Niemand zeker van zijn plaats bij Westerlo? Charaï legt uit hoe hij zijn jonge kern scherp houdt

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Niemand zeker van zijn plaats bij Westerlo? Charaï legt uit hoe hij zijn jonge kern scherp houdt
Foto: © photonews
Word fan van Westerlo! 426

Westerlo zit in een uitstekende periode en dat heeft niet alleen te maken met de spelers die aan de aftrap verschijnen. Ook de invallers drukken steeds vaker hun stempel. Dat bleek zondag opnieuw tijdens de 5-1-overwinning tegen Antwerp. Trainer Issame Charaï is tevreden over de concurrentiestrijd binnen zijn jonge spelersgroep en benadrukt dat iedereen zijn steentje moet bijdragen.

De Kemphanen hadden het in de eerste helft bijzonder lastig tegen Antwerp, maar na de rust kantelde de wedstrijd volledig. Charaï bracht onder meer Tsimba tussen de lijnen, die met zijn diepgang voor extra gevaar moest zorgen. Ook de andere invallers lieten zich opmerken.

“Die jongens werken allemaal heel hard”, vertelde Charaï achteraf. “Ik maak geen onderscheid tussen spelers die starten en spelers die niet starten. Dat zijn gewoon keuzes van de trainer. Als jongens vervolgens invallen met zoveel inzet en ook nog eens het verschil kunnen maken, is dat fantastisch.”

Collectief boven alles

De Westerlo-coach ziet de onderlinge concurrentie alleen maar toenemen. Dat beschouwt hij als een goede zaak, al beseft hij dat niet iedere speler even gelukkig kan zijn met zijn speelminuten.

“Dat scherpt de concurrentie aan, maar zorgt er ook voor dat iedereen kan delen in de blijdschap. Ik vraag dat elke week van mijn spelers. Dat is niet altijd evident, zeker niet voor jongens die weinig of geen minuten krijgen.”

Toch verwacht Charaï dat iedereen zich blijft inzetten voor het ploegbelang. “Het collectief is voor mij het allerbelangrijkste. Daar ben ik heel streng op. Ik ben dus heel blij dat ook de invallers hun bijdrage hebben kunnen leveren.”

Lees ook... "Nog te vroeg om daarover te praten": Issame Charaï wil van één iets niet weten

Geen rotatie om te roteren

Vrijdag wacht met de bekerwedstrijd tegen Patro alweer een nieuwe opdracht. Mogelijk krijgen enkele spelers die de voorbije weken minder aan bod kwamen dan hun kans. Toch wil Charaï niet zomaar zijn basiself door elkaar schudden.

“Wat ik vooral wil, is dat je weinig verschil ziet wanneer andere jongens in de ploeg komen. Iedereen moet zijn taak kennen, vooral verdedigend. Aanvallend hangt het natuurlijk ook af van het type speler. Iedereen heeft een ander profiel en vult zijn rol op zijn eigen manier in.”

Een grote rotatie staat voorlopig dus niet vast. “Ik heb niet per se het idee dat ik absoluut moet roteren. De jongens die deze week het fitst zijn en zich het best tonen, zullen starten.” De boodschap is duidelijk: bij Westerlo liggen er kansen voor iedereen, maar niemand krijgt zijn plaats cadeau.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Westerlo
Issame Charaï

Meer nieuws

"Nog te vroeg om daarover te praten": Issame Charaï wil van één iets niet weten

"Nog te vroeg om daarover te praten": Issame Charaï wil van één iets niet weten

20:30
Antwerp-coach Compper stelt zichzelf én zijn spelers dezelfde ongemakkelijke vraag

Antwerp-coach Compper stelt zichzelf én zijn spelers dezelfde ongemakkelijke vraag

22:45
Club Brugge pakt uit met ongeziene stunt in waanzinnig spektakelduel in Milaan

Club Brugge pakt uit met ongeziene stunt in waanzinnig spektakelduel in Milaan

22:57
Champions League: dit zijn de uitslagen op speeldag 2, mét enkele verrassingen

Champions League: dit zijn de uitslagen op speeldag 2, mét enkele verrassingen

23:15
'54 miljoen is plots niets meer: ex-sterkhouder van Westerlo ontketent transferoorlog'

