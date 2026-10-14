'San Diego wil stunttransfer van De Bruyne in november al afronden, maar... er zijn twee kapers op de kust'

Is Kevin De Bruyne aan zijn laatste maanden bij SSC Napoli bezig? De Italianen gaan het aflopende contract van de Rode Duivel niét verlengen. Meer zelfs: de gesprekken met geïnteresseerde clubs zijn al volop aan de gang.

Het contract van Kevin De Bruyne bij SSC Napoli loopt aan het einde van het seizoen af. Er zit een optie in de overeenkomst vervat om daar een extra voetbaljaargang aan te breien.

Nicolo Schira weet echter dat Napoli niet van plan is om die optie te lichten. Meer zelfs: Partenopei heeft De Bruyne al op de hoogte gebracht van die beslissing. De Italianen staan dan ook open voor een wintertransfer.

San Diego FC wil een nieuwe poging ondernemen om Kevin De Bruyne naar de Major League Soccer te halen

Op die manier kan Napoli nog een transferbedrag ontvangen voor de 35-jarige middenvelder. Voor de volledigheid: Transfermarkt schat de marktwaarde van De Bruyne op acht miljoen euro.

De eerste gesprekken met geïnteresseerde clubs zijn zelfs al achter de rug. San Diego FC staat opnieuw - de Amerikaanse club deed in 2025 ook al een poging om De Bruyne naar de Major League Soccer te halen - helemaal vooraan in de rij.

Ook Inter Miami en Chicago Fire azen op Kevin De Bruyne

De club uit Californië wil De Bruyne als zogenaamde 'designated player' naar de Verenigde Staten halen. Al is er concurrentie: ook Inter Miami en Chicago Fire hebben interesse in de 127-voudig Rode Duivel.



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De volgende gesprekken staan gepland tijdens de interlandbreak in november. San Diego wil doorduwen en een akkoord sluiten met Napoli én De Bruyne. Zo kan onze landgenoot op één januari aansluiten bij Chrome & Azul.

De Bruyne speelt sinds 2025 voor Napoli. In zijn eerste seizoen zorgde blessureleed ervoor dat hij nooit zijn topvorm heeft gehaald. Ook dit seizoen is onze landgenoot nog steeds zoekende in het shirt van Napoli.