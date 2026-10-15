LIVE BEKERVOETBAL: Van de Perre spreekt over opvallende methode

De competitie is ondertussen al eventjes volop bezig. Vorig weekend stond speeldag 8 al op het programma. Dit weekend is er dan weer tijd voor bekervoetbal. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek, ook voor de JPL-teams die enkel maar lijken te kunnen verliezen. Het hele weekend lang staat er dus andermaal veel op het programma. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen.





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