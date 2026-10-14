Michael Verschueren en Bart Verhaeghe staan zij aan zij: "Waarom gieten we dat niet in een toernooiformule?"

Met Michael Verschueren en Bart Verhaeghe draaien Belgische vertegenwoordigers mee aan de knoppen in de hoogte regionen van het Belgische voetbal. Beide heren willen héél graag samenwerken met FIFA. Maar dan moet er wel het één en ander veranderen.

Michael Verschueren en Bart Verhaeghe waren vorige week één van de prominente gasten op het congres van European Football Clubs (EFC). Voor de duidelijkheid: EFC is sinds 2025 de officiële naam van de European Football Association.

Ook binnen EFC is FIFA en de rol van Gianni Infantino een hot topic. Verschueren én Verhaeghe zijn ervan overtuigd dat veranderingen nodig zijn. En dat begint met een nieuwe voorzitter én een nieuwe manier van werken van FIFA.

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Niet onbelangrijk: Infantino is tot op heden nog steeds de enige kandidaat om zichzelf op te volgen als voorzitter van FIFA. Uitdagers hebben nog de tijd tot achttien november om zich te melden. De voorzittersverkiezingen vinden plaats op achttien maart in Rabat.

Verhaeghe weet dat EFC héél sterk staat ten opzichte van de werelvoetbalbond. "Zonder onze spelers heeft FIFA geen product om te verkopen, hé. Terwijl het wel de clubs zijn die de spelers betalen. Niet de wereldvoetbalbond."

Michael Verschueren én Bart Verhaeghe staan zij aan zij

De voorzitter van Club Brugge komt in Het Laatste Nieuws meteen met een voorbeeld op de proppen. "We zagen Joel Ordoñez uitvallen op het WK met Ecuador. Wel, Club Brugge heeft geen euro compensatie gekregen. Terwijl wij wel zijn loon blijven betalen. Dat moet dringend veranderen."





Het dossier van Ordoñez is voor Club Brugge uiteraard extra pijnlijk door het afspringen van een transfer. Crystal Palace was bereid om ruim dertig miljoen euro te betalen voor de Ecuadoriaan. De Engelse traditieclub blies de deal op omdat de verdediger nog enkele maanden revalidatie voor de boeg had.

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Al hopen de Europese topclubs dat de samenwerking met FIFA op (middellange termijn) kan hersteld worden. Want laat het duidelijk zijn: niet alle initiatieven van de wereldvoetbalbond zijn slecht. "Alleen is Infantino gaan geloven dat hij eigenaar is van het WK én van het WK voor Clubs.", besluit Verhaeghe.

"De topclubs willen hun merk maximaal commercialiseren", treedt Verschueren bij. "Daar kunnen we niet tegen zijn: het zijn wereldmerken. Die clubs hebben het recht om dat te willen verzilveren. Het WK voor Clubs is daarom ook een logische piste om dat te doen."

De voorzitter van RSC Anderlecht predikt dan ook voor realisme. "Het moet allemaal passen binnen een leefbare internationale matchkalender. Het moét gezond blijven voor de spelers. Langs de andere kant doen die clubs nu al elke zomer een tour door Japan, China of de Verenigde Staten. Waarom gieten we dat dan niet in een toernooiformule?"