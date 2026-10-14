Voormalige Anderlecht-speler kan gratis vertrekken: Europese topclub ziet zijn kans

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Voormalige Anderlecht-speler kan gratis vertrekken: Europese topclub ziet zijn kans
Word fan van Anderlecht! 4389

Na jarenlang het shirt van Anderlecht gedragen te hebben, koos Francis Amuzu voor een verrassend avontuur in Brazilië. Maar zijn toekomst bij Grêmio is onzeker. De flankaanvaller zou weleens sneller dan verwacht kunnen terugkeren naar Europa, waar een opvallende club in beeld komt.

Francis Amuzu staat mogelijk voor een nieuwe transfer. De voormalige flankaanvaller van Anderlecht ziet zijn contract bij het Braziliaanse Grêmio eind december aflopen en voorlopig is er geen sprake van een verlenging. Daardoor kan de 27-jarige aanvaller binnenkort transfervrij vertrekken. Met Olympique Marseille duikt alvast een opvallende mogelijke bestemming op.

Volgens het Franse medium Foot Sur 7 wordt Amuzu genoemd als een interessante optie voor Olympique Marseille. De Franse club zoekt offensieve versterking en zou in de voormalige Anderlecht-speler een betaalbare oplossing kunnen vinden.

Vooral zijn snelheid, explosiviteit en vermogen om op beide flanken te spelen, maken hem een interessant profiel. De mogelijke belangstelling bevindt zich wel nog in een bijzonder vroeg stadium. Concrete onderhandelingen zijn voorlopig niet bevestigd.

Contract van Amuzu loopt binnenkort af

De contractsituatie maakt Amuzu bijzonder interessant op de transfermarkt. Toen hij in februari 2025 Anderlecht verruilde voor Grêmio, ondertekende hij een overeenkomst tot 31 december 2026.

Dat bevestigde de Braziliaanse club destijds zelf. Als er geen nieuwe overeenkomst wordt afgesloten, kan Amuzu vanaf januari zonder transfersom naar een andere club vertrekken.

Zijn avontuur in Brazilië kende ondertussen de nodige ups en downs. Aanvankelijk kreeg de aanvaller regelmatig speelminuten, maar later belandde hij op de bank. Op bepaalde momenten verdween hij zelfs volledig uit de wedstrijdselectie.

Uiteindelijk wist Amuzu zich opnieuw in de ploeg te knokken. In 2026 verzamelde hij over alle competities heen acht doelpunten en zes assists. Bovendien veroverde hij met Grêmio het staatskampioenschap van Rio Grande do Sul.

Sportief beleeft Grêmio momenteel wel moeilijke tijden. De Braziliaanse club bevindt zich in de degradatiezone en moet dringend punten verzamelen om het behoud veilig te stellen.

Amuzu dacht eerder al aan terugkeer naar Anderlecht

Een eventueel vertrek uit Brazilië roept ook vragen op over een mogelijke terugkeer naar Anderlecht. De Brusselse club neemt immers nog altijd een bijzondere plaats in bij Amuzu.

De flankaanvaller speelde tien jaar voor Paars-Wit, waarvan zeven seizoenen in de eerste ploeg. Hij kwam uiteindelijk 251 keer in actie, scoorde 28 doelpunten en leverde 31 assists. In januari vertelde Amuzu aan Het Nieuwsblad dat hij in de zomer van 2025 zelfs had overwogen om terug te keren naar Anderlecht.

Door zijn moeilijke sportieve situatie bij Grêmio had hij zijn makelaar laten weten dat een terugkeer naar Brussel voor hem bespreekbaar was. Er werden contacten gelegd, maar een transfer kwam er uiteindelijk niet.

Marseille of toch een andere bestemming?

Amuzu liet eerder al verstaan dat hij op termijn opnieuw in een grote Europese competitie wil voetballen. Een overstap naar Marseille zou dus perfect bij die ambitie passen.

Toch blijft voorzichtigheid geboden. Er is momenteel geen bevestiging dat Marseille daadwerkelijk een officieel voorstel voorbereidt. Ook van hernieuwde onderhandelingen met Anderlecht is voorlopig niets bekend.

De komende maanden kunnen wel beslissend worden voor zijn toekomst. Grêmio heeft nog de mogelijkheid om zijn contract te verlengen, maar zonder nieuw akkoord komt Amuzu straks transfervrij op de markt. Dat zou meerdere Europese clubs kunnen overtuigen om hun kans te wagen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Francis Amuzu

Meer nieuws

Anderlecht-fans krijgen verontrustend signaal uit Frankrijk: autoriteiten grijpen in

Anderlecht-fans krijgen verontrustend signaal uit Frankrijk: autoriteiten grijpen in

15:00
2
Bankzitter maakt indruk bij Club Brugge: "Serieuze kandidaat voor een basisplaats"

Bankzitter maakt indruk bij Club Brugge: "Serieuze kandidaat voor een basisplaats"

17:00
De datum ligt vast: Jan Vertonghen trekt dit jaar opnieuw zijn voetbalschoenen aan

De datum ligt vast: Jan Vertonghen trekt dit jaar opnieuw zijn voetbalschoenen aan

12:30
KAA Gent moet opletten voor voormalige Anderlecht-speler: in Denemarken zijn ze helemaal weg van hem

KAA Gent moet opletten voor voormalige Anderlecht-speler: in Denemarken zijn ze helemaal weg van hem

16:30
Waar kan je Anderlecht, Union, KAA Gent en STVV donderdag Europees bekijken op tv?

