17:30
Drama voor Belgische voetballer in Italië: zware blessure zorgt voor maandenlange revalidatie

Drama voor Belgische voetballer in Italië: zware blessure zorgt voor maandenlange revalidatie

19:00
Vorige zomer nog onder contract bij Kortrijk: ASV Geel haalt ex-JPL- en CPL-speler binnen

Vorige zomer nog onder contract bij Kortrijk: ASV Geel haalt ex-JPL- en CPL-speler binnen

18:00
Waar kan je Anderlecht, Union, KAA Gent en STVV donderdag Europees bekijken op tv?

Waar kan je Anderlecht, Union, KAA Gent en STVV donderdag Europees bekijken op tv?

15:30
DONE DEAL: Zulte Waregem haalt uit met jeugdproduct

DONE DEAL: Zulte Waregem haalt uit met jeugdproduct

17:45
Bankzitter maakt indruk bij Club Brugge: "Serieuze kandidaat voor een basisplaats"

Bankzitter maakt indruk bij Club Brugge: "Serieuze kandidaat voor een basisplaats"

17:00
De datum ligt vast: Jan Vertonghen trekt dit jaar opnieuw zijn voetbalschoenen aan

De datum ligt vast: Jan Vertonghen trekt dit jaar opnieuw zijn voetbalschoenen aan

12:30
KAA Gent moet opletten voor voormalige Anderlecht-speler: in Denemarken zijn ze helemaal weg van hem

KAA Gent moet opletten voor voormalige Anderlecht-speler: in Denemarken zijn ze helemaal weg van hem

16:30
Amateurclub niet blij met bekerloting: "Ontgoocheld? Uiteraard"

Amateurclub niet blij met bekerloting: "Ontgoocheld? Uiteraard"

16:00
1
Deze man maakte het Bayern van Kompany helemaal gek: "Ik durfde de kleedkamer niet binnen te gaan"

Deze man maakte het Bayern van Kompany helemaal gek: "Ik durfde de kleedkamer niet binnen te gaan"

14:30
Youri Tielemans krijgt bijzonder ongemakkelijke vraag na nederlaag Manchester United

Youri Tielemans krijgt bijzonder ongemakkelijke vraag na nederlaag Manchester United

14:00
Union met straks slechts één A-kernspeler op de bank? Blessuregolf vlak voor Europees duel

Union met straks slechts één A-kernspeler op de bank? Blessuregolf vlak voor Europees duel

13:00
1
Bayern kan alweer niet winnen als favoriet: dit heeft Kompany te zeggen

Bayern kan alweer niet winnen als favoriet: dit heeft Kompany te zeggen

13:30
Club Brugge kan dromen van absolute jackpot voor Tresoldi

Club Brugge kan dromen van absolute jackpot voor Tresoldi

12:00
9
Figurantenrol? Club Brugge had een zéér duidelijke insteek in Milaan

Figurantenrol? Club Brugge had een zéér duidelijke insteek in Milaan

11:30
Napoli-coach onthult dat er iets duidelijk misliep met De Bruyne: "We begrepen elkaar niet"

Napoli-coach onthult dat er iets duidelijk misliep met De Bruyne: "We begrepen elkaar niet"

11:45
Ex-speler Oostende en Essevee toont ambitie voor opvallend buitenlands avontuur

Ex-speler Oostende en Essevee toont ambitie voor opvallend buitenlands avontuur

11:15
📷 Opnieuw met een masker: Brandon Mechele betaalt prijs voor stunt tegen Inter

📷 Opnieuw met een masker: Brandon Mechele betaalt prijs voor stunt tegen Inter

11:02
12
Het loopt plots bijzonder goed bij Westerlo, maar Charaï wil één ding absoluut vermijden

Het loopt plots bijzonder goed bij Westerlo, maar Charaï wil één ding absoluut vermijden

10:15
Na pijnlijke nederlaag; Club Brugge doet Inter-coach Chivu twijfelen aan eigen aanpak

Na pijnlijke nederlaag; Club Brugge doet Inter-coach Chivu twijfelen aan eigen aanpak

10:30
Van 9 op 10 tot zware buizen: Italiaanse pers velt oordeel na Inter-Club Brugge

Van 9 op 10 tot zware buizen: Italiaanse pers velt oordeel na Inter-Club Brugge

10:00
12
Tresoldi maakt het extra pijnlijk voor Inter en onthult wat er vóór de wedstrijd gebeurde

Tresoldi maakt het extra pijnlijk voor Inter en onthult wat er vóór de wedstrijd gebeurde

09:30
Manchester United blijft verliezen: technisch directeur krijgt de volle laag van eigen speler

Manchester United blijft verliezen: technisch directeur krijgt de volle laag van eigen speler

09:00
Buitenlandse pers vol ongeloof na stunt Club Brugge, vooral Italiaanse media zijn scherp

