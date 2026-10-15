Antwerp speelt mogelijk sleutelrol in juridische strijd die voetbal duurder kan maken

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Antwerp speelt mogelijk sleutelrol in juridische strijd die voetbal duurder kan maken

Voetbaltickets worden steeds duurder en volgens econoom Tsjalle van der Burg is dat geen toeval. In een opiniestuk in De Morgen legt hij uit hoe Europese regelgeving onbedoeld de macht van de grootste clubs heeft versterkt. Ook Royal Antwerp FC speelt een rol in die discussie, die de komende weken een juridisch vervolg kan krijgen.

Van der Burg, verbonden aan de Universiteit Twente, wijst erop dat Paris Saint-Germain in het seizoen 2024/25 gemiddeld 139 euro vroeg voor een ticket. Volgens hem hangt de prijsstijging samen met de afgenomen concurrentie in het voetbal: wanneer steeds dezelfde clubs de prijzen pakken, wordt het voor supporters moeilijker om elders naar een succesvolle ploeg te kijken.

Bosman-arrest en jeugdregel onder vuur

De econoom verwijst naar het Bosman-arrest uit 1995. Sindsdien kunnen spelers met een aflopend contract onder bepaalde voorwaarden transfervrij vertrekken. Volgens Van der Burg heeft dat de machtspositie van grote clubs versterkt, omdat kleinere ploegen het moeilijker kregen om hun beste spelers te behouden.

Ook de zogenaamde home-grown players rule staat ter discussie. Die verplicht clubs om spelers op te nemen die in eigen land of bij de eigen jeugdopleiding zijn opgeleid. Antwerp vecht die regel sinds 2020 juridisch aan. Na een eerdere uitspraak van het Europees Hof van Justitie wordt de komende weken een definitieve uitspraak van een Belgische rechter verwacht.

Van der Burg vindt dat daarbij onvoldoende rekening is gehouden met de mogelijke invloed van de regel op de concurrentie tussen clubs. Volgens hem kan een sterkere jeugdopleiding kleinere teams helpen om competitief te blijven.

Super League kan prijzen verder opdrijven

Daarnaast waarschuwt de econoom voor de mogelijke gevolgen van een nieuwe Super League. Als een beperkt aantal topclubs zich afscheidt van de bestaande competities, dreigt de kloof met de rest groter te worden. Van der Burg schetst zelfs het scenario waarin één Belgische club deelneemt en zo een monopolie op topvoetbal in België krijgt.

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De econoom pleit daarom voor Europese regels die niet alleen rekening houden met het vrije verkeer van spelers, maar ook met de concurrentie en de betaalbaarheid voor supporters. Hij hoopt dat de Belgische rechtszaak rond Antwerp die discussie opnieuw aanwakkert.

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