Niet alleen Club Brugge is absolute top in Europa: KRC Genk troeft héél véél schoon volk af in dit lijstje

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Niet alleen Club Brugge is absolute top in Europa: KRC Genk troeft héél véél schoon volk af in dit lijstje
Foto: © photonews
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De Jupiler Pro League is een heuse opleidingscompetitie geworden. Dat bewijzen de transferinkomsten van de Belgische topclubs van de voorbije jaren. De primus van de klas: KRC Genk. En daar zijn de Limburgers héél trots op.

De Europese topclubs komen sinds enkele jaren hun nieuwe topspelers rechtstreeks in de Jupiler Pro League kopen. Enkele voorbeelden: Lucca Brughmans, Christos Tzolis, Kos Karetsas, Senne Lammens,… werden opgehaald door respectievelijk Liverpool FC, Arsenal FC, Borussoa Dortmund en Manchester United. 

Pakweg tien jaar geleden maakten die spelers nog een tussenstop in pakweg de Nederlandse Eredivisie of de Portugese Primeira Liga. Of die spelers gingen zich verder ontwikkelen bij een Franse of Duitse middenmotor. De nieuwe evolutie zorgt ervoor dat de transferinkomsten omhoog zijn geschoten. 

1,5 miljard euro (!) aan Belgische transferinkomsten

Het Nieuwsblad becijferde dat de zes grootste Belgische clubs de voorbije vijf jaar samen een slordige 1,5 miljard euro (!) aan transferinkomsten hebben gegenereerd. Dat komt neer op een nettotransferwinst van maar liefst 770 miljoen euro. De primus van de Belgische klas is KRC Genk.

De Limburgers boekten van alle Belgische clubs de hoogste nettotransferwinst - het gaat dus niét om de hoogste transfersommen - én eindigde wereldwijd zelfs op een zesde plaats. Peter Croonen is dan ook héél blij met het resultaat van zijn club.

peter croonen
© photonews

"We zijn daar héél trots op", aldus de CEO van Genk op LindedIn. "De cijfers zijn het gevolg van de bredere werking van de club. Het creëren van transferwaarde is een belangrijk resultaat van het ontwikkelingsmodel dat Genk de voorbije jaren heeft uitgerold."

"Het Belgische voetbal kan wellicht nooit over de grootste budgetten beschikken", gaat Croonen verder. "Maar we kunnen wel de slimste omgevingen creëren om talent te helpen het volledige potentieel te bereiken. We willen dat Genk nog aantrekkelijker wordt voor ambitieuze jonge spelers."

Ito Junya - Durosinmi Rafiu Genk
© photonews

Croonen weet dat voetbal niét in een financiële tabel wordt gewonnen. "Al vereist ambitie wél een duurzaam financieel model. Maar uiteindelijk draait het in voetbal over het winnen van wedstrijden, kampioenschappen en trofeeën."

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