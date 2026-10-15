Ferme domper voor ambitieuze CPL-club: sterkhouder lange tijd buiten strijd

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Patro Eisden Maasmechelen won zondag in eigen huis zijn eerste wedstrijd onder nieuwe coach Ferrera met 1-0 van Jong Genk. Domper op de feestvreugde was de vroege blessure voor Stef Peeters. Na onderzoek is gebleken dat hij lange tijd buiten strijd zal zijn, want hij heeft klaarblijkelijk een breuk opgelopen. Een ferme domper voor de Limburgers.