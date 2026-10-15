De Bruyne ergert zijn coach (en Italiaanse media) met attitude die we bij Rode Duivels ook al zagen

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
De Bruyne ergert zijn coach (en Italiaanse media) met attitude die we bij Rode Duivels ook al zagen
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Kevin De Bruyne is bij Napoli niet gehaald om zich zomaar aan te passen aan de rest. Hij moest de man worden rond wie het elftal draait. Alleen bouw je een ploeg niet uitsluitend rond de kwaliteiten van één sterspeler. Zeker niet wanneer die steeds nadrukkelijker laat merken dat hij het moeilijk heeft met wat er van hem gevraagd wordt.

De 3-1-nederlaag tegen Villarreal heeft de discussie in Napels opnieuw aangewakkerd. Niet alleen door de tegenvallende prestatie, maar vooral door de opvallende reactie van De Bruyne op Massimiliano Allegri. De trainer wilde de Belg voor rust lager op het veld zien spelen.

De Bruyne leek de instructies niet meteen op te volgen en reageerde zichtbaar geïrriteerd toen Allegri hem probeerde te bereiken. Volgens Italiaanse media dacht de staf zelfs even aan een wissel. Uiteindelijk bleef de Rode Duivel de volledige wedstrijd staan.

Allegri wil De Bruyne de sleutels geven, maar wel op zijn voorwaarden

De situatie is opmerkelijk omdat Allegri De Bruyne niet uit het spel wil halen. Integendeel: hij wil hem juist meer verantwoordelijkheid geven. Tegen Villarreal vroeg hij de Belg om dieper te komen spelen, zodat hij het spel kon verdelen en Scott McTominay dichter bij het doel kon opduiken.

Het was een tactische keuze, geen poging om De Bruyne kleiner te maken. Alleen botste die met de positie waarin de middenvelder zich het comfortabelst voelt. Ook na de wedstrijd tegen Frosinone had Allegri al aangegeven dat de Belg lager op het veld kon spelen. De trainer ziet in hem iemand die het spel kan controleren en zijn ploeggenoten in stelling kan brengen.

Maar De Bruyne is nu eenmaal een speler die moeilijk kan verbergen wanneer iets hem niet zint. Zijn lichaamstaal spreekt vaak boekdelen. Dat zagen we ook bij de Rode Duivels, wanneer het spel niet liep zoals hij wilde of wanneer hij op een positie werd uitgespeeld die niet zijn voorkeur genoot. Zijn frustratie is dan zichtbaar, soms tegenover ploegmaats, soms tegenover de technische staf. Dat maakt hem niet automatisch een moeilijke speler, maar wel iemand bij wie emoties zelden onopgemerkt blijven.

Een leider moet ook zijn frustratie kunnen kanaliseren

Het is verleidelijk om dat gedrag uitsluitend als een gebrek aan respect te interpreteren. De Bruyne heeft echter zijn hele carrière getoond dat hij bijzonder veeleisend is, voor zichzelf én voor anderen. Hij wil vooruit, wil de bal sneller zien circuleren en verwacht dat ploegmaats dezelfde oplossingen herkennen.

Wanneer dat niet gebeurt, reageert hij. Zo zit hij in elkaar. De vraag is niet of hij die persoonlijkheid moet verbergen, maar hoe hij ermee omgaat wanneer zijn ploeg het moeilijk heeft.

Daar wringt het schoentje bij Napoli. De club verwacht dat De Bruyne niet alleen met zijn voeten het verschil maakt, maar ook als leider het elftal op sleeptouw neemt. Italiaanse media wezen na Villarreal bovendien op zijn zichtbare ongenoegen bij mislukte acties van ploegmaats. In een ploeg die naar houvast zoekt, kan zo'n reactie extra zwaar wegen.

Ook Allegri moet daarin zijn verantwoordelijkheid nemen. Hij moet duidelijk maken welke rol hij voor De Bruyne ziet en waarom die het elftal vooruithelpt. Tegelijk kan een topspeler niet verwachten dat het volledige tactische plan rond zijn voorkeuren wordt gebouwd. Zeker niet wanneer de resultaten tegenvallen.

De Bruyne heeft nog altijd de klasse om wedstrijden te beslissen. Zijn prestatie tegen Frosinone bewees dat opnieuw. Maar bij Napoli wordt ook verwacht dat hij zijn frustratie omzet in leiderschap. Hij hoeft zijn emoties niet te verstoppen; hij moet ervoor zorgen dat ze de ploeg niet verder onder druk zetten.

