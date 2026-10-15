Jeugdproduct Standard waarschuwt: hij is klaar om de Rouches pijn te doen

Dender staat vrijdag voor een moeilijke opdracht in de 1/16-finales van de Croky Cup. De Kadavers maken de verplaatsing naar Standard, wat een bijzondere wedstrijd wordt voor Adam Nhaili (21). De aanvallende middenvelder keert terug naar de club waar hij een deel van de jeugdopleiding doorliep. Nhaili kijkt uit naar de wedstrijd en is klaar om zijn goede vorm door te trekken aan de boorden van de Maas.

Nhaili speelde van 2014 tot 2020 voor de jeugd van Standard. Daarna ging hij aan de slag bij STVV, waar hij het tot in het eerste elftal schopte. De Kanaries verhuren hem sinds het begin van dit seizoen aan Dender. De wedstrijd in de Vurige Stede voelt een beetje als thuiskomen.

Nhaili vindt dat de druk bij Standard ligt

"Ik kijk er naar uit om tegen Matthieu Epolo te spelen", zegt Nhaili, die nog steeds een goede band heeft met zijn ex-ploegmaat. Volgens hem kan Dender ontspannen toeleven naar het bekerduel. "We hebben niks te verliezen en kunnen voor een stunt zorgen." De druk ligt bij Standard, terwijl de Kadavers de wedstrijd goed voorbereid hebben en hun eigen spel zullen spelen. Dat leverde ze in de Challenger Pro League voorlopig 18 op 21 op.

In Oost-Vlaanderen moet Nhaili momenteel vooral tevreden zijn met een rol als invaller. In de zes wedstrijden waarin hij in actie kwam, stond hij twee keer in de basis. Dat was wel voldoende om zijn stempel te drukken. Met een beslissende goal tegen Patro Eisden en in totaal drie assists lijkt hij zich steeds beter in zijn sas te voelen.

De moeilijke periode van Nhaili ligt achter de rug

Nhaili had tijd nodig om terug te komen na een blessure en miste de eerste twee wedstrijden door een schorsing. "Ik had ook wat tijd nodig om me aan te passen, maar intussen ligt de moeilijke periode achter de rug", verklaart hij. Nhaili wil nu zoveel mogelijk aan spelen toekomen en Dender helpen door beslissend te zijn.

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Het maakt hem daarbij niet uit op welke positie hij moet spelen. "Ik werd gevormd als nummer tien en aanvallende flankaanvaller, maar ik speel waar de coach me zet."