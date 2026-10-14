KAA Gent moet opletten voor voormalige Anderlecht-speler: in Denemarken zijn ze helemaal weg van hem

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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KAA Gent moet opletten voor voormalige Anderlecht-speler: in Denemarken zijn ze helemaal weg van hem
Foto: © photonews

Kristian Arnstad keert donderdag terug naar België, maar niet in het shirt van Anderlecht. De Noor is tegenwoordig aanvoerder van AGF Aarhus, dat in de Conference League op bezoek gaat bij KAA Gent. En in Denemarken klinkt de lof voor de voormalige middenvelder van paars-wit almaar luider.

Maandagavond trok Arnstad alle aandacht naar zich toe tijdens de 3-0-overwinning van Aarhus tegen Sønderjyske. Al na negen minuten opende hij de score met een knappe vrije trap. Nog voor de rust was hij ook betrokken bij het derde doelpunt, dat Frederik Tingager binnenkopte.

Deense pers raakt niet uitgepraat over Arnstad

De prestatie bleef niet onopgemerkt bij de Deense sportkrant Tipsbladet. Die was bijzonder lovend voor de 23-jarige Noor en benadrukte dat hij ondanks de moeilijke competitiestart van Aarhus zijn niveau bleef halen.

"Hij lijkt een van de beste spelers van Scandinavië", schreef de krant na zijn sterke eerste helft. Volgens Tipsbladet bevestigde Arnstad daarmee de kwaliteiten die hij vorig seizoen al had getoond.

Het contrast met zijn periode bij Anderlecht is groot. Arnstad kwam in 2019 als zestienjarige naar Brussel en maakte op zijn zeventiende zijn debuut bij de eerste ploeg. Hij speelde uiteindelijk 68 wedstrijden voor paars-wit, maar groeide er nooit uit tot een onbetwiste basisspeler.

In augustus 2024 maakte hij de overstap naar Aarhus. Daar won hij vorig seizoen de Deense landstitel. Afgelopen zomer kreeg hij bovendien de aanvoerdersband, een teken van het vertrouwen dat hij binnen de club geniet.

KAA Gent krijgt gewaarschuwde tegenstander

Toch verloopt het huidige seizoen voor Aarhus bijzonder moeizaam. De regerende kampioen pakte maandag pas zijn eerste competitiezege en staat na tien speeldagen op de tiende plaats.

Voor Arnstad persoonlijk is het verhaal anders. Hij behoort tot de spelers die zich ook in die moeilijke periode wisten te onderscheiden.

Donderdag om 18.45 uur wacht met KAA Gent een nieuwe uitdaging. De Buffalo's beginnen dan aan hun Europese campagne tegen een oude bekende uit het Belgische voetbal. En die arriveert met flink wat vertrouwen.

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