Real Madrid én Barça vechten om ‘Kid Messi’: is de beslissing gevallen?

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Real Madrid én Barça vechten om ‘Kid Messi’: is de beslissing gevallen?
Foto: © photonews
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Real Madrid, FC Barcelona, Bayern München en PSG strijden om de handtekening van één speler. Joseph Junior Andreou Gabriel is momenteel de meest gegeerde voetballer op deze aardbol. En de aanvaller is amper… 15 jaar. Is de beslissing gevallen?

Manuel Gonzalez

Real Madrid én Barça vechten om ‘Kid Messi’: is de beslissing gevallen?

Heeft JJ Gabriel zijn keuze gemaakt? Volgens de Spaanse media heeft het wonderkind de knoop over zijn toekomst doorgehakt. 

De inmiddels 16-jarige verdediger gaat voor Real Madrid voetballen. In de Spaanse hoofdstad ligt alvast een contract klaar. Maar wanneer kan het wonderkind zijn overstap maken?

Hét probleem: Manchester United. The Red Devils weigeren Gabriel zijn inschrijving bij de Engelse voetbalbond te laten schrappen. Dat wil zeggen dat het goudhaantje pas volgend seizoen een transfer kan maken.

Manchester United hoopt in tussentijd om Gabriel alsnog te overtuigen van een verlengd verblijf op Old Trafford. De voorbije voorstellen werden door Gabriel steevast geweigerd.

Real Madrid, FC Barcelona, Bayern München en PSG strijden om de handtekening van één speler. Joseph Junior Andreou Gabriel is momenteel de meest gegeerde voetballer op deze aardbol. En de aanvaller is amper… 15 jaar.

Joseph Junior Andreou Gabriel - kortweg JJ Gabriel - doorliep de voorbije jaren de jeugdacademies van Arsenal FC, Chelsea FC en West Ham United. Sinds 2022 stoomt hij zich klaar voor het echte werk bij Manchester United.

Al is de Brit niet bepaald honkvast. Sky Sports weet dat de 15-jarige aanvaller aan Manchester United heeft laten weten dat hij wil vertrekken. Meer zelfs: Gabriel eist dat The Red Devils zijn registratie schrappen. Op die manier kan hij met onmiddellijke ingang vertrekken.

JJ Gabriel eist een (onmiddellijk) vertrek bij Manchester United

Manchester United doet er alles aan om Kid Messi - zijn bijnaam zegt alles over zijn enorme talent en potentieel - op Old Trafford te houden. Al lijken die pogingen op niets uit te draaien.

Gabriel en zijn familie verbleven de voorbije weken al op het oefencomplex van Real Madrid én de spits werd gespot in Barcelona. Momenteel ligt De Koninklijke in pole position om de jonge Brit binnen te halen.

Bayern München en PSG hebben geprobeerd, maar JJ Gabriel wil naar Spanje

Ook Bayern München en PSG hadden al gesprekken met (de entourage van) Gabriel. Al lijken de Duitse en Franse grootmachten zich te moeten neerleggen bij de suprematie van de Spaanse topclubs.

En het nieuws zal niet lang op zich laten wachten. Op zijn zestiende verjaardag - en jawel, dat is... morgen -  kan het supertalent een profcontract tekenen bij een Europese club. Maar wie haalt hem binnen? En vooral: laat Manchester United hem met onmiddellijke ingang vertrekken?

Is JJ Gabriel de natuurlijke opvolger van Lionel Messi?

De komst van de jonge Brit zou sowieso een enorme overwinning zijn voor de club die hem kan overtuigen. Al betekent dat niet automatisch dat de volgende wereldster gekend is. Er passeerden de voorbije seizoenen wel meer natuurlijke opvolgers voor Messi...

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