Geweldig nieuws voor Vincent Kompany bij Bayern München

Bayern München wil Harry Kane langer aan zich binden. De Engelse spits, die in 2023 overkwam van Tottenham en nog tot volgende zomer onder contract ligt, zou volgens Sky Sports dicht bij een nieuw akkoord staan. Dat is goed nieuws voor trainer Vincent Kompany.

Harry Kane lijkt nog jarenlang in het shirt van Bayern München te zullen spelen. Volgens Sky Sports hebben de Duitse recordkampioen en de Engelse aanvaller een principeakkoord bereikt over een contractverlenging tot 2029. De grote lijnen zouden vastliggen, al moeten er voor de officiële handtekening nog enkele details worden afgewerkt.

Het huidige contract van Kane loopt volgende zomer af. Bayern wil echter vermijden dat de toekomst van zijn absolute topschutter een slepend dossier wordt. De 33-jarige Engelsman zou zich bijzonder goed voelen in München, waar ook zijn gezin intussen volledig zijn draai heeft gevonden.

Bayern wil zijn doelpuntenmachine houden

Kane verhuisde in 2023 voor meer dan 100 miljoen euro van Tottenham naar Bayern München. Die stevige investering heeft hij ruimschoots terugbetaald. Onder Vincent Kompany is de Engelse international uitgegroeid tot een van de onbetwiste leiders van de selectie en de voornaamste afwerker in de aanval.

Vorig seizoen legde Kane indrukwekkende cijfers voor: 61 doelpunten en zeven assists in 51 wedstrijden. In de Bundesliga alleen was hij goed voor 36 treffers. Met die prestaties behoort hij volgens peilingen ook tot de voornaamste kandidaten voor de Ballon d'Or van 2026, waarin hij zelfs als favoriet naar voren zou komen.

Akkoord tot de zomer van 2029

Over de looptijd van een nieuwe overeenkomst bestond de voorbije periode nog onduidelijkheid. Kane zou aanvankelijk op drie extra seizoenen hebben gemikt, terwijl Bayern eerder aan twee jaar dacht. Bayern-voorzitter Herbert Hainer sprak die lezing eerder al tegen.





De nieuwste informatie van Sky Sports lijkt erop te wijzen dat de partijen elkaar uiteindelijk hebben gevonden. Kane zou zich tot juni 2029 verbinden aan Bayern, waar hij na een groot deel van zijn carrière bij Tottenham klaar lijkt voor een langdurig avontuur in de Bundesliga.

Voor Kompany zou de verlenging een stevige opsteker zijn. De Belgische coach rekent op Kane om wedstrijden open te breken en Bayern naar prijzen te leiden. Tot de contractverlenging officieel wordt ondertekend, blijft wel nog enige voorzichtigheid geboden.