Youri Tielemans krijgt bijzonder ongemakkelijke vraag na nederlaag Manchester United

Youri Tielemans heeft zich na de Champions League-nederlaag van Manchester United bij Atlético Madrid in een ongemakkelijke situatie bevonden. Ploegmaat Lisandro Martínez viel na de 2-0 openlijk de clubleiding aan. Toen de Rode Duivel even later om een reactie werd gevraagd, weigerde hij mee te gaan in de kritiek.

United beleefde opnieuw een teleurstellende avond. Atlético kwam al in de openingsminuut op voorsprong via Pablo Barrios. Na de rode kaart voor Leny Yoro verdubbelde Ademola Lookman de score. De Engelse club bleef daardoor voor de vijfde wedstrijd op rij zonder overwinning.

Martínez viseert technisch directeur

Vooral Martínez hield zich na afloop niet in. De Argentijn vond dat de club afgelopen zomer onvoldoende versterkingen had gehaald en noemde technisch directeur Jason Wilcox bij naam. "Ik verwacht meer van onze technisch directeur", verklaarde de verdediger tegenover Amazon Prime.

Zijn opmerkingen waren opvallend omdat United wél fors investeerde in het middenveld. Tielemans verhuisde van Aston Villa naar Old Trafford, terwijl ook Carlos Baleba en Andrey Santos werden aangetrokken.

Precies daarom kreeg Tielemans een gevoelige vraag voorgelegd. Wat vond hij van de uitspraken van zijn ploegmaat? "Daar heb ik geen commentaar op", antwoordde hij volgens Manchester Evening News.

Toen de interviewer suggereerde dat de emoties in de kleedkamer hoog opliepen, bleef de Belg even voorzichtig: "Ja, misschien. Ik weet het niet."



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Tielemans roept op tot samenhorigheid

Over de wedstrijd wilde de middenvelder wel uitgebreider praten. "Als je na één minuut een doelpunt slikt, is het heel moeilijk om meteen in de wedstrijd te komen", stelde hij. United creëerde volgens hem mogelijkheden, maar slaagde er niet in die te benutten.

Tielemans benadrukte vooral dat de spelers elkaar moeten blijven vertrouwen. "We moeten hard blijven werken, elkaar blijven vertrouwen en samenblijven." Een paar overwinningen zijn volgens hem de enige manier om uit de moeilijke situatie te geraken.

Een rechtstreeks oordeel over de aanval van Martínez liet hij achterwege. Daarmee vermeed de Rode Duivel dat de discussie over het transferbeleid nog groter werd.