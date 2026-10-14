Tresoldi maakt het extra pijnlijk voor Inter en onthult wat er vóór de wedstrijd gebeurde

Brandon Morren Nicolas Baccus
Brandon Morren en Nicolas Baccus vanuit Milaan
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Tresoldi maakt het extra pijnlijk voor Inter en onthult wat er vóór de wedstrijd gebeurde
Foto: © photonews

Nicolò Tresoldi groeide uit tot dé figuur van de avond bij Club Brugge. De Italiaans-Duitse spits trof drie keer raak in de spectaculaire 3-4-zege tegen Inter Milaan. Voor de Milan-fan kreeg zijn hattrick in het Giuseppe Meazza-stadion een extra geladen betekenis.

Nicolò Tresoldi had zich moeilijk een mooiere avond kunnen voorstellen. De spits van Club Brugge, die supporter is van AC Milan, bezorgde de stadsrivaal van zijn favoriete ploeg een bijzonder pijnlijke avond. Met drie doelpunten was hij de grote man in de 3-4-overwinning van Blauw-Zwart tegen Inter.

De 21-jarige aanvaller genoot zichtbaar van zijn unieke prestatie in San Siro, waar familie en vrienden hem van dichtbij konden zien schitteren. "Het was een compleet waanzinnige avond. Drie keer scoren en winnen in San Siro is onbeschrijfelijk, zeker omdat mijn hele familie en vrienden hier aanwezig waren. Ik heb zo vaak gedroomd van een avond als deze. Het is fantastisch."

AC Milan-fans leefden mee met Tresoldi

Dat de tegenstander Inter heette, maakte de wedstrijd voor Tresoldi nog net iets specialer. De aanvaller vertelde dat hij vooraf opvallend veel steunbetuigingen kreeg uit de achterban van AC Milan.

"Ik kreeg voor de match veel berichten van AC Milan-supporters", aldus Tresoldi. "Ze moedigden me aan om te scoren en te winnen. Ik ben blij dat we gewonnen hebben voor Brugge, de supporters en het hele Belgische voetbal. Voor mij voelde dit een beetje als een derby… Dit is enorm!"

Club Brugge zette Inter onder druk

Club Brugge trok zonder veel moeilijkheden naar Milaan en had een duidelijk plan. De Bruggelingen wilden Inter hoog vastzetten, wetende dat de Italiaanse topclub doorgaans graag tegenover een laag blok speelt. Die aanpak leverde kansen op en Blauw-Zwart strafte de fouten van de thuisploeg efficiënt af.

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"We hadden deze wedstrijd voorbereid met de wetenschap dat Inter de beste ploeg van Italië en een van de beste teams ter wereld is. We wilden hoog druk zetten en hen niet laten ademen, omdat zij graag tegen lage blokken spelen. We hebben goed gebruikgemaakt van de fouten die ze konden maken."

Jonge Brugse ploeg speelde bevrijd

Niet alleen het resultaat telde voor Club Brugge. In een affiche van dit formaat wilde de jonge ploeg ook tonen dat ze durfde voetballen. Volgens Tresoldi gaf de coach zijn spelers precies die boodschap mee.

"We hebben er ook van genoten. We zijn een jonge ploeg en de trainer zei dat we geen schrik mochten hebben. We hadden ook wat geluk aan onze zijde. Daardoor konden we bevrijd spelen. Ik denk dat we een heel sterke wedstrijd hebben gespeeld, vooral in de tweede helft. Bij het vierde doelpunt zie je duidelijk dat we beter waren dan zij."

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