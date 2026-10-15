DONE DEAL: KRC Genk geeft stevig signaal en legt sterkhouder vier jaar vast

Het seizoen van KRC Genk was tot op heden nog niet om écht over naar huis te schrijven. Maar toch lijken ze bij de Limburgers wel te willen blijven geloven in de toekomst. Daartoe hebben ze nu ook een nieuwe tik uitgedeeld door een speler langer in huis te houden. Bangoura zal nog twee jaar langer blijven bij KRC Genk dan zijn vorig contract zei.

Ibrahima Sory Bangoura blijft langer bij KRC Genk. De 22-jarige Guineese middenvelder zette zijn handtekening onder een nieuwe overeenkomst tot de zomer van 2030. Zijn vorige contract liep tot 2028. "Met deze verlenging bevestigt blauw-wit het vertrouwen in een speler die via Jong Genk zijn weg naar de eerste ploeg vond en zich daar verder ontwikkelde", aldus KRC Genk op haar webstek.

Bangoura arriveerde in de zomer van 2022 in Genk, waar hij vanuit de Guineese Johnson Académie Sport de overstap maakte naar Jong Genk. In de Challenger Pro League kreeg hij de kans om zich te meten met ervaren profvoetballers. Die leerschool bleek van grote waarde. Bangoura groeide uit tot een van de sterkhouders van Jong Genk en klopte steeds nadrukkelijker op de deur van de A-kern.

Ready to keep fighting in midfield until 2030 ✍🏼 🔗 Meer info: https://t.co/dzlATwKEvs #riseabove https://t.co/fL96oS0BmR — KRC Genk (@KRCGenkofficial) October 15, 2026

In januari 2024 volgde de beloning met een vaste plaats bij de eerste ploeg. Enkele maanden later maakte hij tijdens de Champions' Play-offs op het veld van Club Brugge zijn officiële debuut. Sindsdien bleef Bangoura stappen zetten en deed hij ook ervaring op het Europese toneel op.

Bangoura nog vier jaar bij KRC Genk?

"Met zijn nieuwe verbintenis tot 2030 spreken club en speler het vertrouwen uit om samen verder te groeien. KRC Genk gelooft sterk in de kwaliteiten van de Guineese middenvelder en ziet nog heel wat mogelijkheden om zijn potentieel verder te ontplooien", klinkt het bij de Limburgers.





En ook Bangoura zelf is heel tevreden met de nieuwe verbintenis: "Toen ik naar Genk kwam, was mijn doel om ooit voor de eerste ploeg te spelen. Via Jong Genk heb ik hard gewerkt om die kans te krijgen. Ik heb hier al veel geleerd en ben als voetballer gegroeid, maar ik weet dat ik nog beter kan worden. Ik voel het vertrouwen van de club en wil dat op het veld terugbetalen. Ik ben blij dat ik mijn toekomst langer aan KRC Genk kan verbinden."