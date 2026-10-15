Ferme domper voor ambitieuze CPL-club: sterkhouder lange tijd buiten strijd

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Ferme domper voor ambitieuze CPL-club: sterkhouder lange tijd buiten strijd
Foto: © photonews
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Patro Eisden Maasmechelen won zondag in eigen huis zijn eerste wedstrijd onder nieuwe coach Ferrera met 1-0 van Jong Genk. Domper op de feestvreugde was de vroege blessure voor Stef Peeters. Na onderzoek is gebleken dat hij lange tijd buiten strijd zal zijn, want hij heeft klaarblijkelijk een breuk opgelopen. Een ferme domper voor de Limburgers.

Aernout Van Lindt

Verdict is gevallen: Stef Peeters is maandenlang buiten strijd

Het verdict is gevallen na de kuitbeenbreuk en enkelbreuk voor de ervaren Stef Peeters. Hij is ondertussen al onder het mes gegaan en zou vier tot zes maanden buiten strijd gaan zijn voor de Limburgers. Dat is uiteraard een enorme domper voor Peeters én Patro Eisden Maasmechelen.

Afgelopen weekend konden ze eindelijk nog eens winnen en zo leken ze door de zege tegen Jong Genk gelanceerd te kunnen zijn, maar door het uitvallen van Peeters is er dus ook slecht nieuws. Mogelijk wordt Radja Nainggolan op die manier nog wat belangrijker als ervaren speler binnen het team.

Patro Eisden Maasmechelen won zondag in eigen huis zijn eerste wedstrijd onder nieuwe coach Ferrera met 1-0 van Jong Genk. Domper op de feestvreugde was de vroege blessure voor Stef Peeters. Na onderzoek is gebleken dat hij lange tijd buiten strijd zal zijn, want hij heeft klaarblijkelijk een breuk opgelopen. Een ferme domper voor de Limburgers.

"Stef Peeters werd in de 30e minuut van de wedstrijd zondagnamiddag geblesseerd naar de kant gehaald. Zoals gevreesd is het verdict voor Stef Peeters en bijgevolg Patro bikkelhard. Stef liep een breuk op", opende Patro Eisden Maasmechelen een bericht op de sociale media.

"De volgende dagen zal duidelijk worden of Stef een operatie moet ondergaan. Naar alle verwachting zal dit hoogstwaarschijnlijk het geval zijn. Patro Eisden zal Stef bijstaan en ondersteunen in deze moeilijke periode die hem te wachten staat."

Patro Eisden Maasmechelen moet Stef Peeters tijdje missen na breuk

Meteen na de wedstrijd had coach Ferrera al door dat het er niet goed uit zag voor Stef Peeters en zijn blessure. "We zijn blij met de overwinning en de drie punten natuurlijk", opende hij zijn perspraatje op de persconferentie in eigen huis.

De vrees zat er zondagnamiddag namelijk al goed in bij de coach. "De drie punten waren noodzakelijk en heel belangrijk. Het is een overwinning die ons veel heeft gekost. Stef Peeters is naar het ziekenhuis moeten gaan."

Coach Ferrera zag het al somber in voor Stef Peeters na de zege tegen Jong Genk

"We vrezen dat het er niet goed uit ziet en dat het niet rooskleurig is. Natuurlijk ben ik blij met de overwinning, maar het is heel spijtig wat er met hem gebeurd is. Euforie en pijn liggen dicht bij elkaar. We wisten natuurlijk niet hoe erg het was."

"Ik had het gevoel dat hij goed bezig was en perfect in de match zat. Het is een superspeler." De precieze toedracht en ernst van de blessure was nog niet geweten op dat moment, maar ondertussen is het verdict dus gevallen.

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