Niemand zeker van zijn plaats bij Westerlo? Charaï legt uit hoe hij zijn jonge kern scherp houdt

Westerlo zit in een uitstekende periode en dat heeft niet alleen te maken met de spelers die aan de aftrap verschijnen. Ook de invallers drukken steeds vaker hun stempel. Dat bleek zondag opnieuw tijdens de 5-1-overwinning tegen Antwerp. Trainer Issame Charaï is tevreden over de concurrentiestrijd binnen zijn jonge spelersgroep en benadrukt dat iedereen zijn steentje moet bijdragen.

De Kemphanen hadden het in de eerste helft bijzonder lastig tegen Antwerp, maar na de rust kantelde de wedstrijd volledig. Charaï bracht onder meer Tsimba tussen de lijnen, die met zijn diepgang voor extra gevaar moest zorgen. Ook de andere invallers lieten zich opmerken.

“Die jongens werken allemaal heel hard”, vertelde Charaï achteraf. “Ik maak geen onderscheid tussen spelers die starten en spelers die niet starten. Dat zijn gewoon keuzes van de trainer. Als jongens vervolgens invallen met zoveel inzet en ook nog eens het verschil kunnen maken, is dat fantastisch.”

Collectief boven alles

De Westerlo-coach ziet de onderlinge concurrentie alleen maar toenemen. Dat beschouwt hij als een goede zaak, al beseft hij dat niet iedere speler even gelukkig kan zijn met zijn speelminuten.

“Dat scherpt de concurrentie aan, maar zorgt er ook voor dat iedereen kan delen in de blijdschap. Ik vraag dat elke week van mijn spelers. Dat is niet altijd evident, zeker niet voor jongens die weinig of geen minuten krijgen.”

Toch verwacht Charaï dat iedereen zich blijft inzetten voor het ploegbelang. “Het collectief is voor mij het allerbelangrijkste. Daar ben ik heel streng op. Ik ben dus heel blij dat ook de invallers hun bijdrage hebben kunnen leveren.”



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Geen rotatie om te roteren

Vrijdag wacht met de bekerwedstrijd tegen Patro alweer een nieuwe opdracht. Mogelijk krijgen enkele spelers die de voorbije weken minder aan bod kwamen dan hun kans. Toch wil Charaï niet zomaar zijn basiself door elkaar schudden.

“Wat ik vooral wil, is dat je weinig verschil ziet wanneer andere jongens in de ploeg komen. Iedereen moet zijn taak kennen, vooral verdedigend. Aanvallend hangt het natuurlijk ook af van het type speler. Iedereen heeft een ander profiel en vult zijn rol op zijn eigen manier in.”

Een grote rotatie staat voorlopig dus niet vast. “Ik heb niet per se het idee dat ik absoluut moet roteren. De jongens die deze week het fitst zijn en zich het best tonen, zullen starten.” De boodschap is duidelijk: bij Westerlo liggen er kansen voor iedereen, maar niemand krijgt zijn plaats cadeau.