Kompany én De Bruyne terug naar Manchester City? "Nooit wordt het romantischer dan dat"

Manchester City zit in héél woelig vaarwater. De Engelse grootmacht is schuldig bevonden aan 114 (!) inbreuken op de Financial Fair Playregelgeving en riskeert héél zware straffen. Filip Joos ziet het verhaal echter een héél romantische wending nemen.

Manchester City ontkent alle aantijgingen, maar de feiten spreken The Citizens tegen. De Engelse grootmacht riskeert een miljoenenboete, puntenaftrek, verplichte degradatie en zelfs schrapping uit het Engelse profvoetbal.

Is het Etihad Stadium volgend seizoen het decor van een wedstrijd in de Engelse vijfde klasse? Het is een scenario waar rekening mee moet gehouden worden. Al denken we niet dat het zo ver zal komen.

Filip Joos is héél hard voor Manchester City

Ook Filip Joos is van mening dat Manchester City héél hard moet gestraft worden. "De club heeft in de periode tussen 2008 en 2018 drie Engelse landstitel gewonnen. Wat daar nog van aan is? Niets! Die titels moet de Premier League verbeurd verklaren."

"Manchester City heeft simpelweg vals gespeeld", is Joos op dreef bij Sporza. "Het gaat om financiële doping van maar liefst één miljard euro, hé. Dat is een veelvoud van wat pakweg Manchester United, Arsenal FC en Liverpool FC in die periode hebben kunnen spenderen."

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In die tijd waren enkele sterkhouders van Manchester City Belgen. Vincent Kompany maakte de volledige onderzochte periode mee, terwijl Kevin De Bruyne pas in 2015 zijn transfer van VfL Wolfsburg naar Manchester City maakte. Al stelt Joos zich vragen bij The Prince.



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"Kompany is héél slim", aldus de voetbalcommentator. "Hij studeerde in die tijd zelfs Economie. Zou hij niet minstens iets vermoed hebben over wat er aan het gebeuren was? Ik schat Kompany héél hoog in. Net daarom stel ik mezelf die vraag."

De romantische voetbalziel van Filip Joos droomt nu al weg...

Al blijft de romantische voetbalziel van Joos de bovenhand halen. "Ik hoop dat de fans protesteren en de eigenaars de toegang tot de club ontzeggen. Vervolgens moeten ze De Bruyne bellen én hem overhalen om zijn carrière af te sluiten bij Manchester City in derde klasse. Met Kompany als coach. Nooit zal het nog romantischer worden dan dat."