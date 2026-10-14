Vorige zomer nog onder contract bij Kortrijk: ASV Geel haalt ex-JPL- en CPL-speler binnen

ASV Geel heeft uitgepakt met een opvallende versterking. Youssef Challouk zet zijn carrière voort op De Leunen. De ervaren aanvallende middenvelder zat sinds deze zomer zonder club nadat zijn contract bij KV Kortrijk afliep en kiest nu voor een opvallende stap naar de Derde Afdeling VV B.

Voor Geel betekent zijn komst een stevige injectie van ervaring en individuele kwaliteit. Challouk speelde de voorbije jaren nog in het Belgische profvoetbal en kan zowel centraal achter de spits als op beide flanken uit de voeten. Bij zijn nieuwe club krijgt hij nu de kans om opnieuw wedstrijdritme op te doen.

Challouk zat sinds 1 juli zonder werkgever. Zijn laatste club was KV Kortrijk, waar zijn contract tot afgelopen zomer liep. De inmiddels 31-jarige Belg is afkomstig uit Boom en heeft vooral naam gemaakt als aanvallende middenvelder.

Vooral bij Deinze een sterkhouder

De beste periode uit zijn carrière beleefde Challouk bij KMSK Deinze. Daar groeide hij uit tot een van de smaakmakers van het toenmalige 1B. In vijf seizoenen maakte er hij 44 doelpunten en gaf hij 23 assists. Onder meer die prestaties leverden hem in 2022 een transfer naar KV Kortrijk op.

Een echte doorbraak bij de Kerels kwam er uiteindelijk niet. Challouk werd tijdens zijn contractperiode ook uitgeleend aan RWDM en later aan Zulte Waregem. In mei maakte Kortrijk officieel bekend dat de samenwerking na vier jaar zou eindigen.

Opvallende versterking voor Geel

Enkele maanden later heeft Challouk dus een nieuwe uitdaging gevonden. Het niveauverschil is aanzienlijk: ASV Geel komt dit seizoen uit in Derde Afdeling VV B, al mikt de club hoog.





Voor Challouk kan de transfer vooral een kans worden om opnieuw veel minuten te verzamelen. Voor Geel komt er dan weer een speler bij die ervaring heeft in zowel de Jupiler Pro League als de Challenger Pro League. Met zijn creativiteit, techniek en polyvalentie beschikt de club plots over een naam die op dit niveau bijzonder opvallend is.