Mannaert praat over de hele belangrijke voorwaarde die hij heeft gesteld om CEO van de KBVB te worden

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Mannaert praat over de hele belangrijke voorwaarde die hij heeft gesteld om CEO van de KBVB te worden
Foto: © photonews
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Vincent Mannaert is sinds eind september de CEO van de Belgische voetbalbond. Het leek een uitgemaakte zaak dat de voormalige bestuurder van Club Brugge zou doorschuiven. Al stelde hij zelf één héél belangrijke voorwaarde om de functie uiteindelijk ook te aanvaarden.

We beginnen met een korte reconstructie van de feiten. Peter Willems werd op vijftien september jongstleden ontslagen als CEO van de Belgische voetbalbond. Pascale Van Damme (voorzitster van de KBVB, nvdr.) kon niet langer met hem samenwerken. 

Het was vanaf het vertrek van Willems duidelijk dat Vincent Mannaert de nieuwe CEO zou worden. De 52-jarige Vlaams-Brabander was sinds één december 2024 aan de slag als sportief directeur in Tubeke en kreeg de steun van de Vlaamse - én Waalse voetbaltak. 

Mannaert zelf ging echter niét over één nacht ijs. Meer zelfs: de voormalige bestuurder van Zulte Waregem en Club Brugge stelde een héél belangrijke voorwaarde. Zijn overeenkomst - die werd vlak voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico nog verlengd tot medio 2028 - moest opnieuw opengebroken worden. 

"Ik had oorspronkelijk een overeenkomst als sportief directeur tot 31 december 2028", bevestigt Mannaert in Het Laatste Nieuws. "Eén van mijn voorwaarden om de functie als CEO te overwegen was dan ook dat het contract met twee jaar zou worden verlengd."

En Mannaert kreeg - wellicht werden nog andere cijfers in de overeenkomst naar boven afgerond - de gevraagde contractverlenging. "Ik wil een langetermijnvisie kunnen hanteren. Dat heb ik in mijn andere functies ook altijd gedaan."

Vincent Mannaert werkte eerder aan een langetermijnproject bij Zulte Waregem en Club Brugge

"Tijdens mijn periode van ruim vier jaar bij Zulte Waregem werkte ik altijd samen met één voorzitter: Willy Naessens", legt Mannaert uit. "Vervolging werkte ik bij Club Brugge dertien jaar lang nauw samen met Bart Verhaeghe (voorzitter van Club Brugge, nvdr.). Vanuit die gedachte heb ik er op gehamerd om me te engageren voor een periode tot 2030.

En Mannaert heeft recht van spreken. De Vlaams-Brabander was aan de Gaverbeek aan de slag tussen 2007 en 2011. Zulte Waregem plukt de vruchten anno 2026 nog steeds van zijn beleid. Als algemeen manager professionaliseerde Mannaert de fusieclub en legde hij de basis voor de club die Essevee anno 2026 is.

Overvol palmares bij Club Brugge, maar... pakt hij ook een prijs met de Rode Duivels?

Het leverde hem zijn overstap naar Club Brugge op. Tijdens zijn dertien jaar in het Jan Breydelstadion verzamelde Mannaert zes Belgische landstitels, één Beker van Club Brugge én maar liefst zes deelnames aan de groepsfase - met de achtste finale in 2023 als orgelpunt - van de Champions League.

Mark van Bommel gelooft dat de Rode Duivels één van de outsiders zijn om in 2028 Europees kampioen te worden. Mannaert zal het zelf nooit uitspreken in het openbaar, maar de winnaarsmentaliteit van de CEO kennende heeft hij zijn lat minstens op dezelfde hoogte gelegd.

Godts Mika - Tielemans Youri Rode Duivels België Belgique
© photonews

Momenteel zijn de Rode Duivels nog volop in de running voor een plaats in de kwartfinales van de Nations League. Overwinningen tegen Italië en Turkije in de komende interlandbreak zijn voldoende om die doelstelling te behalen.

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