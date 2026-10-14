Figurantenrol? Club Brugge had een zéér duidelijke insteek in Milaan

Freddie Potts stond na de spectaculaire 3-4-zege van Club Brugge tegen Inter Milaan met een brede glimlach de pers te woord. De Engelsman genoot zichtbaar na een Europese avond die nog lang zal nazinderen.

Club Brugge beleefde dinsdagavond een wedstrijd die alle kanten uitging. De West-Vlamingen leken met twee doelpunten voorsprong op rozen te zitten, zagen Internazionale vervolgens terugkomen, sloegen zelf opnieuw toe en moesten daarna nog een nieuwe Italiaanse reactie verwerken.

"Toen ik zag hoe de wedstrijd evolueerde, met onze voorsprong van twee goals, hun aansluitingstreffer, ons volgende doelpunt en daarna opnieuw hun reactie, voelde het als een echte rollercoaster", vertelde Potts in de mixed zone.

"We kwamen hier om te winnen"

"Maar we hebben hard gewerkt, echt ontzettend hard. We hebben getoond hoe strijdvaardig we zijn en hoeveel honger we hadden om te winnen." Een journalist merkte daarbij op dat de zege in Milaan mogelijk een van de strafste Belgische voetbalstunts van de voorbije twintig jaar is.

Club Brugge trok niet naar San Siro om zich in te graven en de schade te beperken. "We kwamen hier om te winnen. We waren niet hier om gewoon mee te spelen, maar om de wedstrijd naar ons toe te trekken. We wisten dat we een plan hadden en dat plan heeft vandaag gewerkt."

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Potts verwees ook nadrukkelijk naar de verdiensten van de technische staf. "De coach verdient veel lof voor de manier waarop hij ons liet spelen en ons heeft aangespoord om te blijven vechten. Tegelijk komt dit van iedereen: van de spelers, maar ook van de hele groep."



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Met de 3-4-overwinning gaf blauw-zwart volgens de Engelsman een duidelijk signaal aan de komende tegenstanders in de Champions League. "We hebben vanavond een heel sterke prestatie neergezet. Natuurlijk zijn er nog punten die beter kunnen, maar we hebben wel getoond dat we er zijn om dit seizoen echt te concurreren met de andere ploegen in de Champions League."

Geen schrik om te voetballen

Internazionale had in de openingsfase nochtans lange tijd de bovenhand. Club Brugge hield stand en groeide daarna in de wedstrijd, met een bijzonder efficiënt aanvalsspel als resultaat. Potts vond niet dat zijn ploeg ooit onder de indruk was.

"Ook in de eerste tien à vijftien minuten stonden we op het veld om te winnen. We hadden vertrouwen en niemand was bang om met de bal te spelen. Echt niemand. In de eerste helft probeerden we ons eigen spel te ontwikkelen en vervolgens maakten we het eerste doelpunt. Dat gaf ons nog meer vertrouwen om door te gaan op dezelfde weg. En dat hebben we ook gedaan."