De druk stond erop bij STVV: Europese confrontatie met Iberia 1999 brengt antwoord

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STVV heeft donderdagavond eindelijk weer reden tot vieren gekregen. De Kanaries versloegen FC Iberia 1999 uit Georgië met 2-0 en begonnen zo met drie punten aan hun avontuur in de Conference League. Robert-Jan Vanwesemael brak vroeg de ban, maar pas in de slotfase maakte Ilias Sebaoui definitief een einde aan de spanning op Stayen.

De overwinning kwam op een welkom moment. Na drie opeenvolgende nederlagen in de Belgische competitie stond STVV onder druk om opnieuw een overtuigende prestatie neer te zetten. Trainer Frédéric De Meyer zag zijn ploeg vanaf de aftrap het initiatief nemen. De thuisploeg zocht voortdurend de aanval en dwong de Georgische bezoekers al snel achteruit.

Vanwesemael breekt de ban

Dat overwicht leverde in de elfde minuut een doelpunt op. Samed Baždar bereidde de aanval voor en Vanwesemael werkte af: 1-0. De vroege treffer gaf STVV extra vertrouwen, maar een comfortabele voorsprong bleef uit. Nelson Ishiwatari en Nathanaël Mbuku bleven mee het tempo bepalen, terwijl de bezoekers vooral probeerden de schade te beperken.

Ook na de rust bleef het spel grotendeels op de helft van Iberia plaatsvinden. STVV had meer balbezit, creëerde kansen en gaf achterin nauwelijks ruimte weg. Toch duurde het lang voordat de tweede treffer viel. Daardoor bleef één geslaagde Georgische uitbraak voldoende om de wedstrijd opnieuw open te breken.

Sebaoui beslist het duel

De Meyer bracht in de 79ste minuut Frédéric Soèllé Soèllé voor Baždar. Die ingreep bleek beslissend. Negen minuten later leverde de invaller de assist voor Sebaoui, die de 2-0 op het bord zette en alle twijfel wegnam.

De cijfers onderstreepten het verschil tussen beide ploegen. STVV kwam tot twintig doelpogingen, tegenover slechts vier voor Iberia. Doelman Leo Kokubo hoefde maar één schot tussen de palen te verwerken.





De zege levert STVV niet alleen een geslaagde Europese start op, maar ook broodnodig vertrouwen. Volgende week volgt bij FC Midtjylland een zwaardere test. De Kanaries kunnen die verplaatsing alvast met een goed gevoel voorbereiden.