David Hubert komt met opvallende uitspraak na Europese avond van Union

David Hubert beleefde tegen Real Sociedad een avond vol emoties. Na een punt dat op karakter werd afgedwongen, stond de coach van Union uitgeput maar bijzonder trots de pers te woord.

David Hubert had eerst een drankje nodig toen hij de perszaal in Den Dreef binnenstapte. De trainer kent het stadion nog goed, nadat hij OHL er in het begin van vorig seizoen coachte. Na een bijzonder intense Europese avond moest hij zichtbaar nog even bekomen voor hij de vragen van de journalisten beantwoordde.

Niet alleen het spel, maar ook de ontlading eiste zijn tol. Hubert zat duidelijk nog in de roes van de late gelijkmaker tegen Real Sociedad.

Hubert bijzonder trots op Union

"Ik ben nu bijna exact een jaar coach van Union. Dit is misschien wel het moment waarop ik het trotst ben op de ploeg en op de club", vertelde Hubert op zijn persconferentie. "We hebben getoond waartoe we in staat zijn: veerkracht, blijven doorgaan en kwaliteit. We hebben nooit losgelaten. Dat is onze leuze."

Union hield stand tegen een ploeg uit de subtop van La Liga en slaagde er zelf in om Real Sociedad pijn te doen. "We hebben hen niet laten voetballen en bijna niets weggegeven. We geven wel een doelpunt weg, maar daarna liepen de spelers meteen naar Kamiel en Hervé. Vervolgens gingen ze weer de strijd aan voor die tweede bal. We bleven geloven en durfden voetballen."

De trainer zag vooral hoe sterk zijn groep als geheel reageerde. "Iedereen werkt voor elkaar. En dan komt er een jonge speler in die scoort. Dat moet de hele club trots maken."



Lees ook... Europese avond van Union krijgt onverwachte wending in de allerlaatste minuten›

Gelijkspel voelt als een zege

Union moest het tegen de Basken nochtans stellen zonder tien afwezigen. Hubert zocht echter geen alibi in die zware personeelsproblemen. Hij focuste liever op de spelers die er tijdens de week wel stonden. Dat vertrouwen werd beloond. Hoewel er slechts twee spelers uit de A-kern op de bank zaten, maakte een invaller uiteindelijk het verschil.



"Je kan blijven stilstaan bij wat je niet hebt, maar met excuses kom je nergens", aldus Hubert. "Dat geloof ik in het voetbal, maar ook in het leven. Ik weet dat de elf op het veld en de invallers alles zullen geven, zelfs hun leven voor deze ploeg."

Bekervoetbal wacht al snel

Na de Europese euforie wacht over vier dagen alweer de Beker van België. Union ontvangt dan Nijlen, dat uitkomt in eerste nationale. Hubert kijkt alvast uit naar die volgende opdracht.

"Het zit niet in mijn aard om op iets of iemand neer te kijken. Ik ben zelfs blij dat we snel opnieuw spelen. Als we in elke competitie op deze manier voor de dag komen, kunnen we veel ploegen pijn doen. Natuurlijk zullen we sommige spelers fysiek moeten beheren en er keert nog niemand terug uit blessure. Maar zo is het leven."