Want zijn lichaamstaal zal waarschijnlijk nooit nog veranderen. De uitdaging is om ervoor te zorgen dat zijn invloed op het veld groter blijft dan de onrust die hij soms uitstraalt.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nations League A
Nations League A Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Napoli
Kevin De Bruyne

Meer nieuws

België zet FIFA onder druk en dwingt beweging af

België zet FIFA onder druk en dwingt beweging af

19:20
LIVE: Gent gaat op zoek naar een doelpuntje tegen Denen Live

LIVE: Gent gaat op zoek naar een doelpuntje tegen Denen

19:19
LIVE BEKERVOETBAL: Vincent Euvrard (Standard) weet waar ze moeten voor opletten tegen Dender

LIVE BEKERVOETBAL: Vincent Euvrard (Standard) weet waar ze moeten voor opletten tegen Dender

19:00
Antwerp herschikt ... met Toby Alderweireld in gedachten?

Antwerp herschikt ... met Toby Alderweireld in gedachten?

18:00
Opgelet, Union: deze pion van KFC Nijlen schakelde de Brusselaars al eens uit in de beker

Opgelet, Union: deze pion van KFC Nijlen schakelde de Brusselaars al eens uit in de beker

17:45
Straf gerucht: 'Union SG wil Franse topclub aftroeven en ex-speler Anderlecht in huis halen'

Straf gerucht: 'Union SG wil Franse topclub aftroeven en ex-speler Anderlecht in huis halen'

17:30
Live. Transfernieuws 15/10: Charleroi langer door met sterkhouder

Live. Transfernieuws 15/10: Charleroi langer door met sterkhouder

17:15
DONE DEAL: KRC Genk geeft stevig signaal en legt sterkhouder vier jaar vast

DONE DEAL: KRC Genk geeft stevig signaal en legt sterkhouder vier jaar vast

17:00
Sportief manager Kristof Arys ziet groot werkpunt voor Ruud Vormer en FC Knokke

Sportief manager Kristof Arys ziet groot werkpunt voor Ruud Vormer en FC Knokke

16:45
Wordt RSC Anderlecht geholpen door een ... Kroatisch virus?

Wordt RSC Anderlecht geholpen door een ... Kroatisch virus?

16:30
1
'San Diego wil stunttransfer van De Bruyne in november al afronden, maar... er zijn twee kapers op de kust'

'San Diego wil stunttransfer van De Bruyne in november al afronden, maar... er zijn twee kapers op de kust'

21:00
3
Beerschot staat scherp voor Anderlecht: Vitor Bruno kan dit maar beter niet doen

Beerschot staat scherp voor Anderlecht: Vitor Bruno kan dit maar beter niet doen

16:00
Sterke deal: Union SG troefde Barcelona en Celtic af, marktwaarde nu al verdubbeld

Sterke deal: Union SG troefde Barcelona en Celtic af, marktwaarde nu al verdubbeld

15:30
Een Belg tussen de wereldsterren: Dendoncker staat derde op een verrassende wereldranglijst

Een Belg tussen de wereldsterren: Dendoncker staat derde op een verrassende wereldranglijst

14:30
Lokeren-icoon ziet maar één opdracht tegen Club Brugge: "Dan heb je het goed gedaan"

Lokeren-icoon ziet maar één opdracht tegen Club Brugge: "Dan heb je het goed gedaan"

15:45
Rik De Mil beseft het belang voor Belgische coëfficiënt en heeft zeer stevige ambitie

Rik De Mil beseft het belang voor Belgische coëfficiënt en heeft zeer stevige ambitie

15:00
Wow: stunt van Club Brugge zorgt voor enorm gegroeide kans

Wow: stunt van Club Brugge zorgt voor enorm gegroeide kans

13:30
1
Voormalig Rode Duivel gaat het opnemen tegen... schaaklegende Garry Kasparov

Voormalig Rode Duivel gaat het opnemen tegen... schaaklegende Garry Kasparov

13:00
4
Ferme domper voor ambitieuze CPL-club: sterkhouder lange tijd buiten strijd

Ferme domper voor ambitieuze CPL-club: sterkhouder lange tijd buiten strijd

14:00
Beerschot komt met héél slecht nieuws voor fans tegen Anderlecht (en doet warme oproep)

Beerschot komt met héél slecht nieuws voor fans tegen Anderlecht (en doet warme oproep)

12:30
LIVE: Davy Roef zegt waar het op staat aan start van nieuw avontuur

LIVE: Davy Roef zegt waar het op staat aan start van nieuw avontuur

11:45
Anderlecht heeft een (ongeduldig) goudhaantje, maar... de deur naar de A-ploeg blijft stevig dicht

Anderlecht heeft een (ongeduldig) goudhaantje, maar... de deur naar de A-ploeg blijft stevig dicht

12:00
2
Club Brugge zette de toon voor zwartste Champions League-week ooit in Italië

Club Brugge zette de toon voor zwartste Champions League-week ooit in Italië

11:00
5
De nieuwe Christian Burgess? "Dat mag je niet zeggen"

De nieuwe Christian Burgess? "Dat mag je niet zeggen"

11:30
Yann Sommer deelde triest nieuws: "Beslissing in onderling overleg genomen"

Yann Sommer deelde triest nieuws: "Beslissing in onderling overleg genomen"

