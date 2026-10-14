Het loopt plots bijzonder goed bij Westerlo, maar Charaï wil één ding absoluut vermijden

Vier overwinningen op rij, een aanval die vlot scoort en een doelpuntensaldo dat opnieuw positief is. Westerlo heeft de smaak helemaal te pakken. Toch weigert trainer Issame Charaï zich blind te staren op de sterke reeks van zijn ploeg. De coach wil vooral dat zijn jonge spelersgroep met beide voeten op de grond blijft.

Met de overtuigende 5-1-zege tegen Antwerp boekte Westerlo zondag zijn vierde opeenvolgende overwinning. Een reeks die bij de Kemphanen niet zo vanzelfsprekend is. Charaï verwees na afloop zelfs naar vorig seizoen.

“Vier wedstrijden op rij winnen is een ongelooflijk mooie reeks”, vertelde de Westerlo-trainer. “Vorig seizoen zijn we er zelfs niet in geslaagd om drie wedstrijden na elkaar te winnen. Nu zitten we al aan vier. Dat is mooi.”

Geen obsessie van maken

Toch was die vierde overwinning volgens Charaï vooraf geen gespreksonderwerp in de kleedkamer. De coach wil vermijden dat zijn spelers zich te veel laten leiden door statistieken of het najagen van een reeks.

“Ik heb daar deze week eigenlijk nooit over gesproken. Ik heb nooit gezegd dat we absoluut die vierde wedstrijd op rij moesten winnen. Anders wordt dat op zichzelf een doel en dat wil ik vermijden.” Voor Charaï draait het om de prestaties van week tot week. “We moeten ons gewoon op iedere wedstrijd afzonderlijk voorbereiden.”

Dat betekent niet dat hij de positieve ontwikkeling van Westerlo onderschat. De Kemphanen vonden de voorbije wedstrijden bijzonder gemakkelijk de weg naar doel. Ook defensief ziet Charaï vooruitgang, al moest zijn ploeg tegen Antwerp voor de rust nog achtervolgen.



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“Als trainer ben ik vooral tevreden dat ons doelpuntensaldo opnieuw positief is. In het begin van het seizoen werd er vaak gesproken over het aantal doelpunten dat we tegen kregen. Dat hebben we ondertussen rechtgezet.”

Jonge ploeg blijft zoeken

De goede resultaten zijn volgens Charaï des te opvallender omdat Westerlo over een jonge spelersgroep beschikt, met heel wat nieuwkomers. Hij benadrukt dat zo'n ploeg tijd nodig heeft om naar elkaar toe te groeien. “We hebben een jonge ploeg met heel veel nieuwe jongens. Dan is het bijzonder mooi dat we met zulke overwinningen vertrouwen kunnen opbouwen.”

Dat niet alles al op punt staat, bleek zondag nog in de eerste helft tegen Antwerp. Westerlo had het moeilijk om onder de druk uit te voetballen en maakte volgens zijn trainer te veel technische fouten. “Er was balverlies van jongens die normaal gezien veel comfortabeler zijn aan de bal. We kunnen excuses zoeken en zeggen dat we opnieuw in het ritme moesten komen, maar het moet gewoon beter.”

De reactie na de rust stemde Charaï wel bijzonder tevreden. Toch krijgt de eerste helft nog een plaats in de videoanalyse. “Het is belangrijk dat we in de volgende wedstrijd opnieuw het niveau halen dat we vóór de onderbreking lieten zien.”

Lang nagenieten zit er voor Westerlo sowieso niet in. Vrijdag wacht met Patro alweer een nieuwe opdracht, ditmaal in de beker. Charaï wil dat zijn spelers de knop snel omdraaien. “Die wedstrijd mogen we absoluut niet te licht opnemen. We moeten ervoor zorgen dat we opnieuw helemaal klaar zijn.”