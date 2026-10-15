De Bruyne ergert zijn coach (en Italiaanse media) met attitude die we bij Rode Duivels ook al zagen

Kevin De Bruyne is bij Napoli niet gehaald om zich zomaar aan te passen aan de rest. Hij moest de man worden rond wie het elftal draait. Alleen bouw je een ploeg niet uitsluitend rond de kwaliteiten van één sterspeler. Zeker niet wanneer die steeds nadrukkelijker laat merken dat hij het moeilijk heeft met wat er van hem gevraagd wordt.

De 3-1-nederlaag tegen Villarreal heeft de discussie in Napels opnieuw aangewakkerd. Niet alleen door de tegenvallende prestatie, maar vooral door de opvallende reactie van De Bruyne op Massimiliano Allegri. De trainer wilde de Belg voor rust lager op het veld zien spelen.

De Bruyne leek de instructies niet meteen op te volgen en reageerde zichtbaar geïrriteerd toen Allegri hem probeerde te bereiken. Volgens Italiaanse media dacht de staf zelfs even aan een wissel. Uiteindelijk bleef de Rode Duivel de volledige wedstrijd staan.

Allegri wil De Bruyne de sleutels geven, maar wel op zijn voorwaarden

De situatie is opmerkelijk omdat Allegri De Bruyne niet uit het spel wil halen. Integendeel: hij wil hem juist meer verantwoordelijkheid geven. Tegen Villarreal vroeg hij de Belg om dieper te komen spelen, zodat hij het spel kon verdelen en Scott McTominay dichter bij het doel kon opduiken.

Het was een tactische keuze, geen poging om De Bruyne kleiner te maken. Alleen botste die met de positie waarin de middenvelder zich het comfortabelst voelt. Ook na de wedstrijd tegen Frosinone had Allegri al aangegeven dat de Belg lager op het veld kon spelen. De trainer ziet in hem iemand die het spel kan controleren en zijn ploeggenoten in stelling kan brengen.

Maar De Bruyne is nu eenmaal een speler die moeilijk kan verbergen wanneer iets hem niet zint. Zijn lichaamstaal spreekt vaak boekdelen. Dat zagen we ook bij de Rode Duivels, wanneer het spel niet liep zoals hij wilde of wanneer hij op een positie werd uitgespeeld die niet zijn voorkeur genoot. Zijn frustratie is dan zichtbaar, soms tegenover ploegmaats, soms tegenover de technische staf. Dat maakt hem niet automatisch een moeilijke speler, maar wel iemand bij wie emoties zelden onopgemerkt blijven.





Een leider moet ook zijn frustratie kunnen kanaliseren

Het is verleidelijk om dat gedrag uitsluitend als een gebrek aan respect te interpreteren. De Bruyne heeft echter zijn hele carrière getoond dat hij bijzonder veeleisend is, voor zichzelf én voor anderen. Hij wil vooruit, wil de bal sneller zien circuleren en verwacht dat ploegmaats dezelfde oplossingen herkennen.

Wanneer dat niet gebeurt, reageert hij. Zo zit hij in elkaar. De vraag is niet of hij die persoonlijkheid moet verbergen, maar hoe hij ermee omgaat wanneer zijn ploeg het moeilijk heeft.

Daar wringt het schoentje bij Napoli. De club verwacht dat De Bruyne niet alleen met zijn voeten het verschil maakt, maar ook als leider het elftal op sleeptouw neemt. Italiaanse media wezen na Villarreal bovendien op zijn zichtbare ongenoegen bij mislukte acties van ploegmaats. In een ploeg die naar houvast zoekt, kan zo'n reactie extra zwaar wegen.

Ook Allegri moet daarin zijn verantwoordelijkheid nemen. Hij moet duidelijk maken welke rol hij voor De Bruyne ziet en waarom die het elftal vooruithelpt. Tegelijk kan een topspeler niet verwachten dat het volledige tactische plan rond zijn voorkeuren wordt gebouwd. Zeker niet wanneer de resultaten tegenvallen.

De Bruyne heeft nog altijd de klasse om wedstrijden te beslissen. Zijn prestatie tegen Frosinone bewees dat opnieuw. Maar bij Napoli wordt ook verwacht dat hij zijn frustratie omzet in leiderschap. Hij hoeft zijn emoties niet te verstoppen; hij moet ervoor zorgen dat ze de ploeg niet verder onder druk zetten.

Want zijn lichaamstaal zal waarschijnlijk nooit nog veranderen. De uitdaging is om ervoor te zorgen dat zijn invloed op het veld groter blijft dan de onrust die hij soms uitstraalt.