Real Madrid én Barça vechten om ‘Kid Messi’: is de beslissing gevallen?

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Real Madrid, FC Barcelona, Bayern München en PSG strijden om de handtekening van één speler. Joseph Junior Andreou Gabriel is momenteel de meest gegeerde voetballer op deze aardbol. En de aanvaller is amper… 15 jaar. Is de beslissing gevallen?