OH Leuven in de wolken: groot talent verlengt tot 2029

OH Leuven hield het afgelopen weekend Union op een 1-1-gelijkspel. Het was een knap resultaat voor de Vlaams-Brabanders, die drie opeenvolgende wedstrijden ongeslagen zijn. Dat moet gevierd worden, dachten ze aan Den Dreef. Met een contractverlenging van een beloftevolle aanvaller bijvoorbeeld.

OH Leuven verlengt het contract van Abdoul Traoré

OH Leuven kondigt op zijn website de contractverlenging van Abdoul Traoré aan. De 19-jarige Guineeër verlengt zijn overeenkomst tot midden 2029. In de deal werd ook een optie op een extra seizoen opgenomen.

Leuven nam Traoré in de zomer van 2025 over van Bourg-en-Bresse voor 550.000 euro. Daar had aanvaller zeventien optredens verzameld, waarin hij drie keer scoorde. Voor Leuven zit hij momenteel aan 33 optredens.

Traoré is heel gelukkig dat hij langer bij OHL kan blijven

Met drie goals en twee assists liet Traoré zich al geregeld gelden. Dat vindt ook OHL, die de beloftevolle aanvaller een contractverlenging voorschotelt. Traoré zelf is in de wolken dat beide partijen langer met elkaar doorgaan. "Ik ben heel gelukkig dat ik mijn contract bij OH Leuven kan verlengen", vertelt hij op de clubwebsite. "Het toont aan dat de club vertrouwen in mij heeft en dat betekent enorm veel voor mij."

Traoré wil in ons land stappen blijven zetten en OHL helpen om zijn ambities te verwezenlijken. "Ik zal elke dag alles geven om belangrijk te zijn voor de ploeg en onze supporters", geeft hij nog mee. De Vlaams-Brabandse fans kunnen dus op beide oren slapen.

Traoré pakte een rode kaart tegen Charleroi

OHL hoopt goud in handen te hebben en dat Traoré zich stormachtig ontwikkelt. Het seizoen van Traoré begon wel met een valse noot. In de competitieopener van OHL op het veld van Charleroi (3-0) kreeg hij een rode kaart. Hij miste daardoor de wedstrijd tegen Club Brugge (0-3). Scoren lukte hem nog niet dit seizoen, maar tegen La Louvière gaf hij wel een assist. Tegen Union ontbrak hij vanwege een blessure.



