Ex-speler Oostende en Essevee toont ambitie voor opvallend buitenlands avontuur

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Ex-speler Oostende en Essevee toont ambitie voor opvallend buitenlands avontuur
Foto: © photonews

Anton Tanghe heeft een nieuwe club te strikken. De verdediger trok onlangs naar Litouwen. Daar zal hij in het seizoen 2027 aan de slag gaan bij de uittredend (en toekomstig?) kampioen Kauno Zalgiris. Dit seizoen kan hij er nog niet meespelen jammer genoeg.

Een maand geleden was het vrij plots einde verhaal voor Anton Tanghe als speler van Zulte Waregem. De verdediger en het bestuur van Essevee bereikten een akkoord om zijn lopende contract in onderling overleg te ontbinden.

Daarmee kwam er een einde aan zijn periode aan de Gaverbeek, ook al mocht hij de voorbije weken wel nog meetrainen bij Essevee om zich zo fit te houden tot er een nieuwe uitdaging op hem zou afkomen. Dat is nu het geval. 

Anton Tanghe trekt naar Litouwen en tekent voor Kauno Zalgiris

Vanuit Litouwen kwam er namelijk nadrukkelijke interesse van Kauno Zalgiris in de jonge Belgische verdediger, die ook nog een verleden heeft bij KV Oostende en de voorbije jaren een steunpilaar werd bij Essevee centraal achterin. 

In totaal kwam Tanghe 62 keer in actie voor Zulte Waregem. Daarin scoorde hij vijf keer. Zijn ervaring in het profvoetbal en zijn bijdrage aan de promotie maken hem dan ook tot een interessante optie voor verschillende Belgische clubs.

Spanje als droombestemming, Litouwen als uiteindelijke bestemming

Tanghe liet eerder al weten dat hij openstaat voor een buitenlands avontuur. Hij wilde liefst van al naar Spanje, maar uiteindelij koos hij dus voor het avontuur in Litouwen. Kauno Zalgiris is daar uittredend kampioen en het staat dit seizoen op vier speeldagen van het einde opnieuw op kop, al is er maar één puntje verschil met Suduva.

Voorlopig kan hij door een administratieve zaak nog niet spelen, maar in 2027 wil hij er wel staan bij zijn nieuwe club. “Hierdoor krijg ik wel de kans om me helemaal te integreren en iedereen binnen de club beter te leren kennen", aldus Tanghe in gesprek met Het Nieuwsblad.

Tanghe Anton - Dönnum Aron
© photonews

"Het kriebelt natuurlijk wel, want de club is ook nog actief in de Conference League. Hopelijk kunnen we onze landstitel verlengen en dan hoop ik dat we volgend seizoen ook doorstoten in Europa. Een buitenlands avontuur sprak me altijd al aan."

Het moge duidelijk zijn: de speler lijkt klaar om te knallen in Litouwen. Hij voelde snel aan dat het team uit Litouwen hem er heel graag bij wilde. En dus is het nu aan hem om zich te gaan bewijzen, om zich meteen te laten zien vanaf januari.

Anton Tanghe wil Litouwse competitie zeker niet onderschatten

Over het land is hij overigens ook duidelijk: dat is veel leuker dan velen zouden denken. "Ik denk dat ik zoals veel mensen niet zo’n goed beeld had van dit land. Mensen vervallen nogal snel in Oostblok-clichés, maar dit is zonder meer een aangename stad om te leven. Ik heb het hier ontzettend naar mijn zin", aldus Tanghe.

Hij vindt dat de Litouwse voetbalcompetitie zeker niet mag worden onderschat, omdat er veel talent rondloopt in de club én in de competitie. Dat mocht hij op training al ondervinden - al speelt hij natuurlijk ook voor de mogelijke toekomstige kampioen. De match zondag in Suduva kan wat dat betreft al meteen bepalend zijn of worden.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Conference League
Conference League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Zulte Waregem
KV Oostende
Anton Tanghe

Meer nieuws

Het loopt plots bijzonder goed bij Westerlo, maar Charaï wil één ding absoluut vermijden

Het loopt plots bijzonder goed bij Westerlo, maar Charaï wil één ding absoluut vermijden

10:15
📷 Opnieuw met een masker: Brandon Mechele betaalt prijs voor stunt tegen Inter

📷 Opnieuw met een masker: Brandon Mechele betaalt prijs voor stunt tegen Inter

11:02
1
Na pijnlijke nederlaag; Club Brugge doet Inter-coach Chivu twijfelen aan eigen aanpak

Na pijnlijke nederlaag; Club Brugge doet Inter-coach Chivu twijfelen aan eigen aanpak

10:30
Van 9 op 10 tot zware buizen: Italiaanse pers velt oordeel na Inter-Club Brugge

