LIVE BEKERVOETBAL: Vincent Euvrard (Standard) weet waar ze moeten voor opletten tegen Dender

De competitie is ondertussen al eventjes volop bezig. Vorig weekend stond speeldag 8 al op het programma. Dit weekend is er dan weer tijd voor bekervoetbal. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek, ook voor de JPL-teams die enkel maar lijken te kunnen verliezen. Het hele weekend lang staat er dus andermaal veel op het programma. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen.

Het is en blijft een gegeven in de Belgische competities: in de zestiende finales hebben enkel de eersteklassers eigenlijk écht iets te verliezen. Voor de ploegen uit de lagere reeksen is het een galawedstrijd waarin een stunt misschien wel mogelijk is.

En dus is het aan de Belgische teams om te laten zien wat ze allemaal kunnen. Diverse kleintjes azen op dé stunt. En bij sommige ploegen is het niveauverschil misschien niet eens zo groot. Zo staat Dender bijvoorbeeld gedeeld op kop in de Challenger Pro League.

Standard heeft weinig marge

Vorig seizoen was Dender nog actief tegen de topklassers in de Jupiler Pro League. En dus is het aan Standard om tegen de Oost-Vlamingen niets te laten liggen. Want Standard staat vrijdagavond voor een belangrijke opdracht in de Croky Cup.

Dender komt naar Sclessin, een voordeel - zeker als er fans rondlopen. Maar de Rouches kunnen zich weinig foutenmarge permitteren. Zeker niet op stilstaande fases, want precies daar loopt het dit seizoen opvallend vaak mis voor de ploeg van Vincent Euvrard. Na acht competitiewedstrijden staat de teller op vijf tegendoelpunten uit stilstaande fases.

Standard geeft in open spel minder weg

Euvrard ontkent het probleem niet. "Als je er vijf tegen krijgt in acht wedstrijden, dan klopt er duidelijk iets niet. En naast die doelpunten geven we ook nog andere grote kansen weg uit stilstaande fases", stelde de trainer woensdag op zijn persconferentie.





Toch ziet de coach ook een positieve evolutie in het verdedigende werk in open spel. "Als je kijkt naar de expected goals die we in het spel toelaten, staan we vierde in de competitie. Dat terwijl we deze zomer van een defensie met vijf naar een achterhoede met vier zijn gegaan. We geven veel minder weg dan vorig seizoen."

Geen radicale systeemwissel op corners en vrije trappen

De vraag is dan ook of Standard zijn aanpak bij corners en vrije trappen moet omgooien. Euvrard lijkt daar voorlopig niet voor te voelen. De Rouches verdedigen in een gemengde zonedekking: enkele spelers volgen rechtstreeks een tegenstander, terwijl de sterkste koppers een zone bewaken en de bal moeten aanvallen.

"Passief of statisch blijven, is het grootste gevaar", legde Euvrard uit. "Er zijn verschillende zaken die beter moeten, maar wellicht is het voornaamste dat we elke actie met meer urgentie verdedigen. Tegen Charleroi stond onze defensieve lijn te hoog en was ze te passief. In die eerste acht wedstrijden waren we op dat vlak heel kwetsbaar. Daar moeten we een oplossing voor vinden."

Een volledige overschakeling naar strikte mandekking biedt volgens hem evenmin garanties. "Je kunt dat doen, maar hoe strikt wil je daarin gaan? In Gent stond er bijvoorbeeld strikte dekking op Burgess, maar Lawrence werd geblokt. Daardoor kwam Burgess vrij. Moet je dan een fysiek sterkere speler op hem zetten?"

Het is dus aan Standard om een oplossing te vinden en er vrijdagavond te staan tegen Dender. Want de club uit de Challenger Pro League zal erop gebrand zijn om uit te pakken met een stunt. En ook daar zullen ze zeker trainen op stilstaande fases ...