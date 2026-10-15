LIVE BEKERVOETBAL: Vincent Euvrard (Standard) weet waar ze moeten voor opletten tegen Dender

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
LIVE BEKERVOETBAL: Vincent Euvrard (Standard) weet waar ze moeten voor opletten tegen Dender
Foto: © photonews

De competitie is ondertussen al eventjes volop bezig. Vorig weekend stond speeldag 8 al op het programma. Dit weekend is er dan weer tijd voor bekervoetbal. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek, ook voor de JPL-teams die enkel maar lijken te kunnen verliezen. Het hele weekend lang staat er dus andermaal veel op het programma. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen.

Het is en blijft een gegeven in de Belgische competities: in de zestiende finales hebben enkel de eersteklassers eigenlijk écht iets te verliezen. Voor de ploegen uit de lagere reeksen is het een galawedstrijd waarin een stunt misschien wel mogelijk is.

En dus is het aan de Belgische teams om te laten zien wat ze allemaal kunnen. Diverse kleintjes azen op dé stunt. En bij sommige ploegen is het niveauverschil misschien niet eens zo groot. Zo staat Dender bijvoorbeeld gedeeld op kop in de Challenger Pro League.

Standard heeft weinig marge

Vorig seizoen was Dender nog actief tegen de topklassers in de Jupiler Pro League. En dus is het aan Standard om tegen de Oost-Vlamingen niets te laten liggen. Want Standard staat vrijdagavond voor een belangrijke opdracht in de Croky Cup.

Dender komt naar Sclessin, een voordeel - zeker als er fans rondlopen. Maar de Rouches kunnen zich weinig foutenmarge permitteren. Zeker niet op stilstaande fases, want precies daar loopt het dit seizoen opvallend vaak mis voor de ploeg van Vincent Euvrard. Na acht competitiewedstrijden staat de teller op vijf tegendoelpunten uit stilstaande fases.

Standard geeft in open spel minder weg

Euvrard ontkent het probleem niet. "Als je er vijf tegen krijgt in acht wedstrijden, dan klopt er duidelijk iets niet. En naast die doelpunten geven we ook nog andere grote kansen weg uit stilstaande fases", stelde de trainer woensdag op zijn persconferentie.

Toch ziet de coach ook een positieve evolutie in het verdedigende werk in open spel. "Als je kijkt naar de expected goals die we in het spel toelaten, staan we vierde in de competitie. Dat terwijl we deze zomer van een defensie met vijf naar een achterhoede met vier zijn gegaan. We geven veel minder weg dan vorig seizoen."

Geen radicale systeemwissel op corners en vrije trappen

De vraag is dan ook of Standard zijn aanpak bij corners en vrije trappen moet omgooien. Euvrard lijkt daar voorlopig niet voor te voelen. De Rouches verdedigen in een gemengde zonedekking: enkele spelers volgen rechtstreeks een tegenstander, terwijl de sterkste koppers een zone bewaken en de bal moeten aanvallen.

"Passief of statisch blijven, is het grootste gevaar", legde Euvrard uit. "Er zijn verschillende zaken die beter moeten, maar wellicht is het voornaamste dat we elke actie met meer urgentie verdedigen. Tegen Charleroi stond onze defensieve lijn te hoog en was ze te passief. In die eerste acht wedstrijden waren we op dat vlak heel kwetsbaar. Daar moeten we een oplossing voor vinden."

Een volledige overschakeling naar strikte mandekking biedt volgens hem evenmin garanties. "Je kunt dat doen, maar hoe strikt wil je daarin gaan? In Gent stond er bijvoorbeeld strikte dekking op Burgess, maar Lawrence werd geblokt. Daardoor kwam Burgess vrij. Moet je dan een fysiek sterkere speler op hem zetten?"

Het is dus aan Standard om een oplossing te vinden en er vrijdagavond te staan tegen Dender. Want de club uit de Challenger Pro League zal erop gebrand zijn om uit te pakken met een stunt. En ook daar zullen ze zeker trainen op stilstaande fases ...