Van 9 op 10 tot zware buizen: Italiaanse pers velt oordeel na Inter-Club Brugge

10:00
2
Tresoldi maakt het extra pijnlijk voor Inter en onthult wat er vóór de wedstrijd gebeurde

Tresoldi maakt het extra pijnlijk voor Inter en onthult wat er vóór de wedstrijd gebeurde

09:30
Manchester United blijft verliezen: technisch directeur krijgt de volle laag van eigen speler

Manchester United blijft verliezen: technisch directeur krijgt de volle laag van eigen speler

09:00
Buitenlandse pers vol ongeloof na stunt Club Brugge, vooral Italiaanse media zijn scherp

Buitenlandse pers vol ongeloof na stunt Club Brugge, vooral Italiaanse media zijn scherp

08:30
Bayern-ster zorgt voor ferme frustratie bij Vincent Kompany: "Gewoon dom"

Bayern-ster zorgt voor ferme frustratie bij Vincent Kompany: "Gewoon dom"

08:00
Ivan Leko glundert na stunt van Club in Milaan: dit heeft hij te zeggen

Ivan Leko glundert na stunt van Club in Milaan: dit heeft hij te zeggen

07:20
OH Leuven in de wolken: groot talent verlengt tot 2029

OH Leuven in de wolken: groot talent verlengt tot 2029

07:00
Niemand zeker van zijn plaats bij Westerlo? Charaï legt uit hoe hij zijn jonge kern scherp houdt

Niemand zeker van zijn plaats bij Westerlo? Charaï legt uit hoe hij zijn jonge kern scherp houdt

06:30
Club Brugge pakt uit met ongeziene stunt in waanzinnig spektakelduel in Milaan

Club Brugge pakt uit met ongeziene stunt in waanzinnig spektakelduel in Milaan

22:57
Champions League: dit zijn de uitslagen op speeldag 2, mét enkele verrassingen

Champions League: dit zijn de uitslagen op speeldag 2, mét enkele verrassingen

23:15
Antwerp-coach Compper stelt zichzelf én zijn spelers dezelfde ongemakkelijke vraag

Antwerp-coach Compper stelt zichzelf én zijn spelers dezelfde ongemakkelijke vraag

22:45
'54 miljoen is plots niets meer: ex-sterkhouder van Westerlo ontketent transferoorlog'

'54 miljoen is plots niets meer: ex-sterkhouder van Westerlo ontketent transferoorlog'

22:00
2
WK-droom spat uitteen: Red Flames buigen na strafschoppen het hoofd voor Polen

WK-droom spat uitteen: Red Flames buigen na strafschoppen het hoofd voor Polen

21:26
12
Gezien Club Brugge? Dit is het resultaat van RC Lens, de volgende tegenstander van blauw-zwart

Gezien Club Brugge? Dit is het resultaat van RC Lens, de volgende tegenstander van blauw-zwart

21:10
5
"Wie denkt hij wel dat hij is?": Ex-voorzitter FC Barcelona geeft Lionel Messi stevige veeg uit de pan

"Wie denkt hij wel dat hij is?": Ex-voorzitter FC Barcelona geeft Lionel Messi stevige veeg uit de pan

20:50
6
Hoe Mario Stroeykens ineens weer boven water kwam bij Anderlecht: dit veranderde alles

Hoe Mario Stroeykens ineens weer boven water kwam bij Anderlecht: dit veranderde alles

20:30
1
"Nog te vroeg om daarover te praten": Issame Charaï wil van één iets niet weten

"Nog te vroeg om daarover te praten": Issame Charaï wil van één iets niet weten

20:30
AC Milan geeft belangrijke update over Alexis Saelemaekers

AC Milan geeft belangrijke update over Alexis Saelemaekers

20:15
Terugkeer naar Club Brugge van de baan? 'Premier League-clubs duwen door'

Terugkeer naar Club Brugge van de baan? 'Premier League-clubs duwen door'

19:55
9
"Dat vind ik vooral jammer": Tuur Dierckx legt groot pijnpunt bloot bij Antwerp

"Dat vind ik vooral jammer": Tuur Dierckx legt groot pijnpunt bloot bij Antwerp

19:30
2
Netflix zet voetbalwereld op scherp met overeenkomst over WK 2030

Netflix zet voetbalwereld op scherp met overeenkomst over WK 2030

19:00
3
Compper wil Antwerp laten spelen als Leipzig, maar daar knelt het schoentje Analyse

Compper wil Antwerp laten spelen als Leipzig, maar daar knelt het schoentje

18:30
1
Club Brugge moet nog aan de bak, maar Inter kreeg al een eerste Brugse waarschuwing

Club Brugge moet nog aan de bak, maar Inter kreeg al een eerste Brugse waarschuwing

18:03
Club NXT-verdediger aast op grote doorbraak: "A-elftal halen is een droom"

