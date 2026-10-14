Reden voor ongeziene comeback Sporting Hasselt lekt uit

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Niet enkel in de Jupiler Pro League stonden op zaterdag pittige duels op het programma. Dat is ook het geval in de Challenger Pro League. In twee namiddagwedstrijden kregen we veel spektakel en liefst tien doelpunten te zien. Hasselt en Lierse kwamen als overwinnaars uit de ontmoetingen.