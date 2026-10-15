Een Belg tussen de wereldsterren: Dendoncker staat derde op een verrassende wereldranglijst

Leander Dendoncker zal vanavond niet op de tribunes van Dinamo Zagreb zitten om zijn ex-ploeg aan het werk te zien. De voormalige middenvelder van paars-wit heeft wel iets beters te doen: ruim 400 kilometer verderop neemt hij het met Hajduk Split op tegen Ajax.

De 31-jarige Belg hoopt er zijn eerste echte kans te krijgen bij zijn nieuwe club, nadat blessureleed zijn start in Kroatië flink vertraagde. Ondertussen staat zijn naam ook nog eens op een bijzonder internationaal lijstje.

Dendoncker maakte begin september transfervrij de overstap naar Hajduk Split, waar hij een contract tot de zomer van 2028 ondertekende. Na zijn vertrek bij het Spaanse Real Oviedo moest de middenvelder echter eerst herstellen van fysieke problemen. Daardoor duurde het even voordat de Kroatische supporters hun nieuwe aanwinst daadwerkelijk aan het werk konden zien.

Afgelopen zaterdag volgde dan eindelijk zijn officiële debuut. In de beladen derby tegen Dinamo Zagreb mocht Dendoncker in de slotfase invallen. Door de hevige regenval waren de omstandigheden bijzonder moeilijk. Het Kroatische duel werd zelfs omschreven als een waterpoloderby. Veel tijd om zijn kwaliteiten te tonen kreeg de Belg dus niet.

Hajduk rekent op zijn ervaring tegen Ajax

Vanavond wacht met Ajax een heel ander soort wedstrijd. Hajduk ontvangt de Nederlandse topclub in Split en hoopt daarbij te kunnen profiteren van de ervaring die Dendoncker meebrengt. De middenvelder speelde eerder voor Anderlecht, Wolverhampton Wanderers, Aston Villa, Napoli en Real Oviedo. Vooral zijn jaren in de Premier League hebben hem een stevige bagage opgeleverd.

Bij Hajduk wordt hij gezien als een speler die voor meer stabiliteit op het middenveld moet zorgen. Dendoncker kan helpen om het tempo van een wedstrijd te controleren, verdedigend zijn werk doen en jongere ploegmaats begeleiden. Tegen een tegenstander als Ajax, die graag de bal opeist en het ritme hoog houdt, kunnen die eigenschappen belangrijk zijn.



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Of trainer Gonzalo Garcia hem meteen aan de aftrap brengt, is nog maar de vraag. Zijn beperkte wedstrijdritme maakt het logisch dat hij voorlopig voorzichtig wordt gebracht. Na zijn korte invalbeurt tegen Dinamo kan de confrontatie met Ajax wel een volgende stap betekenen in zijn terugkeer.

Een opmerkelijk record bij de Rode Duivels

Naast zijn nieuwe avontuur in Kroatië heeft Dendoncker ook een statistiek die tot de verbeelding spreekt. Volgens een wereldranglijst van het statistische portaal IFFHS staat de Belg op de derde plaats bij voetballers met de meeste interlands zonder nederlaag. Hij speelde 32 wedstrijden voor de Rode Duivels, won er 24 en speelde er acht gelijk.

Dendoncker maakte op 7 juni 2015 zijn debuut voor België in een oefenwedstrijd tegen Frankrijk. De Rode Duivels wonnen toen met 4-3. De middenvelder viel in de 85ste minuut in voor Jason Denayer. Zijn laatste interland dateert van 17 juni 2023.

Opvallend genoeg verloor België in die periode wel vijftien interlands, maar Dendoncker stond tijdens geen enkele van die nederlagen op het veld. Zijn persoonlijke reeks bleef daardoor intact, ook al kwam hij inmiddels al meer dan drie jaar niet meer in actie voor de nationale ploeg.

De Belg stond eerder zelfs tweede op de ranglijst, maar werd voorbijgestoken door de Spaanse verdediger Marc Cucurella. Die bouwde zijn reeks uit tot 35 interlands zonder nederlaag, met 28 overwinningen en zeven gelijke spelen. Bovenaan staat diens landgenoot Fabián Ruiz, die 52 wedstrijden op rij ongeslagen bleef: 37 zeges en vijftien gelijke spelen. Ook Robin Le Normand staat met 28 ongeslagen interlands hoog genoteerd.

Het blijft een opvallend gegeven voor een speler die al een hele tijd niet meer bij de Rode Duivels werd opgeroepen. Vanavond ligt de focus evenwel op Hajduk. Tegen Ajax wil Dendoncker vooral aantonen dat hij na zijn blessure opnieuw klaar is voor het echte werk. Zijn internationale statistiek is mooi meegenomen, maar in Split zullen ze vooral hopen dat de Belg op het veld het verschil kan maken.