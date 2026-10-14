Van 9 op 10 tot zware buizen: Italiaanse pers velt oordeel na Inter-Club Brugge

De Italiaanse sportpers heeft haar rapporten klaar na de 3-4-overwinning van Club Brugge bij Inter. De verschillen zijn enorm. Waar Nicolò Tresoldi uitzonderlijke cijfers krijgt, regent het onvoldoendes bij de thuisploeg. Ook Ivan Leko wordt opvallend hoog beoordeeld.

La Gazzetta dello Sport geeft Tresoldi een 9 op 10. De spits maakte drie doelpunten en groeide daarmee uit tot de absolute uitblinker. Ook SportMediaset deelt een 9 uit. Bij dat medium krijgt Carlos Forbs een 7,5, net als Hans Vanaken. Leko wordt beloond met een 8 voor zijn aanpak.

Tuttomercatoweb houdt het voor Tresoldi op 8,5. Forbs krijgt er een 8, mede dankzij zijn aandeel in alle vier de Brugse doelpunten. Ook Freddie Potts en Vanaken vallen in de smaak, met allebei een 7. Invaller Romeo Vermant krijgt eveneens een 7 na zijn doelpunt. Leko verdient opnieuw een 8: volgens het Italiaanse medium loonde zijn moedige keuze om Inter open tegemoet te treden.

Opmerkelijk: Yann Sommer, die bij Inter speelde, krijgt bij Tuttomercatoweb een 6,5. Corriere beoordeelt Forbs met een 7,5 en Virgili met een 7.

Inter krijgt harde klappen

Aan de overkant is vooral doelman Josep Martínez de gebeten hond. La Gazzetta, SportMediaset en Tuttomercatoweb geven hem allemaal een 4. Zijn mislukte tussenkomst bij het tweede Brugse doelpunt wordt hem zwaar aangerekend.

Ook de verdediging ontsnapt niet. SportMediaset geeft Manuel Akanji een 4 en Alessandro Bastoni een 4,5. Bij Tuttomercatoweb krijgt Akanji een 4,5, terwijl Bastoni op een 5 blijft steken.



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Zelfs Lautaro Martínez, die twee keer scoorde, moet tevreden zijn met een 6,5 bij beide media. Alleen invaller Ange-Yoan Bonny haalt daar eveneens een 6,5.

Het verschil tussen beide trainers is misschien nog het opvallendst. Waar Leko bij SportMediaset en Tuttomercatoweb een 8 krijgt, moet Cristian Chivu het telkens met een 5 stellen. Corriere della Sera is nóg strenger voor de Inter-coach en geeft hem een 4, tegenover een 7,5 voor Leko. Tresoldi krijgt bij die krant een 8.