Waar kan je Anderlecht, Union, KAA Gent en STVV donderdag Europees bekijken op tv?

15:30
Amateurclub niet blij met bekerloting: "Ontgoocheld? Uiteraard"

Amateurclub niet blij met bekerloting: "Ontgoocheld? Uiteraard"

16:00
1
Deze man maakte het Bayern van Kompany helemaal gek: "Ik durfde de kleedkamer niet binnen te gaan"

Deze man maakte het Bayern van Kompany helemaal gek: "Ik durfde de kleedkamer niet binnen te gaan"

14:30
Youri Tielemans krijgt bijzonder ongemakkelijke vraag na nederlaag Manchester United

Youri Tielemans krijgt bijzonder ongemakkelijke vraag na nederlaag Manchester United

14:00
Union met straks slechts één A-kernspeler op de bank? Blessuregolf vlak voor Europees duel

Union met straks slechts één A-kernspeler op de bank? Blessuregolf vlak voor Europees duel

13:00
1
Bayern kan alweer niet winnen als favoriet: dit heeft Kompany te zeggen

Bayern kan alweer niet winnen als favoriet: dit heeft Kompany te zeggen

13:30
Club Brugge kan dromen van absolute jackpot voor Tresoldi

Club Brugge kan dromen van absolute jackpot voor Tresoldi

12:00
8
Figurantenrol? Club Brugge had een zéér duidelijke insteek in Milaan

Figurantenrol? Club Brugge had een zéér duidelijke insteek in Milaan

11:30
Napoli-coach onthult dat er iets duidelijk misliep met De Bruyne: "We begrepen elkaar niet"

Napoli-coach onthult dat er iets duidelijk misliep met De Bruyne: "We begrepen elkaar niet"

11:45
Ex-speler Oostende en Essevee toont ambitie voor opvallend buitenlands avontuur

Ex-speler Oostende en Essevee toont ambitie voor opvallend buitenlands avontuur

11:15
📷 Opnieuw met een masker: Brandon Mechele betaalt prijs voor stunt tegen Inter

📷 Opnieuw met een masker: Brandon Mechele betaalt prijs voor stunt tegen Inter

11:02
11
Het loopt plots bijzonder goed bij Westerlo, maar Charaï wil één ding absoluut vermijden

Het loopt plots bijzonder goed bij Westerlo, maar Charaï wil één ding absoluut vermijden

10:15
Na pijnlijke nederlaag; Club Brugge doet Inter-coach Chivu twijfelen aan eigen aanpak

Na pijnlijke nederlaag; Club Brugge doet Inter-coach Chivu twijfelen aan eigen aanpak

10:30
Van 9 op 10 tot zware buizen: Italiaanse pers velt oordeel na Inter-Club Brugge

Van 9 op 10 tot zware buizen: Italiaanse pers velt oordeel na Inter-Club Brugge

10:00
11
Tresoldi maakt het extra pijnlijk voor Inter en onthult wat er vóór de wedstrijd gebeurde

Tresoldi maakt het extra pijnlijk voor Inter en onthult wat er vóór de wedstrijd gebeurde

09:30
Manchester United blijft verliezen: technisch directeur krijgt de volle laag van eigen speler

Manchester United blijft verliezen: technisch directeur krijgt de volle laag van eigen speler

09:00
Buitenlandse pers vol ongeloof na stunt Club Brugge, vooral Italiaanse media zijn scherp

Buitenlandse pers vol ongeloof na stunt Club Brugge, vooral Italiaanse media zijn scherp

08:30
Bayern-ster zorgt voor ferme frustratie bij Vincent Kompany: "Gewoon dom"

Bayern-ster zorgt voor ferme frustratie bij Vincent Kompany: "Gewoon dom"

08:00
1
Hoe Mario Stroeykens ineens weer boven water kwam bij Anderlecht: dit veranderde alles

Hoe Mario Stroeykens ineens weer boven water kwam bij Anderlecht: dit veranderde alles

20:30
2
Ivan Leko glundert na stunt van Club in Milaan: dit heeft hij te zeggen

Ivan Leko glundert na stunt van Club in Milaan: dit heeft hij te zeggen

07:20
OH Leuven in de wolken: groot talent verlengt tot 2029

OH Leuven in de wolken: groot talent verlengt tot 2029

07:00
Niemand zeker van zijn plaats bij Westerlo? Charaï legt uit hoe hij zijn jonge kern scherp houdt