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Standard - FCV Dender EH live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (16/10).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Standard
FCV Dender EH
Vincent Euvrard

Meer nieuws

Opgelet, Union: deze pion van KFC Nijlen schakelde de Brusselaars al eens uit in de beker

Opgelet, Union: deze pion van KFC Nijlen schakelde de Brusselaars al eens uit in de beker

17:45
DONE DEAL: KRC Genk geeft stevig signaal en legt sterkhouder vier jaar vast

DONE DEAL: KRC Genk geeft stevig signaal en legt sterkhouder vier jaar vast

17:00
Straf gerucht: 'Union SG wil Franse topclub aftroeven en ex-speler Anderlecht in huis halen'

Straf gerucht: 'Union SG wil Franse topclub aftroeven en ex-speler Anderlecht in huis halen'

17:30
Beerschot staat scherp voor Anderlecht: Vitor Bruno kan dit maar beter niet doen

Beerschot staat scherp voor Anderlecht: Vitor Bruno kan dit maar beter niet doen

16:00
Sportief manager Kristof Arys ziet groot werkpunt voor Ruud Vormer en FC Knokke

Sportief manager Kristof Arys ziet groot werkpunt voor Ruud Vormer en FC Knokke

16:45
Lokeren-icoon ziet maar één opdracht tegen Club Brugge: "Dan heb je het goed gedaan"

Lokeren-icoon ziet maar één opdracht tegen Club Brugge: "Dan heb je het goed gedaan"

15:45
Wordt RSC Anderlecht geholpen door een ... Kroatisch virus?

Wordt RSC Anderlecht geholpen door een ... Kroatisch virus?

16:30
Sterke deal: Union SG troefde Barcelona en Celtic af, marktwaarde nu al verdubbeld

Sterke deal: Union SG troefde Barcelona en Celtic af, marktwaarde nu al verdubbeld

15:30
Rik De Mil beseft het belang voor Belgische coëfficiënt en heeft zeer stevige ambitie

Rik De Mil beseft het belang voor Belgische coëfficiënt en heeft zeer stevige ambitie

15:00
Een Belg tussen de wereldsterren: Dendoncker staat derde op een verrassende wereldranglijst

Een Belg tussen de wereldsterren: Dendoncker staat derde op een verrassende wereldranglijst

14:30
Ferme domper voor ambitieuze CPL-club: sterkhouder lange tijd buiten strijd

Ferme domper voor ambitieuze CPL-club: sterkhouder lange tijd buiten strijd

14:00
Wow: stunt van Club Brugge zorgt voor enorm gegroeide kans

Wow: stunt van Club Brugge zorgt voor enorm gegroeide kans

13:30
1
Beerschot komt met héél slecht nieuws voor fans tegen Anderlecht (en doet warme oproep)

Beerschot komt met héél slecht nieuws voor fans tegen Anderlecht (en doet warme oproep)

12:30
Voormalig Rode Duivel gaat het opnemen tegen... schaaklegende Garry Kasparov

Voormalig Rode Duivel gaat het opnemen tegen... schaaklegende Garry Kasparov

13:00
3
LIVE: Davy Roef zegt waar het op staat aan start van nieuw avontuur

LIVE: Davy Roef zegt waar het op staat aan start van nieuw avontuur

11:45
Antwerp speelt mogelijk sleutelrol in juridische strijd die voetbal duurder kan maken

Antwerp speelt mogelijk sleutelrol in juridische strijd die voetbal duurder kan maken

10:00
1
Anderlecht heeft een (ongeduldig) goudhaantje, maar... de deur naar de A-ploeg blijft stevig dicht

Anderlecht heeft een (ongeduldig) goudhaantje, maar... de deur naar de A-ploeg blijft stevig dicht

12:00
2
De nieuwe Christian Burgess? "Dat mag je niet zeggen"

De nieuwe Christian Burgess? "Dat mag je niet zeggen"

11:30
Club Brugge zette de toon voor zwartste Champions League-week ooit in Italië

Club Brugge zette de toon voor zwartste Champions League-week ooit in Italië

11:00
5
Yann Sommer deelde triest nieuws: "Beslissing in onderling overleg genomen"

Yann Sommer deelde triest nieuws: "Beslissing in onderling overleg genomen"

10:30
Real Madrid doet het weer: Courtois onthult wat hij dacht bij 3-1-achterstand

Real Madrid doet het weer: Courtois onthult wat hij dacht bij 3-1-achterstand

09:30
“Eet niks meer na 18u” en "Ga je schamen": harde woorden voor Romelu Lukaku na Europese afstraffing

“Eet niks meer na 18u” en "Ga je schamen": harde woorden voor Romelu Lukaku na Europese afstraffing

08:55
23
Opvallend: Nicolò Tresoldi gaat zelf vele miljoenen opstrijken bij transfer

Opvallend: Nicolò Tresoldi gaat zelf vele miljoenen opstrijken bij transfer

08:30
Hoe Anderlecht bijna een wereldkampioen in huis had, maar in plaats... Vlap haalde

