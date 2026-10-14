Napoli-coach onthult dat er iets duidelijk misliep met De Bruyne: "We begrepen elkaar niet"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Napoli-coach onthult dat er iets duidelijk misliep met De Bruyne: "We begrepen elkaar niet"
Foto: © photonews

Kevin De Bruyne beleefde dinsdag een frustrerende Champions League-avond met Napoli. De Italianen verloren met 3-1 bij Villarreal. Na afloop vertelde trainer Massimiliano Allegri dat hij tijdens de wedstrijd een tactische ingreep wilde doorvoeren, maar dat zijn boodschap aan de Rode Duivel niet goed overkwam.

Napoli had zaterdag nog met 3-0 gewonnen van Frosinone. De Bruyne scoorde toen twee keer en kreeg lof voor de rol die hij op het middenveld vervulde. In Spanje liep het minder vlot. Napoli verloor na een voorsprong de controle en staat na twee Champions League-wedstrijden nog zonder punten.

Allegri wilde De Bruyne op andere positie

Tijdens de wedstrijd was er langs de zijlijn een geanimeerde woordenwisseling tussen Allegri en De Bruyne. De trainer gaf bij Sky Sport Italia achteraf uitleg over wat hij precies had gevraagd.

"Ik heb hem gevraagd tussen de twee middenvelders te gaan spelen, omdat hij technisch sterker is dan McTominay. Zo kon McTominay hoger spelen, in het strafschopgebied. Maar we begrepen elkaar niet", verklaarde Allegri.

Allegri wilde dus dat De Bruyne lager aanspeelbaar werd, zodat zijn Schotse ploegmaat verder naar voren kon schuiven. Over een bewuste weigering van de Belg sprak de trainer niet.

Napoli verliest opnieuw het evenwicht

Allegri beperkte zijn analyse niet tot dat misverstand. Hij ergerde zich vooral aan de manier waarop Napoli na de gelijkmaker de organisatie verloor. "Wedstrijden kun je verliezen, maar niet op deze manier", stelde hij. "Een sterke ploeg valt niet uit elkaar zoals wij in de tweede helft deden."

Volgens de Italiaan maakte zijn ploeg onnodige fouten in de opbouw en ontbrak het geduld om onder druk de juiste keuzes te maken. Daarmee viseerde hij vooral het collectieve optreden. 

Voor De Bruyne is het contrast opvallend. Enkele dagen nadat zijn samenwerking met Allegri nog werd geprezen, kwam nu een communicatiefout aan het licht. Napoli moet ondertussen dringend punten pakken in Europa én in de eigen competitie, waar het pas op de achtste plaats staat.

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