'54 miljoen is plots niets meer: ex-sterkhouder van Westerlo ontketent transferoorlog'

22:00
2
WK-droom spat uitteen: Red Flames buigen na strafschoppen het hoofd voor Polen

WK-droom spat uitteen: Red Flames buigen na strafschoppen het hoofd voor Polen

21:26
7
Gezien Club Brugge? Dit is het resultaat van RC Lens, de volgende tegenstander van blauw-zwart

Gezien Club Brugge? Dit is het resultaat van RC Lens, de volgende tegenstander van blauw-zwart

21:10
"Wie denkt hij wel dat hij is?": Ex-voorzitter FC Barcelona geeft Lionel Messi stevige veeg uit de pan

"Wie denkt hij wel dat hij is?": Ex-voorzitter FC Barcelona geeft Lionel Messi stevige veeg uit de pan

20:50
4
Hoe Mario Stroeykens ineens weer boven water kwam bij Anderlecht: dit veranderde alles

Hoe Mario Stroeykens ineens weer boven water kwam bij Anderlecht: dit veranderde alles

20:30
1
Terugkeer naar Club Brugge van de baan? 'Premier League-clubs duwen door'

Terugkeer naar Club Brugge van de baan? 'Premier League-clubs duwen door'

19:55
9
AC Milan geeft belangrijke update over Alexis Saelemaekers

AC Milan geeft belangrijke update over Alexis Saelemaekers

20:15
"Dat vind ik vooral jammer": Tuur Dierckx legt groot pijnpunt bloot bij Antwerp

"Dat vind ik vooral jammer": Tuur Dierckx legt groot pijnpunt bloot bij Antwerp

19:30
2
Compper wil Antwerp laten spelen als Leipzig, maar daar knelt het schoentje Analyse

Compper wil Antwerp laten spelen als Leipzig, maar daar knelt het schoentje

18:30
1
Netflix zet voetbalwereld op scherp met overeenkomst over WK 2030

Netflix zet voetbalwereld op scherp met overeenkomst over WK 2030

19:00
2
Club Brugge moet nog aan de bak, maar Inter kreeg al een eerste Brugse waarschuwing

Club Brugge moet nog aan de bak, maar Inter kreeg al een eerste Brugse waarschuwing

18:03
Gouden Schoen van 2014 op de bank: plots stevige uitdaging voor Dennis Praet bij KV Mechelen Opinie

Gouden Schoen van 2014 op de bank: plots stevige uitdaging voor Dennis Praet bij KV Mechelen

16:30
3
Club NXT-verdediger aast op grote doorbraak: "A-elftal halen is een droom"

Club NXT-verdediger aast op grote doorbraak: "A-elftal halen is een droom"

17:45
Club Brugge krijgt bijzonder bezoek in San Siro: Nicolò Tresoldi staat centraal

Club Brugge krijgt bijzonder bezoek in San Siro: Nicolò Tresoldi staat centraal

17:30
"Meer lopen, minder praten": Noa Lang krijgt ervan langs in Italië

"Meer lopen, minder praten": Noa Lang krijgt ervan langs in Italië

17:00
Philippe Albert haalt hard uit naar arbitrage: "Dit is een enorme fout"

Philippe Albert haalt hard uit naar arbitrage: "Dit is een enorme fout"

16:00
2
Jannes Tant verklaart eerste nederlaag van Aalst Lede en is "verbaasd" over beslissing van de ref

Jannes Tant verklaart eerste nederlaag van Aalst Lede en is "verbaasd" over beslissing van de ref

16:45
Coach Compper ziet één groot probleem dat dringend moet stoppen bij Antwerp

Coach Compper ziet één groot probleem dat dringend moet stoppen bij Antwerp

15:15
3
Gert Verheyen stelt opvallende vraag bij Club Brugge voor clash met Inter

Gert Verheyen stelt opvallende vraag bij Club Brugge voor clash met Inter

16:30
Hasselt-spelers bezorgen Jo Christiaens grote verrasing: "Dat wist ik niet"

Hasselt-spelers bezorgen Jo Christiaens grote verrasing: "Dat wist ik niet"

15:45
Hein Vanhaezebrouck spaart Anderlecht-coach Bruno niet: "Zonder een idee erachter"

Hein Vanhaezebrouck spaart Anderlecht-coach Bruno niet: "Zonder een idee erachter"

