Union met straks slechts één A-kernspeler op de bank? Blessuregolf vlak voor Europees duel

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Union met straks slechts één A-kernspeler op de bank? Blessuregolf vlak voor Europees duel
Foto: © photonews

Tegen Viktoria Plzen moest David Hubert al creatief puzzelen door de lange lijst afwezigen. Voor het duel met Real Sociedad is de situatie allerminst verbeterd: de zorgen bij Union Saint-Gilloise nemen zelfs bijzonder grote proporties aan.

Hoewel Union Saint-Gilloise vandaag een veel bredere kern heeft dan tijdens zijn eerste seizoenen in de Jupiler Pro League, maakt de opeenstapeling van blessures en schorsingen het David Hubert bijzonder lastig. Tegen Real Sociedad wacht hem opnieuw een stevige puzzel.

Naast de langdurig geblesseerde Ross Sykes en Kevin Mac Allister zijn ook verschillende spelers nu al zeker niet inzetbaar in de wedstrijd van morgen. Na het gelijkspel tegen OH Leuven bevestigde Hubert dat Ondrej Kricfalusi, Rob Schoofs, Kevin Rodriguez en Ilan Hurtevent er niet bij zullen zijn.

Problemen in elke linie

Daar komen nog de schorsingen bovenop, als gevolg van het bijzonder geladen slot van de wedstrijd bij Bodø/Glimt. Kamiel Van de Perre keert wel terug, maar Raul Florucz en Adem Zorgane moeten nog hun tweede en laatste speeldag schorsing uitzitten.

Ook achter enkele andere basisspelers staat nog een vraagteken. De vervanging van Massiré Sylla tegen OH Leuven lijkt niet al te verontrustend, want hij kampte met krampen. Over Mateo Biondic bestaat er meer twijfel. De Duitse aanvaller heeft lichte hinder aan het been en trainde gisteren niet mee.

U23-spelers moeten mogelijk inspringen

David Hubert kan ten slotte ook geen beroep doen op Ivan Pavlic en Anouar Ait El Hadj, die tegen OH Leuven zijn eerste minuten van het seizoen maakte. Beide spelers staan niet op de Europese lijst.

Zo komt Union tegen Real Sociedad aan tien afwezigen. Dat aantal kan oplopen tot elf als ook Biondic forfait moet geven. Zonder hem zou Union het tegen de Basken moeten doen met... slechts één veldspeler uit de A-kern op de bank.

Met of zonder Biondic lijken U23-spelers dus haast onvermijdelijk minuten te zullen krijgen. Tegen OH Leuven maakte Dennis Egel al zijn eerste minuten in het shirt van Union, en wellicht volgen nog andere jongeren.

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