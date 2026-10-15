Beerschot staat scherp voor Anderlecht: Vitor Bruno kan dit maar beter niet doen

Beerschot staat scherp voor Anderlecht: Vitor Bruno kan dit maar beter niet doen

Anderlecht wacht een stevige reeks van drie uitwedstrijden, elk met een eigen gewicht. De Europese verplaatsingen naar Zagreb en Bialystok springen in het oog, maar ook de bekertrip naar Beerschot mag niet worden onderschat. Het Kiel ligt een pak dichterbij dan Kroatië, maar daarom is het nog geen eenvoudige opdracht.

RSC Anderlecht trekt donderdagavond naar het Maksimirstadion voor de confrontatie met Dinamo Zagreb. De Mauves reizen met vertrouwen af naar Kroatië: de tegenstander zoekt naar zijn vorm, terwijl Anderlecht vorig weekend bewees dat het ook zonder sprankelend voetbal punten kan pakken dankzij een stevige mentale weerbaarheid.

Na de nederlaag tegen Olympique Lyon is de foutenmarge in Europa wel bijzonder klein geworden. Anderlecht wil deze lastige oktobermaand, met verplaatsingen naar Zagreb en Bialystok, liefst afsluiten met minstens vier punten op zes. Een zes op zes zou de Brusselaars volop in de strijd voor een plaats in de top-acht houden. Met minder dan vier punten wordt het een stuk moeilijker om dat tijdens de rest van de competitiefase nog recht te zetten.

Geen ruimte voor een B-ploeg op het Kiel

Tussen beide Europese duels wacht er dit weekend een opvallend lastige bekeropdracht. De Pro League plande de zestiende finales van de Beker van België dit seizoen in het weekend, tussen twee Europese speeldagen in. Daardoor reist Anderlecht tussen Kroatië en Polen door naar Antwerpen, waar Beerschot de tegenstander is.

De Croky Cup is doorgaans het ideale moment om flink te roteren, maar Vitor Bruno zal zich dat op het Kiel wellicht niet kunnen permitteren. Op basis van de huidige vorm lijkt een bezoek aan Beerschot zelfs gevaarlijker dan een verplaatsing naar Antwerp.

vitor bruno
© photonews

Beerschot is dit seizoen nog ongeslagen en deelt de leiding in de Challenger Pro League. Antwerp incasseerde vorige week dan weer zijn vijfde nederlaag van het seizoen. De Great Old kreeg in de voorbije zes duels liefst negentien doelpunten om de oren, gemiddeld meer dan drie per wedstrijd. Beerschot moest daartegenover pas zes tegentreffers slikken in het volledige seizoen.

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Vula en Rits willen ex-club pijn doen

Met Mats Rits, die ongetwijfeld gemotiveerd zal zijn tegen zijn ex-club, beschikt Beerschot over ervaring op het middenveld. Vooraan is Arnold Vula in uitstekende doen: de spits vond al zes keer de weg naar doel in zeven wedstrijden. Reken daar een kolkend Kiel bij en Anderlecht weet dat het zaterdag meteen scherp moet zijn.

Vitor Bruno heeft op papier voldoende opties om de twee wedstrijden degelijk op te vangen. Hij kan in Zagreb én in de beker een competitieve basiself opstellen. De verplichte rust voor Ilias Koutsoupias, die niet speelgerechtigd is in Europa, komt daarbij goed van pas.

Roteren? Toch maar beter niet!

Toch zal de coach in beide matchen nood hebben aan spelers met ervaring. Tegen Cercle Brugge werd duidelijk dat dit Anderlecht het moeilijk heeft wanneer niemand de ploeg bij de hand neemt in lastige fases. De verrassende terugkeer van Mario Stroeykens kan daarin een verschil maken, net als die van Adriano Bertaccini.

Puntenverlies in de competitie weegt sinds de afschaffing van de Play-offs zwaarder door. Maar een uitschakeling in de zestiende finales van de Croky Cup zou nog veel pijnlijker aankomen bij Sporting. Anderlecht zou met plezier eender welke prijs pakken, zeker nu het aan het einde van dit seizoen tien jaar geleden zal zijn dat de club voor het laatst een titel vierde.

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