Antwerp herschikt ... met Toby Alderweireld in gedachten?

Vlak na de start van het seizoen kondigde Marc Overmars zijn onmiddellijke vertrek als sportief directeur van Antwerp aan. De Nederlander krijgt geen rechtstreekse opvolger: zijn takenpakket wordt opgesplitst in drie functies. Twee daarvan zijn al ingevuld, terwijl CEO Sven Jaecques voorlopig de derde rol opneemt. Mogelijk ligt die straks in handen van Toby Alderweireld.

De onmiddellijke exit van Marc Overmars sloeg in als een bom op de Bosuil. Kort na het sluiten van de zomermercato maakte de Nederlander bekend dat hij Antwerp om medische redenen verlaat. Voor de Great Old komt dat nieuws op een lastig moment, na een bijzonder moeilijk vorig seizoen en een start waarin de ploeg nog niet opnieuw boven zichzelf is uitgestegen.

CEO Sven Jaecques legde vorige week in Het Nieuwsblad al uit dat Antwerp geen klassieke vervanger voor Overmars zal aanstellen. De club kiest er wel voor om zijn ruime takenpakket te verdelen over drie aparte profielen. Dat onderstreept hoe groot de invloed van de voormalige technisch directeur binnen de clubstructuur was.

Vercaigne en Catteeuw krijgen uitgebreidere rol

Joachim Vercaigne, vandaag al directeur rekrutering, ziet zijn bevoegdheden volgens Gazet van Antwerpen gevoelig uitbreiden. Hij wordt verantwoordelijk voor zowel de scouting van jonge talenten als de rekrutering voor de A-kern.

Ook Peter Catteeuw schuift door. Hij begint aan zijn tiende seizoen op de Bosuil en startte er ooit als physical coach. In 2021 werd hij directeur van de medische staf, maar voortaan is hij sportief coördinator van Antwerp. In die functie zal hij nadrukkelijker betrokken worden bij sportieve beslissingen, onder meer over transfers, budgetten en administratieve dossiers.

Blijft de functie van Head of Football over voor Alderweireld?

Daarmee zijn twee van de drie nieuwe functies ingevuld. Antwerp zoekt nog naar een Head of Football, een profiel dat in de praktijk als sportief directeur zal optreden. Jaecques neemt die opdracht voorlopig zelf waar, terwijl de club de tijd wil nemen om de juiste kandidaat te vinden.





Op de Bosuil duikt daarbij vanzelf de naam van Toby Alderweireld op. De voormalige Rode Duivel wordt al langer gelinkt aan een rol binnen de club na zijn spelerscarrière. Jaecques ontkende die piste niet en noemde een komst van Alderweireld zelfs "denkbaar". Of de ex-kapitein ook daadwerkelijk de derde sleutelrol krijgt, moet nog blijken.