Voormalige Anderlecht-speler kan gratis vertrekken: Europese topclub ziet zijn kans

Na jarenlang het shirt van Anderlecht gedragen te hebben, koos Francis Amuzu voor een verrassend avontuur in Brazilië. Maar zijn toekomst bij Grêmio is onzeker. De flankaanvaller zou weleens sneller dan verwacht kunnen terugkeren naar Europa, waar een opvallende club in beeld komt.

Francis Amuzu staat mogelijk voor een nieuwe transfer. De voormalige flankaanvaller van Anderlecht ziet zijn contract bij het Braziliaanse Grêmio eind december aflopen en voorlopig is er geen sprake van een verlenging. Daardoor kan de 27-jarige aanvaller binnenkort transfervrij vertrekken. Met Olympique Marseille duikt alvast een opvallende mogelijke bestemming op.

Volgens het Franse medium Foot Sur 7 wordt Amuzu genoemd als een interessante optie voor Olympique Marseille. De Franse club zoekt offensieve versterking en zou in de voormalige Anderlecht-speler een betaalbare oplossing kunnen vinden.

Vooral zijn snelheid, explosiviteit en vermogen om op beide flanken te spelen, maken hem een interessant profiel. De mogelijke belangstelling bevindt zich wel nog in een bijzonder vroeg stadium. Concrete onderhandelingen zijn voorlopig niet bevestigd.

Contract van Amuzu loopt binnenkort af

De contractsituatie maakt Amuzu bijzonder interessant op de transfermarkt. Toen hij in februari 2025 Anderlecht verruilde voor Grêmio, ondertekende hij een overeenkomst tot 31 december 2026.

Dat bevestigde de Braziliaanse club destijds zelf. Als er geen nieuwe overeenkomst wordt afgesloten, kan Amuzu vanaf januari zonder transfersom naar een andere club vertrekken.





Zijn avontuur in Brazilië kende ondertussen de nodige ups en downs. Aanvankelijk kreeg de aanvaller regelmatig speelminuten, maar later belandde hij op de bank. Op bepaalde momenten verdween hij zelfs volledig uit de wedstrijdselectie.

Uiteindelijk wist Amuzu zich opnieuw in de ploeg te knokken. In 2026 verzamelde hij over alle competities heen acht doelpunten en zes assists. Bovendien veroverde hij met Grêmio het staatskampioenschap van Rio Grande do Sul.

Sportief beleeft Grêmio momenteel wel moeilijke tijden. De Braziliaanse club bevindt zich in de degradatiezone en moet dringend punten verzamelen om het behoud veilig te stellen.

Amuzu dacht eerder al aan terugkeer naar Anderlecht

Een eventueel vertrek uit Brazilië roept ook vragen op over een mogelijke terugkeer naar Anderlecht. De Brusselse club neemt immers nog altijd een bijzondere plaats in bij Amuzu.

De flankaanvaller speelde tien jaar voor Paars-Wit, waarvan zeven seizoenen in de eerste ploeg. Hij kwam uiteindelijk 251 keer in actie, scoorde 28 doelpunten en leverde 31 assists. In januari vertelde Amuzu aan Het Nieuwsblad dat hij in de zomer van 2025 zelfs had overwogen om terug te keren naar Anderlecht.

Door zijn moeilijke sportieve situatie bij Grêmio had hij zijn makelaar laten weten dat een terugkeer naar Brussel voor hem bespreekbaar was. Er werden contacten gelegd, maar een transfer kwam er uiteindelijk niet.

Marseille of toch een andere bestemming?

Amuzu liet eerder al verstaan dat hij op termijn opnieuw in een grote Europese competitie wil voetballen. Een overstap naar Marseille zou dus perfect bij die ambitie passen.

Toch blijft voorzichtigheid geboden. Er is momenteel geen bevestiging dat Marseille daadwerkelijk een officieel voorstel voorbereidt. Ook van hernieuwde onderhandelingen met Anderlecht is voorlopig niets bekend.

De komende maanden kunnen wel beslissend worden voor zijn toekomst. Grêmio heeft nog de mogelijkheid om zijn contract te verlengen, maar zonder nieuw akkoord komt Amuzu straks transfervrij op de markt. Dat zou meerdere Europese clubs kunnen overtuigen om hun kans te wagen.