15:30
2
Anderlecht liet hem afgelopen zomer vertrekken, nu zorgt spits voor sensatie in Duitsland

Anderlecht liet hem afgelopen zomer vertrekken, nu zorgt spits voor sensatie in Duitsland

15:00
1
Deschacht komt terug op veelbesproken uitspraken, daarna gaat Stijnen nog een stap verder

Deschacht komt terug op veelbesproken uitspraken, daarna gaat Stijnen nog een stap verder

14:30
5
Hoe uniek is Hans Vanaken nu echt? Zelfs Eden Hazard geraakt er niet aan

Hoe uniek is Hans Vanaken nu echt? Zelfs Eden Hazard geraakt er niet aan

14:30
Eén groot twijfelgeval: de vermoedelijke opstellingen voor Club Brugge-Inter

Eén groot twijfelgeval: de vermoedelijke opstellingen voor Club Brugge-Inter

14:00
1
Jean-Pierre Vande Velde weet hoe Ninove de trein op de rails kan krijgen: "Eens we dat doen ..."

Jean-Pierre Vande Velde weet hoe Ninove de trein op de rails kan krijgen: "Eens we dat doen ..."

13:45
Club Brugge plots op koers voor WK voor clubs: zelfs Europese grootmachten vallen uit de boot

Club Brugge plots op koers voor WK voor clubs: zelfs Europese grootmachten vallen uit de boot

13:30
2
Vincent Kompany krijgt vlak voor Champions League-duel heel onaangename verrassing

Vincent Kompany krijgt vlak voor Champions League-duel heel onaangename verrassing

13:00
Frank Boeckx waarschuwt Godts bij de Rode Duivels: "Fofana heeft het ook al ondervonden"

Frank Boeckx waarschuwt Godts bij de Rode Duivels: "Fofana heeft het ook al ondervonden"

12:00
4
Stijnen en Deschacht halen zwaar uit naar VAR na Standard: “Schorsen, alle drie”

Stijnen en Deschacht halen zwaar uit naar VAR na Standard: “Schorsen, alle drie”

11:00
12
Duurste zomeraankoop van Anderlecht is helemaal uit beeld verdwenen: wat is er aan de hand?

Duurste zomeraankoop van Anderlecht is helemaal uit beeld verdwenen: wat is er aan de hand?

11:30
5
Op de markt: ex-coach uit de Pro League ontslagen na vijf nederlagen op rij

Op de markt: ex-coach uit de Pro League ontslagen na vijf nederlagen op rij

10:15

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
SK Beveren SK Beveren 1-3 Lommel SK Lommel SK
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 1-4 Club Brugge Club Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 KAA Gent KAA Gent
KRC Genk KRC Genk 3-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 0-1 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 1-1 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 5-1 Antwerp Antwerp
KV Mechelen KV Mechelen 4-3 STVV STVV

Nieuwste reacties

André Coenen André Coenen over WK-droom spat uitteen: Red Flames buigen na strafschoppen het hoofd voor Polen André Coenen André Coenen over Inter Milaan - Club Brugge: 3-4 TIGERMANIA TIGERMANIA over '54 miljoen is plots niets meer: ex-sterkhouder van Westerlo ontketent transferoorlog' Vital Verheyen Vital Verheyen over Stijnen en Deschacht halen zwaar uit naar VAR na Standard: “Schorsen, alle drie” Andreas2962 Andreas2962 over "Wie denkt hij wel dat hij is?": Ex-voorzitter FC Barcelona geeft Lionel Messi stevige veeg uit de pan TatstOn TatstOn over Belgisch voetbal betaalt mogelijk héél zware prijs voor DAZN-conflict TatstOn TatstOn over Dit is waarom Adriano Bertaccini zo laag in de schuif ligt bij Anderlecht-trainer Vitor Bruno Jos Het Ei Jos Het Ei over Coach Compper ziet één groot probleem dat dringend moet stoppen bij Antwerp Jos Het Ei Jos Het Ei over "Dat vind ik vooral jammer": Tuur Dierckx legt groot pijnpunt bloot bij Antwerp MALINWA BVB MALINWA BVB over Gouden Schoen van 2014 op de bank: plots stevige uitdaging voor Dennis Praet bij KV Mechelen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved