Club Brugge bezorgt Inter nog meer ellende: slecht nieuws volgt twee dagen later

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Club Brugge bezorgt Inter nog meer ellende: slecht nieuws volgt twee dagen later
Foto: © photonews

Bij Inter stapelen de zorgen zich op richting een drukke periode vol topaffiches. Trainer Cristian Chivu moet mogelijk wekenlang puzzelen in de aanval, net nu belangrijke wedstrijden in de Serie A en Champions League naderen. Vooral de Milanese derby dreigt een probleem te worden.

De historische 3-4-overwinning van Club Brugge tegen Inter heeft voor de Italianen nog een bijzonder vervelend staartje gekregen. Lautaro Martínez, die dinsdagavond twee keer scoorde tegen Blauw-Zwart, heeft een hamstringblessure opgelopen. De Argentijnse spits dreigt daardoor meerdere belangrijke wedstrijden te missen.

Inter bevestigde donderdag via de officiële clubkanalen dat Martínez medische onderzoeken heeft ondergaan in het Istituto Humanitas in Rozzano. Daaruit bleek dat de 29-jarige aanvaller een spierverrekking in zijn linkerhamstring heeft opgelopen. De Italiaanse topclub communiceerde voorlopig geen officiële hersteltermijn, maar volgens La Gazzetta dello Sport zou Martínez ongeveer anderhalve maand buiten strijd zijn.

Club Brugge deelt dubbele tik uit

De blessure komt op een bijzonder ongelukkig moment voor Inter. De ploeg van Cristian Chivu beleefde dinsdagavond al een pijnlijke Champions League-avond tegen Club Brugge.

Martínez leek zijn ploeg met twee doelpunten nog op sleeptouw te nemen, maar Nicolò Tresoldi stal uiteindelijk de show met een hattrick. Romeo Vermant bezorgde de Bruggelingen in de slotfase de historische overwinning.

Inter blijft daardoor achter met nul punten na twee Champions League-wedstrijden. Bovendien moet Chivu nu mogelijk wekenlang zijn belangrijkste aanvaller missen.

Ook Milanese derby komt in gevaar

Volgens de Italiaanse berichtgeving zou Martínez pas na de interlandperiode van november opnieuw beschikbaar zijn. Dat betekent dat hij mogelijk zeven wedstrijden mist, waaronder de Champions League-duels tegen Shakhtar Donetsk en Feyenoord.

Ook de competitiewedstrijden tegen Bologna, Fiorentina, Venezia en Como dreigt hij aan zich voorbij te moeten laten gaan. Vooral zijn mogelijke afwezigheid tijdens de Milanese derby tegen AC Milan op 31 oktober is een zware tegenvaller.

Chivu zal daardoor andere aanvallers meer verantwoordelijkheid moeten geven. Marcus Thuram, Ange-Yoan Bonny en Francesco Pio Esposito komen daarvoor in aanmerking.

Voor Inter wordt het nu zaak om de afwezigheid van zijn kapitein op te vangen. Na de nederlaag tegen Club Brugge kan de Italiaanse grootmacht zich immers weinig nieuwe misstappen veroorloven.

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