Lokeren-icoon ziet maar één opdracht tegen Club Brugge: "Dan heb je het goed gedaan"

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Lokeren-icoon ziet maar één opdracht tegen Club Brugge: "Dan heb je het goed gedaan"
Foto: © photonews

KSC Lokeren maakt zich op voor de clash tegen Club Brugge in de 1/16-finales van de Croky Cup. De Waaslanders reizen met een meer dan degelijk gevoel naar Jan Breydel, nadat ze in de vorige ronde KFC Houtvenne opzij zetten met 5-0. Wat kan Lokeren tegen de landskampioen? Een clubicoon buigt zich erover.

Weinig spelers die Lokeren zo goed kennen als Arnar Vidarsson. De IJslander kwam in 1997 in het Waasland terecht via Hafnarfjordur en zou er na een korte onderbreking ook van 1998 tot 2006 voetballen. In die periode groeide hij uit tot een sterkhouder op het middenveld die steeds voorging in de strijd.

Club Brugge kloppen was speciaal voor Vidarsson

Vidarsson speelde in totaal 279 wedstrijden voor Lokeren (7 goals, 14 assists). Een van die duels was een bekerstunt tegen Club Brugge in 1999. Met Vidarsson negentig minuten op het veld legde Lokeren Club in eigen huis over de knie met 1-0. 

"Het was een machine, net als nu", vertelt Vidarsson over het Club Brugge van toen bij Het Laatste Nieuws. "De ploeg kloppen was heel speciaal. Dat is het nog altijd."

Lokeren moet er een match van maken

Vidarsson spreekt over tien fantastische jaren bij Lokeren, de club van zijn hart. Samen met Cercle Brugge doet de Waaslandse club zijn hart nog altijd sneller slaan. Wat kan Lokeren nu tegen Club Brugge in de beker?

Blauw-zwart zit nog altijd op een wolk na de stunt bij Internazionale. Vidarsson denkt dat er van vermoeidheid bij de Bruggelingen geen sprake zal zijn. "Van reizen tot eten en recuperatie: die gasten worden in alles perfect begeleid", vertelt hij.

Vidarsson vermoedt dat Club-coach Ivan Leko ook geen verslapping zal toestaan. De thuisploeg zal dan ook voluit gaan, denkt hij. Dat geeft de kansen van Lokeren uiteraard een knauw. "Als je er een match van maakt, heb je het goed gedaan", vindt Vidarsson.

Lokeren is op de goede weg

Lokeren is een tweedeklasser in opbouw en zal veel leren uit de wedstrijd. "Zijn we op de goede weg? Hoe ver staan we qua tempo en fysiek van eerste klasse af?" Heel wat Lokeren-spelers kunnen tegelijkertijd eens kennismaken met een veel hogere handelingssnelheid. "Sommigen zullen van dat verschil versteld staan."

Ongeacht het resultaat is Lokeren volgens zijn ex-speler goed bezig. Stijn Vreven levert uitstekend werk en laat zijn ploeg goed voetballen. "De basis om te bouwen is gelegd. Net als in de jaren 90", ziet Vidarsson de toekomst rooskleurig in.

Een meer dan geslaagde competitiestart voor Lokeren

Lokeren kreeg niet zo lang geleden een transferban, maar zag die midden augustus opgeheven worden. De voorbereiding verliep daardoor wel chaotisch en verschillende nieuwkomers werden laat ingepast. Toch kan de club terugkijken op een meer dan geslaagde competitiestart.

Met tien punten uit zes gespeelde wedstrijden staan Vreven en co mooi in de subtop van de Challenger Pro League. De coach van Lokeren krijgt veel credits voor het spel van zijn ploeg en kan met een ontspannen gevoel toeleven naar het bekerduel tegen Club Brugge. Als Lokeren in die wedstrijd een goede prestatie neerzet, kan de competitiestart al helemaal niet meer stuk.

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