Waar kan je Anderlecht, Union, KAA Gent en STVV donderdag Europees bekijken op tv?

Donderdag 15 oktober wordt het een bijzonder drukke voetbalavond voor de Belgische clubs. Anderlecht, Union, KAA Gent en STVV komen allemaal Europees in actie. Supporters hoeven gelukkig niets te missen, al zijn niet alle wedstrijden gratis te bekijken. We zetten de verschillende mogelijkheden in Vlaanderen en Wallonië op een rij.

Voor de supporters van Anderlecht en Union is er goed nieuws. Beide Brusselse clubs zijn donderdag rechtstreeks te volgen op VRT Canvas.

Anderlecht en Union gratis op Canvas

Union ontvangt om 18.45 uur het Spaanse Real Sociedad. De uitzending van Sporza begint om 18.25 uur, met Filip Joos als commentator. De wedstrijd wordt ook aangeboden via VRT MAX.

Later op de avond is het de beurt aan Anderlecht. Paars-wit trekt naar Kroatië voor de confrontatie met Dinamo Zagreb. De aftrap volgt om 21 uur, terwijl de uitzending op Canvas om 20.35 uur begint. Peter Vandenbempt verzorgt commentaar.

KAA Gent en STVV op Play Sports

Wie de Europese wedstrijden van KAA Gent en STVV wil volgen, moet naar het betalende Play Sports. Gent ontvangt om 18.45 uur het Deense Aarhus in de Conference League. De wedstrijd wordt vanaf 18.40 uur rechtstreeks uitgezonden op Play Sports 4.

Later op de avond komt ook STVV in actie. De Limburgers nemen het in eigen huis op tegen het Georgische Iberia 1999 Tbilisi. Volgens het uitzendschema van Telenet begint de uitzending om 20.55 uur, eveneens op Play Sports 4. De wedstrijd staat om 21 uur gepland.



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Gratis Europees voetbal via YouTube

Wie liever verschillende wedstrijden tegelijk volgt, krijgt nog een alternatief. Play Sports zendt donderdag vanaf 18.40 uur het schakelprogramma Eurotrip uit. Daarin worden doelpunten, kansen en opmerkelijke momenten uit de Europa League en Conference League getoond.

Het programma is niet alleen beschikbaar op Play Sports 3, maar ook gratis via YouTube. Nieuw dit seizoen is dat kijkers daar eveneens de wedstrijdbeelden te zien krijgen. Vanaf 23.55 uur volgen op Play Sports 3 de hoogtepunten van de Europese avond.