Buitenlandse pers vol ongeloof na stunt Club Brugge, vooral Italiaanse media zijn scherp

08:30
Bayern-ster zorgt voor ferme frustratie bij Vincent Kompany: "Gewoon dom"

Bayern-ster zorgt voor ferme frustratie bij Vincent Kompany: "Gewoon dom"

08:00
1
Hoe Mario Stroeykens ineens weer boven water kwam bij Anderlecht: dit veranderde alles

Hoe Mario Stroeykens ineens weer boven water kwam bij Anderlecht: dit veranderde alles

20:30
2
Ivan Leko glundert na stunt van Club in Milaan: dit heeft hij te zeggen

Ivan Leko glundert na stunt van Club in Milaan: dit heeft hij te zeggen

07:20
OH Leuven in de wolken: groot talent verlengt tot 2029

OH Leuven in de wolken: groot talent verlengt tot 2029

07:00
Niemand zeker van zijn plaats bij Westerlo? Charaï legt uit hoe hij zijn jonge kern scherp houdt

Niemand zeker van zijn plaats bij Westerlo? Charaï legt uit hoe hij zijn jonge kern scherp houdt

06:30
Club Brugge pakt uit met ongeziene stunt in waanzinnig spektakelduel in Milaan

Club Brugge pakt uit met ongeziene stunt in waanzinnig spektakelduel in Milaan

22:57
Champions League: dit zijn de uitslagen op speeldag 2, mét enkele verrassingen

Champions League: dit zijn de uitslagen op speeldag 2, mét enkele verrassingen

23:15
Antwerp-coach Compper stelt zichzelf én zijn spelers dezelfde ongemakkelijke vraag

Antwerp-coach Compper stelt zichzelf én zijn spelers dezelfde ongemakkelijke vraag

22:45
AC Milan geeft belangrijke update over Alexis Saelemaekers

AC Milan geeft belangrijke update over Alexis Saelemaekers

20:15
'54 miljoen is plots niets meer: ex-sterkhouder van Westerlo ontketent transferoorlog'

'54 miljoen is plots niets meer: ex-sterkhouder van Westerlo ontketent transferoorlog'

22:00
3
WK-droom spat uitteen: Red Flames buigen na strafschoppen het hoofd voor Polen

WK-droom spat uitteen: Red Flames buigen na strafschoppen het hoofd voor Polen

21:26
19

Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 Speeldag 2
Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 15/10 AC Milan AC Milan
NK Celje NK Celje 15/10 Omonia Nicosia Omonia Nicosia
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 15/10 Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva
Lyon Lyon 15/10 Crystal Palace Crystal Palace
Sparta Praag Sparta Praag 15/10 Lillestrøm SK Lillestrøm SK
Torreense Torreense 15/10 Sunderland Sunderland
Union SG Union SG 15/10 Real Sociedad Real Sociedad
Lech Poznan Lech Poznan 15/10 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Bournemouth Bournemouth 15/10 Sturm Graz Sturm Graz
Bialystok Bialystok 15/10 Ararat Yerevan Ararat Yerevan
SL Benfica SL Benfica 15/10 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
NEC NEC 15/10 Levski Sofia Levski Sofia
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 15/10 Besiktas Besiktas
Celta De Vigo Celta De Vigo 15/10 Juventus Juventus
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 15/10 Anderlecht Anderlecht
Ferencváros Ferencváros 15/10 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
Marseille Marseille 15/10 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Rennes Rennes 15/10 OFI Kreta OFI Kreta

Nieuwste reacties

Freddy Nektapijt Freddy Nektapijt over Club Brugge kan dromen van absolute jackpot voor Tresoldi Vital Verheyen Vital Verheyen over 📷 Opnieuw met een masker: Brandon Mechele betaalt prijs voor stunt tegen Inter Gone D'OL Gone D'OL over Gezien Club Brugge? Dit is het resultaat van RC Lens, de volgende tegenstander van blauw-zwart Goro Goro over Van 9 op 10 tot zware buizen: Italiaanse pers velt oordeel na Inter-Club Brugge Goro Goro over Anderlecht-fans krijgen verontrustend signaal uit Frankrijk: autoriteiten grijpen in Impala Impala over Coach Compper ziet één groot probleem dat dringend moet stoppen bij Antwerp FC Bubbles FC Bubbles over Amateurclub niet blij met bekerloting: "Ontgoocheld? Uiteraard" jeffzie151 jeffzie151 over '54 miljoen is plots niets meer: ex-sterkhouder van Westerlo ontketent transferoorlog' André Coenen André Coenen over WK-droom spat uitteen: Red Flames buigen na strafschoppen het hoofd voor Polen laszlo laszlo over "Dat vind ik vooral jammer": Tuur Dierckx legt groot pijnpunt bloot bij Antwerp Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved