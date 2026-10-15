Beerschot komt met héél slecht nieuws voor fans tegen Anderlecht (en doet warme oproep)

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Beerschot komt met héél slecht nieuws voor fans tegen Anderlecht (en doet warme oproep)
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Beerschot zal op 18 oktober tijdens de bekerwedstrijd geen extra supporters kunnen ontvangen in het Olympisch Stadion. Tribune 4 blijft gesloten, ondanks diverse pogingen van De Mannekes. Ze hebben het slechte nieuws nu ook weten te bevestigen.

Bij twee recente proefopeningen van tribune 4 bleek Beerschot niet over voldoende stewards te beschikken om alle verplichte veiligheidstaken uit te voeren. De politie gaf daarom voorlopig een negatief advies om de tribune opnieuw in gebruik te nemen.

Uiteindelijk is er nu definitief beslist dat de tribune niet open mag. Dat heeft Beerschot ook bevestigd via de eigen webstek. "Sinds augustus 2025 valt Tribune 4 onder een bestuurlijke maatregel, voornamelijk als gevolg van het structurele tekort aan eigen stewards. Sindsdien moet de club voor iedere wedstrijd afzonderlijk toestemming vragen om de tribune alsnog te openen."

Beerschot probeerde Tribune 4 open te krijgen, maar ...

"Onmiddellijk na de loting tegen RSC Anderlecht heeft de club opnieuw het verzoek gericht aan de stad en de veiligheidsdiensten om Tribune 4 voor deze wedstrijd te mogen openen", aldus Beerschot in het persbericht zeer duidelijk."

"Ondanks de aanzienlijke bijkomende investeringen van de club in private bewaking tijdens de voorgaande proefwedstrijden, werd voor de wedstrijd van zondag een negatief advies gegeven, mede op basis van de evaluaties van de voorbije wedstrijden en het risicoprofiel van de ontmoeting met RSC Anderlecht. Tribune 4 blijft daardoor voorlopig gesloten."

Beerschot doet oproep voor meer stewards

"We grijpen dit moment aan om opnieuw constructief in overleg te gaan met de stad en de veiligheidsdiensten, met als doel tot een duurzame heropening van Tribune 4 te komen. Daarnaast willen we deze problematiek van het statuut voetbalsteward ook breder aankaarten bij de relevante stakeholders."

"Daarbij doen we ook opnieuw een warme oproep aan onze supporters: stel je kandidaat als steward bij Beerschot. Een grotere vaste groep eigen stewards is essentieel om Tribune 4 in de toekomst opnieuw structureel te kunnen openen." Een duidelijke boodschap dus van Beerschot.

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