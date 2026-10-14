Jeugdproduct Gent komt helemaal aan de oppervlakte bij Cercle: dit heeft hij te zeggen

Cercle Brugge heeft Viggo Martens een paar maanden geleden zijn eerste profcontract gegeven. De ex-speler van KAA Gent bleef zo tot medio 2028 aangesloten bij de Vereniging. Ondertussen is er al een contractverlenging richting zomer van 2029 bijgekomen. De speler zelf blikt nu terug op zijn eerste maanden in groen-zwart.

Viggo Martens werd op 4 januari 2007 geboren en doorliep vanaf jonge leeftijd de jeugdopleiding van KAA Gent, waar hij actief was in de U16-, U18- en U19-teams. Zijn ontwikkeling verliep gestaag: hij werd voornamelijk ingezet als aanvallende middenvelder, een positie waarin hij zijn technische kwaliteiten en offensieve impulsen kon tonen.

In de zomer van 2024 maakte Martens de overstap naar Cercle Brugge, waar hij aanvankelijk aansloot bij de U18. Zijn progressie verliep snel: in het seizoen 2025–2026 werd hij een vaste waarde bij Jong Cercle, het beloftenteam dat uitkwam in het nationaal amateurvoetbal.

Sterk seizoen achter de rug, doorbraak nakend?

In 26 wedstrijden kwam hij tot vijf doelpunten, waarmee hij zich tot een van de uitblinkers van het team ontpopte. Het leverde hem zijn eerste profcontract op tot juni 2028. Ondertussen heeft hij dat contract alweer weten te verlengen tot juni 2029. En zo wordt steeds duidelijker dat ze in hem geloven bij De Vereniging.

Ook dit seizoen liet hij al mooie dingen zien en stilaan krijgt hij ook kansen bij de A-kern: "Het is een mooie beloning voor wat ik getoond heb in de voorbereiding en in mijn eerste weken bij de eerste ploeg. Het is nu aan mij om te blijven werken."

Jonge Viggo Martens maakt steeds meer indruk



"De coach heeft vertrouwen in mij", aldus Viggo Martens. Hij mocht meteen debuteren op Sclessin en dat deed hem zichtbaar deugd. Ook de coach van De Vereniging gelooft in hem en dus zou het wel eens kunnen goed komen met de jongeling. De speler wilde vooral speelminuten gaan maken en sindsdien is het heel snel gegaan voor hem. "Dit is een droom die uitkomt."