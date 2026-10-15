Europese avond van Union krijgt onverwachte wending in de allerlaatste minuten

Union SG heeft donderdagavond een nederlaag tegen Real Sociedad op het nippertje vermeden. De Brusselaars kwamen vlak na rust op achterstand door een defensieve misser, maar invaller Sekou Keita redde in de slotfase alsnog een punt. Dankzij de 1-1 blijft de ploeg van David Hubert ongeslagen in de Europa League.

Union begon in het Leuvense Den Dreef met veel overtuiging. De thuisploeg zette de Spaanse bezoekers vroeg onder druk en kreeg na twaalf minuten een uitstekende kans. Massiré Sylla dook na een hoekschop op voor doel, maar zijn poging belandde tegen de paal. Kort daarna schoot Relebohile Mofokeng over.

Real Sociedad, met voormalig Anderlecht-speler Sergio Gómez in de basis, had aanvankelijk moeite met de intensiteit van Union. Geleidelijk vonden de Basken wel beter hun draai. Mikel Oyarzabal en Igor Zubeldia probeerden het, maar een doelpunt bleef uit. Bij de rust stond het nog 0-0.

Pijnlijke blunder zet Union op achterstand

Die evenwichtige tussenstand hield na de pauze nauwelijks stand. De Spaanse trainer bracht Beñat Turrientes tussen de lijnen en die maakte onmiddellijk het verschil. Na geklungel bij het uitvoetballen van Union kon de middenvelder profiteren en de 0-1 binnentikken.

De tegentreffer kwam hard aan. Real Sociedad kreeg meer vertrouwen, terwijl Union op zoek moest naar een antwoord. De Brusselaars probeerden opnieuw druk te zetten, maar vonden lange tijd geen opening. Doelman Unai Marrero hield onder meer pogingen van Mofokeng en Darius Olaru tegen.

Sekou Keita wordt de redder van Union

Hubert beschikte door de vele afwezigen over weinig wisselmogelijkheden, maar besloot in de 83ste minuut toch Sekou Keita in te brengen. Die ingreep bleek goud waard. Vijf minuten later belandde een bal via het hoofd van Igor Zubeldia aan de tweede paal. Keita reageerde het snelst en werkte van dichtbij binnen: 1-1.





De Spaanse bezoekers zagen zo een felbegeerde eerste zege verdwijnen. Een nederlaag werd zo op de valreep vermeden. Na de eerdere overwinning tegen Viktoria Plzen telt Union nu vier punten uit twee Europese wedstrijden. Real Sociedad blijft met één punt achter.