10:30
“Eet niks meer na 18u” en "Ga je schamen": harde woorden voor Romelu Lukaku na Europese afstraffing

“Eet niks meer na 18u” en "Ga je schamen": harde woorden voor Romelu Lukaku na Europese afstraffing

08:55
23
Real Madrid doet het weer: Courtois onthult wat hij dacht bij 3-1-achterstand

Real Madrid doet het weer: Courtois onthult wat hij dacht bij 3-1-achterstand

09:30
Antwerp speelt mogelijk sleutelrol in juridische strijd die voetbal duurder kan maken

Antwerp speelt mogelijk sleutelrol in juridische strijd die voetbal duurder kan maken

10:00
1
Kompany én De Bruyne terug naar Manchester City? "Nooit wordt het romantischer dan dat"

Kompany én De Bruyne terug naar Manchester City? "Nooit wordt het romantischer dan dat"

22:00
UITGELEKT: Dit is het landenteam dat Rudi Garcia heeft geweigerd na zijn vertrek bij de Rode Duivels

UITGELEKT: Dit is het landenteam dat Rudi Garcia heeft geweigerd na zijn vertrek bij de Rode Duivels

07:00
Opvallend: Nicolò Tresoldi gaat zelf vele miljoenen opstrijken bij transfer

Opvallend: Nicolò Tresoldi gaat zelf vele miljoenen opstrijken bij transfer

08:30
Hoe Anderlecht bijna een wereldkampioen in huis had, maar in plaats... Vlap haalde

Hoe Anderlecht bijna een wereldkampioen in huis had, maar in plaats... Vlap haalde

08:00
4
Vitor Bruno verdedigt zich na kritiek op Anderlecht: “Dat is intellectueel niet correct”

Vitor Bruno verdedigt zich na kritiek op Anderlecht: “Dat is intellectueel niet correct”

07:30
Er komen méér details naar buiten: 'Infantino streek onrechtmatige bonus op om levensstijl te bekostigen'

Er komen méér details naar buiten: 'Infantino streek onrechtmatige bonus op om levensstijl te bekostigen'

20:20
Mannaert praat over de hele belangrijke voorwaarde die hij heeft gesteld om CEO van de KBVB te worden

Mannaert praat over de hele belangrijke voorwaarde die hij heeft gesteld om CEO van de KBVB te worden

19:40
2
De kroniek van een aangekondigd en twee jaar geleden al te voorspellen einde bij Red Flames Analyse

De kroniek van een aangekondigd en twee jaar geleden al te voorspellen einde bij Red Flames

20:40
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 2
Sabah Sabah 2-0 Slavia Praag Slavia Praag
RC Lens RC Lens 0-2 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Villarreal Villarreal 3-1 Napoli Napoli
RB Leipzig RB Leipzig 1-0 PSV PSV
Galatasaray Galatasaray 1-4 Barcelona Barcelona
Atlético Madrid Atlético Madrid 2-0 Manchester United Manchester United
Inter Milaan Inter Milaan 3-4 Club Brugge Club Brugge
Viking FK Viking FK 3-3 Bayern München Bayern München
Arsenal Arsenal 3-0 Lille OSC Lille OSC
LASK Linz LASK Linz 3-6 Liverpool FC Liverpool FC
Feyenoord Feyenoord 3-2 Como Como
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 3-1 AEK Athene AEK Athene
Real Betis Real Betis 3-2 FC Porto FC Porto
Bodø Glimt Bodø Glimt 1-0 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Slovan Bratislava Slovan Bratislava 0-3 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Manchester City Manchester City 2-4 PSG PSG
AS Roma AS Roma 3-4 Real Madrid Real Madrid
Aston Villa Aston Villa 6-0 Fenerbahçe Fenerbahçe

Nieuwste reacties

Swakken Swakken over Voormalig Rode Duivel gaat het opnemen tegen... schaaklegende Garry Kasparov Jasperd Jasperd over Wordt RSC Anderlecht geholpen door een ... Kroatisch virus? André Coenen André Coenen over Buitenlandse pers vol ongeloof na stunt Club Brugge, vooral Italiaanse media zijn scherp FC BRUGES FC BRUGES over Inter Milaan - Club Brugge: 3-4 RememberLierse RememberLierse over Union SG - Real Sociedad: 0-0 Incognito07 Incognito07 over "Dat vind ik vooral jammer": Tuur Dierckx legt groot pijnpunt bloot bij Antwerp rinus michels rinus michels over Anderlecht heeft een (ongeduldig) goudhaantje, maar... de deur naar de A-ploeg blijft stevig dicht Vital Verheyen Vital Verheyen over Club Brugge kan dromen van absolute jackpot voor Tresoldi Admiraal F Admiraal F over Van 9 op 10 tot zware buizen: Italiaanse pers velt oordeel na Inter-Club Brugge cartman_96 cartman_96 over Netflix zet voetbalwereld op scherp met overeenkomst over WK 2030 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved