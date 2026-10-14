Live. Transfernieuws 14/10
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
DONE DEAL: Zulte Waregem haalt uit met jeugdproduct
Zulte Waregem was goed begonnen aan het seizoen, maar de voorbije wedstrijden werd wel een paar keer verloren. Ondertussen blijven ze bij Essevee ook verder kijken naar de toekomst. In die optiek hebben ze nu ook Matisse Talini langer aan zich weten te binden. Daarmee hebben ze een stevige stap gezet richting toekomst, zoveel is duidelijk. (Lees meer)
Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief