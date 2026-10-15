Club Brugge zette de toon voor zwartste Champions League-week ooit in Italië

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| 4 reacties
Club Brugge zette de toon voor zwartste Champions League-week ooit in Italië
Foto: © photonews
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Club Brugge zorgde dinsdag voor een van de opvallendste resultaten van de Champions League-avond door Inter met 3-4 te verslaan. Achteraf blijkt die nederlaag het begin van een bijzonder pijnlijke Europese week voor het Italiaanse voetbal. Ook Napoli, Como en AS Roma gingen onderuit. Voor het eerst in de geschiedenis verloren alle Italiaanse deelnemers op dezelfde speeldag in de Champions League.

De nederlaag van Inter tegen Club Brugge was een eerste zware klap. De Italiaanse topclub leek nochtans op weg naar een resultaat, maar moest uiteindelijk met lege handen terugkeren. De Belgische kampioen profiteerde optimaal en bezorgde Inter een bijzonder pijnlijke nederlaag in een duel waarin zeven doelpunten vielen.

Club Brugge geeft het startschot voor Italiaanse avond vol drama

Ook bij de andere Italiaanse clubs liep het mis. Napoli verloor met 3-1 bij Villarreal, nadat het aanvankelijk op voorsprong was gekomen. Een defensieve fout hielp de Spaanse thuisploeg opnieuw in de wedstrijd, waarna Napoli de controle verloor.

Como ging dan weer met 3-2 onderuit op het veld van Feyenoord. Ook daar was er een voorsprong, maar de Italianen konden die niet vasthouden. De nederlaag maakte de avond voor het Italiaanse voetbal nog somberder.

Het absolute spektakel volgde in Rome, waar AS Roma lange tijd uitzicht had op een stunt tegen Real Madrid. Ze stonden op een bepaald moment met 3-1 voor, maar zagen de Spaanse grootmacht in de slotfase alsnog met 3-4 winnen. Roma slikte drie tegendoelpunten in amper acht minuten en bleef met lege handen achter.

Veertien tegendoelpunten leggen Italiaanse problemen bloot

De vier nederlagen zijn niet alleen opvallend door hun aantal, maar ook door de manier waarop ze tot stand kwamen. De Italiaanse clubs incasseerden samen veertien doelpunten, terwijl ze zelf negen keer scoorden. Vooral het onvermogen om een voorsprong vast te houden, springt in het oog: Napoli, Como en Roma stonden op een bepaald moment aan de leiding, maar verloren uiteindelijk toch.

Dat roept vragen op over de defensieve stabiliteit en het wedstrijdbeheer van de Italiaanse vertegenwoordigers. De Champions League laat weinig ruimte voor fouten, zeker wanneer tegenstanders het tempo opvoeren en individuele tekortkomingen genadeloos afstraffen.

Massimiliano Allegri wees na de nederlaag van Napoli op het hogere niveau in Europa. Tegen kleinere en middelgrote tegenstanders vallen bepaalde problemen minder op, maar in de Champions League worden ze sneller blootgelegd.

Voor Club Brugge maakt dat de stunt tegen Inter alleen maar indrukwekkender. Blauw-zwart bezorgde de Italianen niet alleen een pijnlijke nederlaag, maar zette ook de toon voor een Europese week die in Italië nog lang zal nazinderen. Vier clubs verloren, veertien tegendoelpunten vielen en geen enkele Italiaanse deelnemer kon de speeldag met een overwinning afsluiten.

4 reacties
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