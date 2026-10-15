België zet FIFA onder druk en dwingt beweging af

De veelbesproken zaak rond Folarin Balogun krijgt maanden na het WK een belangrijk vervolg. FIFA heeft zich ertoe verbonden om artikel 27 van zijn disciplinaire reglement aan te passen. Net dat artikel maakte het tijdens het WK mogelijk om de automatische schorsing van de Amerikaanse aanvaller op te schorten, waardoor hij toch tegen de Rode Duivels kon aantreden.

Het dossier zorgde destijds voor grote beroering. Balogun kreeg in de zestiende finales tegen Bosnië en Herzegovina rechtstreeks rood en moest daardoor normaal automatisch één wedstrijd aan de kant blijven. FIFA paste echter artikel 27 toe en schortte de uitvoering van die straf voor één jaar op. Daardoor kon Balogun enkele dagen later gewoon spelen tegen België.

De KBVB laat nu weten dat FIFA na de Council van donderdag in Zürich heeft bevestigd dat het artikel zal worden gewijzigd. Het voorstel moet op 16 december in Doha ter goedkeuring worden voorgelegd. De wereldvoetbalbond zal daarnaast nog terugkomen op de specifieke omstandigheden waarin artikel 27 in de zaak-Balogun werd toegepast.

Trump maakte zaak nog gevoeliger

De controverse ging al snel veel verder dan alleen de rode kaart. Amerikaans president Donald Trump erkende tijdens het WK publiekelijk dat hij FIFA-voorzitter Gianni Infantino had gevraagd om de uitsluiting opnieuw te bekijken. Trump hield vol dat hij geen druk had uitgeoefend. FIFA stelde op zijn beurt dat de uiteindelijke beslissing genomen werd door zijn onafhankelijke disciplinaire organen.

Artikel 27 geeft de gerechtelijke organen van FIFA momenteel de mogelijkheid om de uitvoering van een disciplinaire sanctie volledig of gedeeltelijk op te schorten. Daarbij wordt een proefperiode opgelegd. Precies die brede mogelijkheid leidde na de zaak-Balogun tot vragen over de verhouding met de automatische schorsing die normaal volgt op een rode kaart.

België won de bewuste achtste finale uiteindelijk met 4-1, maar daarmee verdween de discussie niet. De Belgische bond bleef uitleg eisen en zag een eerder beroep tegen de beslissing onontvankelijk worden verklaard. In september maakte de KBVB zelfs bekend de kandidatuur van Infantino voor een nieuwe termijn als FIFA-voorzitter niet te steunen zolang er geen bevredigende antwoorden kwamen.





Drie vragen vanuit België

Bondsvoorzitter Pascale Van Damme bracht de kwestie donderdag opnieuw ter sprake tijdens de FIFA Council. Ze wilde onder meer weten of FIFA kan garanderen dat er geen externe inmenging was tijdens de tuchtprocedure.

Daarnaast vraagt België welke uitzonderlijke omstandigheden de toepassing van artikel 27 rechtvaardigden en volgens welke criteria dat artikel in dergelijke dossiers gebruikt wordt. Een derde punt draait rond het recht van betrokken federaties om gehoord te worden wanneer disciplinaire beslissingen worden genomen.

Volgens FIFA worden zulke beslissingen onafhankelijk genomen door de bevoegde disciplinaire instanties. Tegelijk lijkt de wereldvoetbalbond nu dus wel te erkennen dat het huidige reglement ruimte laat voor problemen: artikel 27 wordt aangepast.

Voor Van Damme is daarmee slechts een deel van het dossier opgelost. Ze wil ook nog uitleg over hoe de beslissing rond Balogun precies tot stand kwam.

“Voor ons stopt het daar niet”, klinkt het. De Belgische bond blijft aandringen op meer transparantie, rechtszekerheid en duidelijke procedures. De zaak-Balogun lijkt daardoor alsnog gevolgen te krijgen die veel verder reiken dan die ene veelbesproken WK-wedstrijd.