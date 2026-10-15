De nieuwe Christian Burgess? "Dat mag je niet zeggen"

Veel waarnemers vroegen zich af hoe Union Saint-Gilloise het vertrek van Christian Burgess zou opvangen. De mogelijke opvolger liep nochtans al zes maanden rond in het Dudenpark: Massiré Sylla. De Senegalese verdediger blijft bescheiden, maar is ervan overtuigd dat er nog heel wat rek op zijn ontwikkeling zit.

Een jaar geleden speelde Massiré Sylla nog bij Lyn in de Noorse tweede klasse. Daar belandde hij na een eerste Europese avontuur bij FC Pau, waar hij nauwelijks verder kwam dan de B-kern, actief op het vijfde niveau in Frankrijk.

Vandaag is de 21-jarige Senegalese centrumverdediger uitgegroeid tot een vaste waarde achterin bij Union Saint-Gilloise. De Brusselaars behoren al vijf seizoenen tot de Belgische top en werken dit seizoen ook hun wedstrijden in de Europa League af.

Sylla wil niet vergeleken worden met Burgess

De sprong die Sylla maakte, is indrukwekkend. In het Dudenpark klinkt al de vergelijking met Christian Burgess, die Union afgelopen zomer inruilde voor AA Gent. Volgens sommigen doet Sylla de voormalige aanvoerder zelfs snel vergeten.

Daar wil de jonge verdediger zelf niets van weten. "Dat mag je niet zeggen. Christian is een grote persoonlijkheid. Ik heb veel van hem geleerd", vertelde Sylla op zijn persconferentie. Hij kwam in januari naar Union en werkte dus nog een halfjaar samen met de Engelsman.

Van revelatie tot vaste pion in de defensie

Ook het etiket van seizoensrevelatie schuift Sylla liever van zich af. "Ik? Dat wist ik niet, maar bedankt. Ik ben erg blij met hoe alles loopt. Ik ben vooral mijn entourage dankbaar, want zij helpen me elke dag beter te worden", zo citeren de Nederlandstalige collega's van Het Nieuwsblad hem.





Dat de bijna twee meter lange Sylla aandacht trekt, is geen toeval. Hij leest diepteloopacties sterk, is moeilijk af te troeven in duels en straalt opvallend veel rust uit aan de bal. Zijn marktwaarde op Transfermarkt steeg volgens de gespecialiseerde website van 800.000 euro in de zomer naar 5 miljoen euro begin oktober.

"Ik moet nog veel stappen zetten"

De belangstelling en lofzang veranderen niets aan de ambitie van Sylla. Hij vindt zelf dat zijn plafond nog lang niet bereikt is. "Ik moet nog veel stappen zetten. Maar ik ben niet verrast door mijn evolutie. Ik ben jong en de trainers zijn hier erg bekwaam. Ook ploegmaats zoals Ross (Sykes) en Nikki (Havenaar) geven me veel advies", besloot Sylla in aanloop naar de ontvangst van Real Sociedad op de tweede speeldag van de Europa League.