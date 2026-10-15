Anderlecht heeft een (ongeduldig) goudhaantje, maar... de deur naar de A-ploeg blijft stevig dicht

Anderlecht haalde Enzo Sternal begin 2025 met grote verwachtingen binnen. De Franse aanvallende middenvelder werd bij O. Marseille beschouwd als een van de talenten van de toekomst en had op zijn zeventiende zelfs al zijn debuut gemaakt in de Ligue 1. Een zware kruisbandblessure remde zijn ontwikkeling echter af. Nu hij opnieuw zijn beste niveau lijkt te benaderen, dringt zich een andere vraag op: wanneer krijgt hij een kans bij de A-ploeg?

Sternal is intussen 19 jaar en heeft nog een contract tot 2029. Toch speelt hij nog altijd bij de RSCA Futures en traint hij niet mee met de eerste ploeg. Dat steekt des te meer omdat de beloften een bijzonder moeilijk seizoen beleven. Met amper één punt uit zeven wedstrijden bengelen ze onderaan in de Challenger Pro League. Sternal is een van de weinige lichtpunten.

Een groot talent dat in Marseille al mocht proeven van het hoogste niveau

Toen Anderlecht Sternal in januari 2025 overnam, had hij al een opvallend parcours achter de rug. Hij genoot zijn opleiding bij AS Nancy en trok vervolgens naar Marseille, waar hij bij de U19 liefst 19 doelpunten maakte in 40 wedstrijden. Ook in de prestigieuze Coupe Gambardella liet hij zich gelden, met vier goals en een assist.

Zijn prestaties leverden hem in augustus 2024 zijn debuut bij de eerste ploeg van Marseille op. Anderlecht zag in hem een creatieve spelmaker die zowel centraal op het middenveld als vanaf de linkerflank uit de voeten kan. Bij zijn voorstelling omschreef academyverantwoordelijke Tim Borguet hem als een technisch sterke speler die creativiteit aan efficiëntie koppelt.

Sternal begon ook veelbelovend aan zijn avontuur in Brussel. In zijn eerste zes wedstrijden voor de Futures scoorde hij twee keer en bracht hij volgens de club rust en creativiteit in het spel. In maart 2025 sloeg het noodlot toe: na een ongelukkige beweging op training liep hij een zware knieblessure op. Anderlecht verlengde enkele maanden later desondanks zijn contract tot 2029, een duidelijk signaal dat de club in zijn potentieel bleef geloven.

Tegen Crystal Palace toont Sternal opnieuw wat hij in huis heeft

De revalidatie kostte hem kostbare ontwikkelingstijd, maar deze zomer klonk er opnieuw optimisme. In de voorbereiding liet Sternal zich al opmerken en deze week volgde een nieuwe opsteker. Tegen Crystal Palace U21 speelde hij een hoofdrol in de 1-4-zege van de RSCA Futures in de Premier League International Cup. Hij scoorde twee keer en gaf ook een assist.





“Dit doet deugd”, vertelde Sternal na afloop. Hij was niet alleen tevreden over zijn eigen prestatie, maar ook over het collectieve niveau. “Er zaten veel ingrediënten in ons spel: de intensiteit, de manier van voetballen. We speelden zoals we dat willen. Dit voelt echt goed. We maakten mooie doelpunten.”

De Fransman benadrukte bovendien het belang van de overwinning voor een ploeg die in de competitie moeilijk aan punten raakt. “We hebben samen verdedigd. We hebben allemaal ons werk gedaan. Dit voelt goed.”

Hoe lang heeft hij nog geduld?

Die prestatie bevestigt dat Sternal opnieuw stappen zet. Maar ze legt tegelijk de situatie bij Anderlecht bloot. De Futures kunnen zijn talent goed gebruiken, alleen was het oorspronkelijke perspectief dat hij op termijn naar de A-ploeg zou doorgroeien. Ook bij de start van dit seizoen werd hij genoemd als een speler die dichter bij het eerste elftal moest komen.

Een contract tot 2029 geeft Anderlecht tijd, maar geen onbeperkte tijd. Sternal zal eerst moeten bewijzen dat hij na zijn blessure opnieuw constant kan presteren. Tegelijk wordt het voor de club belangrijk om duidelijk te maken welk traject ze voor hem ziet. Een speler die al in de Ligue 1 debuteerde, wil niet jarenlang blijven hangen bij de beloften.

Zijn optreden tegen Crystal Palace is alvast een herinnering aan het talent waarmee hij naar Brussel kwam. De volgende stap is nu minstens even belangrijk: krijgt Sternal bij Anderlecht ook uitzicht op de A-ploeg?