Hoe Anderlecht bijna een wereldkampioen in huis had, maar in plaats... Vlap haalde

08:00
4
Vitor Bruno verdedigt zich na kritiek op Anderlecht: “Dat is intellectueel niet correct”

Vitor Bruno verdedigt zich na kritiek op Anderlecht: “Dat is intellectueel niet correct”

07:30
UITGELEKT: Dit is het landenteam dat Rudi Garcia heeft geweigerd na zijn vertrek bij de Rode Duivels

UITGELEKT: Dit is het landenteam dat Rudi Garcia heeft geweigerd na zijn vertrek bij de Rode Duivels

07:00
Jeugdproduct Gent komt helemaal aan de oppervlakte bij Cercle: dit heeft hij te zeggen

Jeugdproduct Gent komt helemaal aan de oppervlakte bij Cercle: dit heeft hij te zeggen

23:30
1
Real Madrid én Barça vechten om ‘Kid Messi’: is de beslissing gevallen?

Real Madrid én Barça vechten om ‘Kid Messi’: is de beslissing gevallen?

23:00
4
Michael Verschueren en Bart Verhaeghe staan zij aan zij: "Waarom gieten we dat niet in een toernooiformule?"

Michael Verschueren en Bart Verhaeghe staan zij aan zij: "Waarom gieten we dat niet in een toernooiformule?"

22:30
1
Niet alleen Club Brugge is absolute top in Europa: KRC Genk troeft héél véél schoon volk af in dit lijstje

Niet alleen Club Brugge is absolute top in Europa: KRC Genk troeft héél véél schoon volk af in dit lijstje

21:30
1
Kompany én De Bruyne terug naar Manchester City? "Nooit wordt het romantischer dan dat"

Kompany én De Bruyne terug naar Manchester City? "Nooit wordt het romantischer dan dat"

22:00
'San Diego wil stunttransfer van De Bruyne in november al afronden, maar... er zijn twee kapers op de kust'

'San Diego wil stunttransfer van De Bruyne in november al afronden, maar... er zijn twee kapers op de kust'

21:00
3
De kroniek van een aangekondigd en twee jaar geleden al te voorspellen einde bij Red Flames Analyse

De kroniek van een aangekondigd en twee jaar geleden al te voorspellen einde bij Red Flames

20:40
3
Reden voor ongeziene comeback Sporting Hasselt lekt uit

Reden voor ongeziene comeback Sporting Hasselt lekt uit

20:30
Stijn Stijnen over zijn toekomst en coach en... over zijn droom om deze Belgische topclub te leiden

Stijn Stijnen over zijn toekomst en coach en... over zijn droom om deze Belgische topclub te leiden

20:00
Er komen méér details naar buiten: 'Infantino streek onrechtmatige bonus op om levensstijl te bekostigen'

Er komen méér details naar buiten: 'Infantino streek onrechtmatige bonus op om levensstijl te bekostigen'

20:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
SK Beveren SK Beveren 1-3 Lommel SK Lommel SK
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 1-4 Club Brugge Club Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 KAA Gent KAA Gent
KRC Genk KRC Genk 3-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 0-1 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 1-1 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 5-1 Antwerp Antwerp
KV Mechelen KV Mechelen 4-3 STVV STVV

Nieuwste reacties

Incognito07 Incognito07 over "Dat vind ik vooral jammer": Tuur Dierckx legt groot pijnpunt bloot bij Antwerp FC BRUGES FC BRUGES over Buitenlandse pers vol ongeloof na stunt Club Brugge, vooral Italiaanse media zijn scherp rinus michels rinus michels over Anderlecht heeft een (ongeduldig) goudhaantje, maar... de deur naar de A-ploeg blijft stevig dicht Vital Verheyen Vital Verheyen over Club Brugge kan dromen van absolute jackpot voor Tresoldi Admiraal F Admiraal F over Van 9 op 10 tot zware buizen: Italiaanse pers velt oordeel na Inter-Club Brugge Real09 Real09 over Voormalig Rode Duivel gaat het opnemen tegen... schaaklegende Garry Kasparov cartman_96 cartman_96 over Netflix zet voetbalwereld op scherp met overeenkomst over WK 2030 fanskb fanskb over Amateurclub niet blij met bekerloting: "Ontgoocheld? Uiteraard" King of Highbury King of Highbury over Hoe Anderlecht bijna een wereldkampioen in huis had, maar in plaats... Vlap haalde storfstievel storfstievel over “Eet niks meer na 18u” en "Ga je schamen": harde woorden voor Romelu Lukaku na Europese afstraffing Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved