Stijn Stijnen over zijn toekomst en coach en... over zijn droom om deze Belgische topclub te leiden

Stijn Stijnen is niet langer coach van Patro Eisden. De Limburger kiest ervoor om te investeren in zijn rol als sportief directeur van de tweedeklasser. Al heeft hij wél nog een grote droom in het trainersvak.

Stijn Stijnen koos er zelf voor om niet langer door te gaan als coach van Patro Eisden. De voormalige doelman van onder meer Club Brugge en Beerschot VA wil zich helemaal richten op zijn rol als sportief directeur van De Koempels.

"Maar het is niet zo dat mijn trainerscarrière nu volledig in de prullenmand ligt", aldus Stijnen in Het Nieuwsblad. "In het voetbal kan je tot je zestigste of zelfs langer werken. Ik heb dus nog vijftien jaar voor de boeg. Op z'n minst."

Stijn Stijnen zal altijd gezien worden als een boegbeeld van Club Brugge

Stijnen zal altijd worden gezien als een boegbeeld van Club Brugge. De voormalige doelman stond tussen 2000 en 2011 tussen de blauw-zwarte palen. "Het is een droom van mij om coach te zijn bij Club Brugge. Welke trainer in België droomt er niét van om daar te werken?"

"Al ben ik daar momenteel niet mee bezig", besluit Stijnen. "Ik richt me voor de volle honderd procent op mijn werk bij Patro Eisden. Ik ben ervan overtuigd dat mijn werk in Maasmechelen nog lang niet af is. Maar in het voetbal is niets onmogelijk."

Stijn Stijnen stond mee aan de wieg van het huidige Patro Eisden én moet de sportieve koers bewaken

Stijnen stond mee aan de doorstart van Patro Eisden in 2019. De voormalige doelman nam de club zelfs even over (samen met Rik Vliegen en Wouter Corstjens, nvdr.) toen er werd gezocht naar een nieuwe eigenaar.



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De Limburger bepaalde de voorbije jaren de sportieve koers van Patro Eisden. Door zijn taken als coach was dat niet langer mogelijk. Dat is meteen ook de hoofdreden voor zijn wissel van takenpakket. De Koempels zijn vandaag in handen van de Amerikaanse investeringsgroep The Common Group.