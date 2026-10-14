Ivan Leko glundert na stunt van Club in Milaan: dit heeft hij te zeggen

Ivan Leko glundert na stunt van Club in Milaan: dit heeft hij te zeggen
Foto: © photonews

Club Brugge heeft voor een Europese stunt gezorgd door Inter Milaan met 3-4 te kloppen. Trainer Ivan Leko sprak na afloop vol trots over zijn ploeg, doelman Yann Sommer en hattrickheld Nicolo Tresoldi, maar bleef tegelijk met beide voeten op de grond.

Ivan Leko zal de trip naar Milaan niet snel vergeten. Club Brugge haalde het in een doelpuntenrijke wedstrijd met 3-4 van Inter en bezorgde zijn trainer daarmee een avond die hij hoog op zijn persoonlijke lijst zet.

"Hoe ik me voel? Heel gelukkig, ontzettend trots en dankbaar dat ik een van de mooiste momenten uit mijn carrière als trainer mag beleven", vertelde de Kroaat op zijn persconferentie.

Club Brugge dwong zijn geluk af tegen Inter

Leko had veel lof voor Inter, maar vond dat zijn ploeg de zege ook zelf had afgedwongen. "Inter is een heel grote ploeg. We hadden wat geluk, maar je moet durven om geluk af te dwingen. Het was een evenwichtige match, fiftyfifty. Ze kon naar beide kanten vallen."

Club Brugge probeert volgens zijn coach doorgaans de tegenstander naar zijn hand te zetten, al bleek dat tegen de Italiaanse topclub niet vanzelfsprekend. "Inter was voorbereid op onze pressing. Ze waren agressiever dan we van hen gewoon zijn in de Serie A. We hebben niet zo veel gedomineerd als we wilden, maar dat is ook de verdienste van Inter."

De Brugse coach plaatste de prestatie ook in een bredere Europese context. "Hier winnen is iets bijzonders. Deze match past in wat de club al enkele jaren op Europees niveau laat zien. Het is ook heel mooi voor het Belgische voetbal."

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Leko blijft trouw aan zijn speelstijl

Dat Club Brugge ook in Milaan met lef voor de dag kwam, was geen toeval. Leko wil zijn manier van voetballen niet aanpassen aan de naam van de tegenstander.

"Sinds mijn eerste dag zeg ik dat we ons voetbal zullen spelen: tegen kleinere Belgische clubs, in oefenwedstrijden en tegen grote Europese teams. Ik ben een voetbalromanticus."

Sommer en Tresoldi maken het verschil

Yann Sommer speelde tegen zijn voormalige ploeg een opvallende rol. De Zwitser bracht drie seizoenen door bij Inter voor hij naar Brugge trok en pakte in Milaan uit met enkele beslissende reddingen.

"Sommer was een van de grote architecten van deze overwinning", aldus Leko. "We wisten dat we een doelman nodig zouden hebben die vijf uitzonderlijke saves kon maken. Dat is precies wat hij gedaan heeft."

Ook Nicolo Tresoldi kreeg een stevig compliment van zijn coach. De Italiaans-Duitse spits, die Leko vooraf al had geprezen, tekende voor een hattrick. "Tresoldi blijft groeien. Hij is geëvolueerd van een uitstekende afwerker naar een complete aanvaller. Ik ben ervan overtuigd dat hij uiteindelijk bij een grote Europese club terechtkomt."

Geen reden voor euforie

Ondanks de prestigieuze zege wilde Leko niet doen alsof zijn team nu al aan de Europese top staat. "Het was een mooie wedstrijd, maar dat betekent niet dat je Barça bent. Er waren fases waarin we geen controle over de match hadden. We hebben nog veel te verbeteren, maar ik ben gelukkig."

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