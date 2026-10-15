Live. Transfernieuws 15/10: Charleroi langer door met sterkhouder

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Live. Transfernieuws 15/10: Charleroi langer door met sterkhouder
Foto: © photonews

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Aernout Van Lindt

Charleroi langer door met sterkhouder

Kevin Van Den Kerkhof heeft zijn contract bij Sporting Charleroi verlengd tot juni 2029. De Carolo's maakten het nieuws woensdagavond officieel bekend. Kevin Van Den Kerkhof streek in de zomer van 2025 neer bij de Zebra's, nadat hij was overgekomen van FC Metz. Eerst gebeurde dat op huurbasis, maar na één seizoen lichtte Charleroi de aankoopoptie. De rechtsachter groeide ondertussen uit tot een vaste waarde in de ploeg van Mario Kohnen.

Ook dit seizoen onderstreept de 30-jarige verdediger zijn waarde. In de eerste acht competitiewedstrijden miste hij nauwelijks minuten, terwijl hij als offensief ingestelde flankverdediger al twee keer scoorde en twee assists afleverde. Daarmee had hij een duidelijk aandeel in de sterke seizoensstart van Charleroi.

Charleroi beloont sterke prestaties

De prestaties van Van Den Kerkhof zijn Sporting Charleroi niet ontgaan. De club besloot daarom om langer door te gaan met de voormalige speler van Metz en legde hem vast tot de zomer van 2029.

"Zijn kwaliteiten en prestaties overtuigden Sporting om vorige zomer de aankoopoptie te lichten en hem definitief aan de club te binden", klinkt het in een mededeling van de club.

De contractverlenging geldt als een duidelijk signaal van vertrouwen. "Deze verlenging toont het vertrouwen van de club in Kévin en de gezamenlijke wens om een avontuur voort te zetten dat iets meer dan een jaar geleden begon."

Charleroi roemt daarbij niet alleen zijn sportieve inbreng. "Kévin werd snel een onmisbaar onderdeel van de Carolo-kern, dankzij zijn leiderschap, inzet en voorbeeldige mentaliteit, zowel op als naast het veld", aldus de Zebra's.

"Er is een mooie band met de supporters"

Van Den Kerkhof zelf reageert enthousiast op zijn nieuwe verbintenis. "Ik ben heel blij dat ik me op lange termijn aan Sporting kan verbinden. Er is echt vertrouwen tussen de club en mij en vooral: ik voel me hier thuis. Er wachten ons nog mooie dingen."

De rechtsachter voelt zich ook sterk verbonden met de aanhang van Charleroi. "Er is echt een mooie connectie tussen de supporters en mij. Dat is vanzelf gegroeid. Ik probeer hen terug te geven wat zij mij geven door op het veld altijd het maximum te geven, en ik denk dat zij dat voelen", besloot hij.

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