Niemand zeker van zijn plaats bij Westerlo? Charaï legt uit hoe hij zijn jonge kern scherp houdt

06:30
Club Brugge pakt uit met ongeziene stunt in waanzinnig spektakelduel in Milaan

Club Brugge pakt uit met ongeziene stunt in waanzinnig spektakelduel in Milaan

22:57
Champions League: dit zijn de uitslagen op speeldag 2, mét enkele verrassingen

Champions League: dit zijn de uitslagen op speeldag 2, mét enkele verrassingen

23:15
Antwerp-coach Compper stelt zichzelf én zijn spelers dezelfde ongemakkelijke vraag

Antwerp-coach Compper stelt zichzelf én zijn spelers dezelfde ongemakkelijke vraag

22:45
'54 miljoen is plots niets meer: ex-sterkhouder van Westerlo ontketent transferoorlog'

'54 miljoen is plots niets meer: ex-sterkhouder van Westerlo ontketent transferoorlog'

22:00
3
WK-droom spat uitteen: Red Flames buigen na strafschoppen het hoofd voor Polen

WK-droom spat uitteen: Red Flames buigen na strafschoppen het hoofd voor Polen

21:26
19
Gezien Club Brugge? Dit is het resultaat van RC Lens, de volgende tegenstander van blauw-zwart

Gezien Club Brugge? Dit is het resultaat van RC Lens, de volgende tegenstander van blauw-zwart

21:10
8
"Wie denkt hij wel dat hij is?": Ex-voorzitter FC Barcelona geeft Lionel Messi stevige veeg uit de pan

"Wie denkt hij wel dat hij is?": Ex-voorzitter FC Barcelona geeft Lionel Messi stevige veeg uit de pan

20:50
6
Hein Vanhaezebrouck spaart Anderlecht-coach Bruno niet: "Zonder een idee erachter"

Hein Vanhaezebrouck spaart Anderlecht-coach Bruno niet: "Zonder een idee erachter"

13/10
2
"Nog te vroeg om daarover te praten": Issame Charaï wil van één iets niet weten

"Nog te vroeg om daarover te praten": Issame Charaï wil van één iets niet weten

20:30
AC Milan geeft belangrijke update over Alexis Saelemaekers

AC Milan geeft belangrijke update over Alexis Saelemaekers

20:15

Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 Speeldag 2
Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 15/10 AC Milan AC Milan
NK Celje NK Celje 15/10 Omonia Nicosia Omonia Nicosia
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 15/10 Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva
Lyon Lyon 15/10 Crystal Palace Crystal Palace
Sparta Praag Sparta Praag 15/10 Lillestrøm SK Lillestrøm SK
Torreense Torreense 15/10 Sunderland Sunderland
Union SG Union SG 15/10 Real Sociedad Real Sociedad
Lech Poznan Lech Poznan 15/10 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Bournemouth Bournemouth 15/10 Sturm Graz Sturm Graz
Bialystok Bialystok 15/10 Ararat Yerevan Ararat Yerevan
SL Benfica SL Benfica 15/10 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
NEC NEC 15/10 Levski Sofia Levski Sofia
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 15/10 Besiktas Besiktas
Celta De Vigo Celta De Vigo 15/10 Juventus Juventus
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 15/10 Anderlecht Anderlecht
Ferencváros Ferencváros 15/10 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
Marseille Marseille 15/10 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Rennes Rennes 15/10 OFI Kreta OFI Kreta

Nieuwste reacties

FC Bubbles FC Bubbles over Amateurclub niet blij met bekerloting: "Ontgoocheld? Uiteraard" jeffzie151 jeffzie151 over '54 miljoen is plots niets meer: ex-sterkhouder van Westerlo ontketent transferoorlog' Walter Baseggio Walter Baseggio over Anderlecht-fans krijgen verontrustend signaal uit Frankrijk: autoriteiten grijpen in André Coenen André Coenen over WK-droom spat uitteen: Red Flames buigen na strafschoppen het hoofd voor Polen laszlo laszlo over "Dat vind ik vooral jammer": Tuur Dierckx legt groot pijnpunt bloot bij Antwerp The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over Van 9 op 10 tot zware buizen: Italiaanse pers velt oordeel na Inter-Club Brugge The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over 📷 Opnieuw met een masker: Brandon Mechele betaalt prijs voor stunt tegen Inter David Thiago Raes David Thiago Raes over Hoe Mario Stroeykens ineens weer boven water kwam bij Anderlecht: dit veranderde alles Vital Verheyen Vital Verheyen over Inter Milaan - Club Brugge: 3-4 FCB vo altijd FCB vo altijd over Club Brugge kan dromen van absolute jackpot voor Tresoldi Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved