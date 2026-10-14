Ex-speler Oostende en Essevee toont ambitie voor opvallend buitenlands avontuur

Anton Tanghe heeft een nieuwe club te strikken. De verdediger trok onlangs naar Litouwen. Daar zal hij in het seizoen 2027 aan de slag gaan bij de uittredend (en toekomstig?) kampioen Kauno Zalgiris. Dit seizoen kan hij er nog niet meespelen jammer genoeg.

Een maand geleden was het vrij plots einde verhaal voor Anton Tanghe als speler van Zulte Waregem. De verdediger en het bestuur van Essevee bereikten een akkoord om zijn lopende contract in onderling overleg te ontbinden.

Daarmee kwam er een einde aan zijn periode aan de Gaverbeek, ook al mocht hij de voorbije weken wel nog meetrainen bij Essevee om zich zo fit te houden tot er een nieuwe uitdaging op hem zou afkomen. Dat is nu het geval.

Anton Tanghe trekt naar Litouwen en tekent voor Kauno Zalgiris

Vanuit Litouwen kwam er namelijk nadrukkelijke interesse van Kauno Zalgiris in de jonge Belgische verdediger, die ook nog een verleden heeft bij KV Oostende en de voorbije jaren een steunpilaar werd bij Essevee centraal achterin.

In totaal kwam Tanghe 62 keer in actie voor Zulte Waregem. Daarin scoorde hij vijf keer. Zijn ervaring in het profvoetbal en zijn bijdrage aan de promotie maken hem dan ook tot een interessante optie voor verschillende Belgische clubs.

Spanje als droombestemming, Litouwen als uiteindelijke bestemming

Tanghe liet eerder al weten dat hij openstaat voor een buitenlands avontuur. Hij wilde liefst van al naar Spanje, maar uiteindelij koos hij dus voor het avontuur in Litouwen. Kauno Zalgiris is daar uittredend kampioen en het staat dit seizoen op vier speeldagen van het einde opnieuw op kop, al is er maar één puntje verschil met Suduva.





Voorlopig kan hij door een administratieve zaak nog niet spelen, maar in 2027 wil hij er wel staan bij zijn nieuwe club. “Hierdoor krijg ik wel de kans om me helemaal te integreren en iedereen binnen de club beter te leren kennen", aldus Tanghe in gesprek met Het Nieuwsblad.

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"Het kriebelt natuurlijk wel, want de club is ook nog actief in de Conference League. Hopelijk kunnen we onze landstitel verlengen en dan hoop ik dat we volgend seizoen ook doorstoten in Europa. Een buitenlands avontuur sprak me altijd al aan."

Het moge duidelijk zijn: de speler lijkt klaar om te knallen in Litouwen. Hij voelde snel aan dat het team uit Litouwen hem er heel graag bij wilde. En dus is het nu aan hem om zich te gaan bewijzen, om zich meteen te laten zien vanaf januari.

Anton Tanghe wil Litouwse competitie zeker niet onderschatten

Over het land is hij overigens ook duidelijk: dat is veel leuker dan velen zouden denken. "Ik denk dat ik zoals veel mensen niet zo’n goed beeld had van dit land. Mensen vervallen nogal snel in Oostblok-clichés, maar dit is zonder meer een aangename stad om te leven. Ik heb het hier ontzettend naar mijn zin", aldus Tanghe.

Hij vindt dat de Litouwse voetbalcompetitie zeker niet mag worden onderschat, omdat er veel talent rondloopt in de club én in de competitie. Dat mocht hij op training al ondervinden - al speelt hij natuurlijk ook voor de mogelijke toekomstige kampioen. De match zondag in Suduva kan wat dat betreft al meteen bepalend zijn of worden.