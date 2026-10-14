Reden voor ongeziene comeback Sporting Hasselt lekt uit
Niet enkel in de Jupiler Pro League stonden op zaterdag pittige duels op het programma. Dat is ook het geval in de Challenger Pro League. In twee namiddagwedstrijden kregen we veel spektakel en liefst tien doelpunten te zien. Hasselt en Lierse kwamen als overwinnaars uit de ontmoetingen.
Reden voor ongeziene comeback Sporting Hasselt lekt uit
Sporting Hasselt pakte uit met een ongeziene comeback op bezoek bij Excelsior Virton. Ze maakten een 3-1 achterstand goed en wisten die om te zetten in een 3-4 overwinning. Opmerkelijk: bij de 3-3 werd de bal door de Limburgers met de hand beroerd. Maar er was geen VAR beschikbaar.
"Het was heel opvallend. De bal wordt heel duidelijk met de arm aan. Er is een systeem met challenges in de Challenger Pro League, maar de goals moeten altijd bekeken worden sowieso. De stroom was in de eerste helft uitgevallen. Het VAR-systeem is door de noodgenerator niet meer terug opgestart. Zo heeft Sporting Hasselt een bonus gekregen. Het kan gebeuren, beide ploegen waren op de hoogte dat er in de tweede helft geen VAR was", aldus Evert Winkelmans erover in Teletekst 500.
Niet enkel in de Jupiler Pro League stonden op zaterdag pittige duels op het programma. Dat is ook het geval in de Challenger Pro League. In twee namiddagwedstrijden kregen we veel spektakel en liefst tien doelpunten te zien. Hasselt en Lierse kwamen als overwinnaars uit de ontmoetingen.
Excelsior Virton - Sporting Hasselt 3-4
Exelcsior Virton en Sporting Hasselt hebben er een echte spektakelnamiddag van gemaakt. Lange tijd leken de Limburgers op weg naar puntenverlies, maar in het absolute slot konden ze alsnog de drie punten pakken en zo blijven meedraaien bovenin.
Hachem had er zowel voor als na de rust voor gezorgd dat de Luxemburgers op voorsprong kwamen en na een owngoal was het zelfs 3-1 op het uur. In de laatste tien minuten veranderde alles nog. Bijna Vitosha Sofia indachtig zelfs, want de 3-2 viel pas in minuut 87 via Van Keymolen. Milts maakte meteen daarna gelijk, in de blessuretijd kon Ngoyi nog zijn tweede van de avond maken. Hasselt springt zo over Virton naar een voorlopige vijfde plaats.
Lierse - Francs Borains 3-0
Lierse beleefde nog geen makkelijk seizoen en wilde tegen Francs Borains daarmee komaf maken. De Waalse bezoekers staan in de top-5 en maken op die manier tot dusver kans op promotie via de play-offs tussen de nummers 2 en 5 op het einde van het seizoen.
Op bezoek op Het Lisp liep het echter helemaal verkeerd. Na vijf minuten was er al een owngoal van Francotte. Na de rust kon Lierse uitdiepen via Himpe en Perdichizzi op het uur. Daardoor was het laatste halfuur een maat voor niets. Lierse pakt zo drie belangrijke punten in de stand.
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