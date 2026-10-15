Heeft Romelu Lukaku een grote fout gemaakt? Waarom hij een makkelijk doelwit is geworden

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Heeft Romelu Lukaku een grote fout gemaakt? Waarom hij een makkelijk doelwit is geworden
Foto: © photonews
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Romelu Lukaku trok deze zomer naar Fenerbahçe om zijn carrière nieuw leven in te blazen. Een sterrenploeg, Champions League-voetbal en een club die eindelijk weer prijzen wil pakken. Op papier klonk het uitstekend. Maar na de 6-0-pandoering tegen Aston Villa staat het project alweer in brand. En Lukaku? Die moet zich na een moeilijke start meteen verantwoorden.

Fenerbahçe haalde deze zomer niet zomaar wat versterkingen. Met Ederson, N'Golo Kanté, Milan Skriniar, Nathan Aké, Matteo Guendouzi, Marco Asensio en Mason Greenwood verzamelde de Turkse club een indrukwekkend sterrenensemble. Ook Lukaku moest voor doelpunten zorgen. De verwachtingen waren enorm, maar voorlopig draait het vierkant.

Weer te lang gewacht, weer achterstand opgelopen

Het probleem voor Lukaku begon eigenlijk al voor zijn eerste wedstrijd. Na een door blessures verstoord seizoen bij Napoli had hij wedstrijdritme nodig. Toch kwam zijn toekomst pas laat in de zomer in beweging. Daardoor miste hij een belangrijk deel van de voorbereiding en moest hij bij zijn nieuwe club opnieuw van nul beginnen.

Dat patroon kennen we ondertussen. Lukaku heeft vaker lang getwijfeld over zijn volgende stap, waarna hij bij een nieuwe ploeg tijd nodig had om fysiek en sportief op niveau te komen. Op zijn 33ste is een volledige voorbereiding nochtans geen luxe. Het is de basis om een seizoen goed te starten.

Bij Fenerbahçe was er weinig ruimte om rustig te groeien. De club haalde grote namen binnen om meteen te presteren. Lukaku moest dus niet alleen zijn eigen vorm terugvinden, maar ook direct bewijzen waarom hij werd aangetrokken. Dat bleek moeilijker dan verwacht. Na zijn eerste basisplaats tegen Gaziantep, waarin hij na 64 minuten werd vervangen, kreeg hij al bijzonder stevige kritiek.

In Turkije is kritiek van een ander niveau

Wie dacht dat de media in Engeland en Italië hard waren voor Lukaku, heeft de Turkse voetbalwereld nog niet helemaal leren kennen. Daar is het vaak alles of niets: een speler is een held zolang hij presteert, maar wordt razendsnel afgeschreven wanneer het tegenzit.

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Na zijn mindere optreden tegen Gaziantep noemde analist en ex-scheidsrechter Mustafa Çulcu hem volgens de Turkse berichtgeving zelfs nutteloos. Analist Emre Bol vroeg zich af waarom een spits met zijn fysieke mogelijkheden zo weinig luchtduels won. Na de 6-0 tegen Aston Villa werd de toon nog scherper. Analist Sinan Engin vroeg zich publiekelijk af of Lukaku zich niet schaamde en wel in de spiegel keek. Ook zijn fysieke paraatheid werd openlijk in vraag gesteld.

Dat is andere koek dan gewone sportieve kritiek. Bij Fenerbahçe wordt niet alleen naar prestaties gekeken, maar ook naar het prijskaartje, de reputatie en de verwachtingen die bij een grote naam horen. Lukaku is daardoor een gemakkelijk doelwit geworden.

Uiteraard moet de nuance erbij: tegen Aston Villa viel hij pas in toen Fenerbahçe al 4-0 achterstond. Hij was niet verantwoordelijk voor die afstraffing. Maar de nederlaag maakte wel duidelijk hoe ver de ploeg van haar ambities verwijderd is.

Een verkeerde keuze?

Ook trainer Ismail Kartal ligt opnieuw zwaar onder vuur. Na het eerdere gelijkspel tegen AS Roma had hij al zijn ontslag aangekondigd, waarna voorzitter Aziz Yıldırım hem toch aan boord hield. Na de 6-0 tegen Villa eisten Turkse journalisten opnieuw zijn vertrek. Een nieuwe trainerswissel zou Lukaku nog meer onzekerheid kunnen bezorgen.

De transfer hoeft nog geen mislukking te worden. Lukaku heeft voldoende bewezen dat hij doelpunten kan maken. Maar misschien koos hij niet de juiste omgeving om opnieuw op niveau te komen. Hij had een club nodig waar hij de voorbereiding kon afwerken, vertrouwen kon opbouwen en geleidelijk zijn beste vorm kon vinden.

In plaats daarvan belandde hij bij een club waar iedereen onmiddellijk resultaat eist. Fenerbahçe kocht sterren, maar vergat voorlopig een goed draaiend elftal te bouwen. En Lukaku betaalt mee de prijs.

De ironie is dat hij naar Turkije trok om opnieuw een hoofdrol te spelen. Nu dreigt zijn reputatie hem net parten te spelen. In Istanbul beschermt zijn verleden hem niet: het maakt de verwachtingen alleen maar groter.

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