Club NXT-verdediger aast op grote doorbraak: "A-elftal halen is een droom"

17:45
Club Brugge krijgt bijzonder bezoek in San Siro: Nicolò Tresoldi staat centraal

Club Brugge krijgt bijzonder bezoek in San Siro: Nicolò Tresoldi staat centraal

17:30
"Meer lopen, minder praten": Noa Lang krijgt ervan langs in Italië

"Meer lopen, minder praten": Noa Lang krijgt ervan langs in Italië

17:00
Gouden Schoen van 2014 op de bank: plots stevige uitdaging voor Dennis Praet bij KV Mechelen Opinie

Gouden Schoen van 2014 op de bank: plots stevige uitdaging voor Dennis Praet bij KV Mechelen

16:30
3
Jannes Tant verklaart eerste nederlaag van Aalst Lede en is "verbaasd" over beslissing van de ref

Jannes Tant verklaart eerste nederlaag van Aalst Lede en is "verbaasd" over beslissing van de ref

16:45
Gert Verheyen stelt opvallende vraag bij Club Brugge voor clash met Inter

Gert Verheyen stelt opvallende vraag bij Club Brugge voor clash met Inter

16:30
Hasselt-spelers bezorgen Jo Christiaens grote verrasing: "Dat wist ik niet"

Hasselt-spelers bezorgen Jo Christiaens grote verrasing: "Dat wist ik niet"

15:45
Philippe Albert haalt hard uit naar arbitrage: "Dit is een enorme fout"

Philippe Albert haalt hard uit naar arbitrage: "Dit is een enorme fout"

16:00
2
Coach Compper ziet één groot probleem dat dringend moet stoppen bij Antwerp

Coach Compper ziet één groot probleem dat dringend moet stoppen bij Antwerp

15:15
4
Hein Vanhaezebrouck spaart Anderlecht-coach Bruno niet: "Zonder een idee erachter"

Hein Vanhaezebrouck spaart Anderlecht-coach Bruno niet: "Zonder een idee erachter"

15:30
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Conference League

 Speeldag 1
Lugano Lugano 15/10 Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado
Panathinaikos Panathinaikos 15/10 Borac Banja Luka Borac Banja Luka
Mjällby AIF Mjällby AIF 15/10 Inter Club d'Escaldes Inter Club d'Escaldes
Riga FC Riga FC 15/10 Kairat Almaty Kairat Almaty
Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë 15/10 FC Midtjylland FC Midtjylland
KAA Gent KAA Gent 15/10 Aarhus GF Aarhus GF
Hajduk Split Hajduk Split 15/10 Ajax Ajax
KuPS KuPS 15/10 Trabzonspor Trabzonspor
CSKA Sofia CSKA Sofia 15/10 Monaco Monaco
CS U Craiova CS U Craiova 15/10 Getafe Getafe
Brann Brann 15/10 Lincoln Red IMPS FC Lincoln Red IMPS FC
Atalanta Atalanta 15/10 Pafos FC Pafos FC
Freiburg Freiburg 15/10 Jablonec 97 Jablonec 97
FC Twente FC Twente 15/10 FC Thun FC Thun
STVV STVV 15/10 Saburtalo Tbilisi Saburtalo Tbilisi
Hearts Hearts 15/10 FC Nordsjælland FC Nordsjælland
FC Kopenhagen FC Kopenhagen 15/10 Braga Braga
Brighton Brighton 15/10 FK Kauno Zalgiris FK Kauno Zalgiris

Nieuwste reacties

FCB vo altijd FCB vo altijd over 📷 Opnieuw met een masker: Brandon Mechele betaalt prijs voor stunt tegen Inter LD 007 LD 007 over WK-droom spat uitteen: Red Flames buigen na strafschoppen het hoofd voor Polen TIGERMANIA TIGERMANIA over Gezien Club Brugge? Dit is het resultaat van RC Lens, de volgende tegenstander van blauw-zwart jawaddedadde jawaddedadde over Van 9 op 10 tot zware buizen: Italiaanse pers velt oordeel na Inter-Club Brugge dbr1609 dbr1609 over Inter Milaan - Club Brugge: 3-4 Goro Goro over Stijnen en Deschacht halen zwaar uit naar VAR na Standard: “Schorsen, alle drie” Bink65 Bink65 over Coach Compper ziet één groot probleem dat dringend moet stoppen bij Antwerp Real09 Real09 over "Wie denkt hij wel dat hij is?": Ex-voorzitter FC Barcelona geeft Lionel Messi stevige veeg uit de pan .. .. over Netflix zet voetbalwereld op scherp met overeenkomst over WK 2030 TIGERMANIA TIGERMANIA over '54 miljoen is plots niets meer: ex-sterkhouder van Westerlo ontketent transferoorlog' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved