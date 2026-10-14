Manchester United blijft verliezen: technisch directeur krijgt de volle laag van eigen speler

Manchester United is na de 2-0-nederlaag bij Atlético Madrid opnieuw het mikpunt van kritiek. Dit keer komt de scherpste aanval niet van een analist of supporter, maar uit de eigen kleedkamer. Verdediger Lisandro Martínez vindt dat de clubleiding tekortgeschoten is en noemt technisch directeur Jason Wilcox bij naam.

United begon dinsdag rampzalig aan zijn Champions League-wedstrijd. Pablo Barrios scoorde al binnen de eerste minuut. Na de rode kaart voor Leny Yoro maakte Ademola Lookman het helemaal af. De ploeg van Michael Carrick bleef zo voor de vijfde wedstrijd op rij zonder overwinning.

Martínez wijst naar boven

Na afloop was Martínez bijzonder scherp. "Heel slecht, heel slecht", omschreef hij het optreden van United. Volgens de Argentijn weerspiegelt de nederlaag de toestand waarin de club zich bevindt.

"Ik verwacht meer van onze technisch directeur", zei hij volgens The Guardian. Martínez vindt dat United in de zomer meer had moeten investeren om competitief te blijven op het hoogste niveau. Hij ontkent niet dat ook de spelers beter moeten presteren, maar weigert de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de kleedkamer te leggen.

United haalde afgelopen zomer onder anderen Carlos Baleba, Andrey Santos en Rode Duivel Youri Tielemans binnen. Toch won de club dit seizoen pas twee officiële wedstrijden. Ook in de Premier League beleeft United zijn slechtste competitiestart in veertig jaar.

Carrick reageert voorzichtig

Martínez verdedigde zijn trainer. Carrick had vorig seizoen nog twaalf van zijn zeventien wedstrijden gewonnen, maar volgens de verdediger kan een ploeg niet blijven teren op de aanpak van een vorig seizoen.





"Je kunt niet voortdurend van trainer veranderen. En de andere onderdelen dan?", vroeg hij zich af. Daarmee richtte hij zijn kritiek nadrukkelijk op de mensen boven Carrick. De manager wilde na afloop niet meteen reageren.

Hij had het volledige interview nog niet gezien en vermoedde dat de emoties van de nederlaag meespeelden. Carrick wilde eerst precies weten wat zijn verdediger had gezegd voordat hij eventuele stappen zou overwegen. Zo krijgt United na een nieuwe Europese teleurstelling ook binnen de club een moeilijk gesprek te voeren.